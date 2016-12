16 settembre 2015 Tutto Juve live - Cuadrado: "Se giochiamo così difficile fermarci" Il colombiano racconta le sue sensazioni dopo la vittoria di Manchester





MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

CUADRADO: "GRANDE JUVE, ORA OGNI GARA COME UNA FINALE"Juan Cuadrado ha parlato della vittoria di ieri in casa del City ai microfoni di Sky: "Volevamo fare risultato e dimostrare di essere una squadra, ci siamo riusciti. Se giochiamo così diventa difficile fermarci, i recenti risultati negativi ci hanno dato una carica in più". L'esterno è soddisfatto del suo impatto in bianconero: "Mi trovo bene, cerco di dare il massimo e di migliorare sempre di più. Ora testa al campionato, dobbiamo rimetterci in marcia e giocare ogni gara come fosse una finale".

SCATTA L'ORA DI ZAZADopo l'impegno di Champions, Allegri si rituffa sul campionato. E visti i numerosi impegni che attendono i bianconeri, prepara il turnover in attacco. In quest'ottica con Genoa o Frosinone potrebbe scattare l'ora di Zaza. In questo avvio di stagione l'ex Sassuolo è ancora sceso in campo nemmeno un minuto e potrebbe giocarsi una chance importante da titolare. Per Zaza l'ultima apparizione in Serie A risale al 31 maggio (doppietta al Genoa).

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

MORATA: "GIOCANDO COSI', NON TEMIAMO NESSUNO"Alvaro Morata ha deciso la sfida di Manchester e dopo la partita ha commentato così la vittoria ai microfoni di Premium: "Importantissima, non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi ma sono cambiati tanti giocatori e dobbiamo abituarci a giocare insieme". L'attaccante spagnolo ha sottolineato la forza di questa Juve: "Giocando così, siamo tra le squadre più forti d'Europa, credo che questo match possa essere un punto di partenza per noi". Infne, un commento sulla prestazione: "Ho lavorato quasi tutta la partita in difesa, poi ho avuto la fortuna di fare gol".

ALLEGRI: "INVERTITA LA TENDENZA"Visibilmente soddisfatto, Massimiliano Allegri, al termine del match vinto dalla Juve a Manchester contro il City: "Vittoria meritata, con questo successo abbiamo una grande iniezione di fiducia che ci permetterà di fare bene anche in campionato. La Champions come sempre dà grandi stimoli. Buffon è stato straordinario, bravissimo". E poi: "Cosa ho detto ai ragazzi prima del match? Ho detto: pensiamo a fare una prestazione importante e ad invertire la tendenza. E i ragazzi si sono dimostrati all'altezza. Morata e Mandzukic hanno fatto una grande partita, di sacrificio". Questa sera siamo stati Juve: sacrificio, orgoglio, campioni che non sbagliano. È lo spirito giusto per ricominciare! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 15 Settembre 2015

BUFFON: "MESSO IL PRIMO MATTONE"Buffon ha trascinato la Juve al successo contro il City. A Premium ha spiegato l'importanza della vittoria: "Questo è il primo mattoncino importante della stagione: Abbiamo fatto una gara importante con gli ingredienti giusti: attenzione, sagacia tattica, rabbia agonistica, bravura tecnica, anche fortuna. Non illudiamoci, però. Spero faremo ancora bene perché ce lo meritiamo e ne abbiamo la possibilità".

MARCHISIO-TWEET: "TORNO ALLE CURE, PASSERA' ANCHE QUESTA"La Juve ha vinto a Manchester senza Marchisio. Il centrocampista è a Torino per recuperare dall'infortunio e prima della partita ha twittato: "Torniamo alle cure. Che barba... Passerà anche questa!".