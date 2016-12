31 ottobre 2015 Tutto Juve live - Cuadrado uomo derby: "Credo allo scudetto" "Il ritiro è servito a fare gruppo, alla fine i risultati ci saranno"





SABATO 31 OTTOBRE

BUFFON: "GLI DEI DEL CALCIO CON NOI"Gianluigi Buffon festeggia la vittoria bianconera chiamando in causa gli "dei del calcio". Il portiere della Juve scrive sui social: "Quella di stasera era una partita troppo pesante ed importante per il nostro cammino, per pensare che gli dei del calcio, malati di protagonismo ed ammantati di egocentrismo, rimanessero in disparte ad assistere lo spettacolo senza metterci lo zampino". "Questa vittoria - sottolinea il portiere della Juventus - è per noi stessi... per chi crede in noi e per la gente che vive di Juve 365 giorni all'anno e vede condizionata la propria settimana sulla base del nostro risultato". E Buffon rincuora i granata: "Massimo rispetto per il Toro, i suoi giocatori e i suoi tifosi che anche oggi ci hanno reso la vita molto complicata e che tornano a casa con un'altra atroce sconfitta sul fil di lana".

CUADRADO: "CREDO ALLO SCUDETTO"E' Juan Cuadrado l'uomo derby della Juve. Il suo gol, il primo in bianconero, ha steso il Toro allo scadere. "Sono contento soprattutto per la partita che ha fatto la squadra, giocando compatta. Dobbiamo continuare così, questo ci dà la carica per lottare per lo scudetto. Ci crediamo fino alla fine. Dovremo affrontare tutte le partite come una finale, alla fine i risultati ci saranno. Il ritiro è servito per fare gruppo e stare uniti. Siamo una grande squadra e dobbiamo farlo vedere in partita".

SOLO UN "FASTIDIO" PER KHEDIRAE' durato solo 8' il derby di Torino per Sami Khedira. A causa di un infortunio muscolare, il centrocampista tedesco della Juventus è stato costretto ad uscire, sostituito dal colombiano Cuadrado. Le prime informazioni, però, parlano soltanto di un "fastidio" e di un'uscita per precauzione.

TIFOSO CADE DAL SECONDO ANELLO: NON E' GRAVEUn tifoso della Juventus è caduto dal secondo anello dello Stadium. L'incidente in Curva Sud nei primi minuti del derby con il Torino. Le condizioni dell'uomo, che era visibilmente ubriaco e non ha mai perso coscienza, non sono gravi. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto. Sull'incidente indaga la polizia.

MAROTTA: "TOTALE FIDUCIA IN ALLEGRI"Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del derby tra Juve e Torino: "Allegri sarà sotto osservazione nelle prossime partite? Da parte della società assolutamente no. Cambiare allenatore fa parte di una cultura italiana. Il cambio in panchina è una situazione alla quale arrivare quando sei davanti a un dramma e non credo che per noi si possa parlare di questa situazione. Siamo in un momento di difficoltà, certamente la classifica non è consona a quella del valore e della storia della Juventus ma dobbiamo necessariamente essere fiduciosi perché abbiamo a che fare con un gruppo di professionisti validi che negli ultimi anni hanno vinto meritatamente gli scudetti."

AG. RUGANI: "NAPOLI? VEDIAMO A GENNAIO"Tra qualche mese, Daniele Rugani potrebbe già cercare fortuna lontano da Torino. "La Juventus al momento non vuole cederlo - ha detto l'agente del centrale, Davide Torchia, a Radio Crc - Ma a dicembre si dovrà fare un'analisi della situazione con la società". Su Rugani è sempre forte l'interesse del Napoli: "Sappiamo che gli azzurri hanno bisogno di un difensore, ora bisogna vedere se Daniele vuole andarsene dalla Juventus. Di certo Sarri gli ha insegnato tanto ed è normale che abbia un occhio di riguardo nei suoi confronti". Di sicuro, Rugani non farà mancare il proprio apporto se chiamato in causa da Allegri: "Scalpita per avere la propria occasione, è molto dispiaciuto per aver giocato così poco finora", chiarisce il procuratore.



EVRA: "CERTI GIOCATORI NON SENTONO LA RESPONSABILITA'"Parla con estrema schiettezza Patrice Evra all'indomani della sconfitta: "Non mi piacciono questi alti e bassi, non puoi fare una prestazione come quella di domenica contro l'Atalanta e poi fare un primo tempo del genere col Sassuolo". Il francese ne fa una questione di atteggiamento: "Certi giocatori non sono coscienti della situazione, non sentono la responsabilità. Ai miei compagni dico solo questo, che vincere cinque titoli consecutivi è una sfida storica e noi la stiamo gettando via - ha dichiarato a Sky - Quando giochi nella Juve devi crederci sempre, fino alla fine". Ai tifosi promette: "Dobbiamo ricominciare a onorare questa maglia, cosa che ieri non abbiamo fatto: garantisco che già dalla prossima l'atteggiamento sarà diverso". Sulla decisione di portare la squadra in ritiro a Vinovo: "Se il mister ritiene che sia importante per il futuro della stagione, ci andiamo senza fiatare".