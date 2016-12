Tutto Juve live - Cinquanta tifosi ammessi all'allenamento: cori per Allegri

30 ottobre 2015 Tutto Juve live - Cinquanta tifosi ammessi allʼallenamento: cori per Allegri La Scirea dimostra di sostenere lʼallenatore toscano





VENERDI' 30 OTTOBRE



I CONVOCATI PER IL DERBYQuesto l'elenco dei convocati da Massimiliano Allegri per il derby di domani pomeriggio contro il Torino: Buffon, Caceres, Khedira, Zaza, Marchisio, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Padoin, Dybala, Rugani, Neto, Sturaro, Evra, Eudero.

ALLEGRI, CORI DI SOSTEGNO DEI TIFOSILa Curva Scirea sta con Allegri. Circa cinquanta tifosi bianconeri hanno potuto assistere agli ultimi 10 minuti dell'allenamento di questa mattina di Morata e compagni: per il tecnico toscano solo cori di sostegno e di apprezzamento. Un segnale positivo e confortante in vista del derby di domani pomeriggio contro il Torino.

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

AG. RUGANI: "NAPOLI? VEDIAMO A GENNAIO"Tra qualche mese, Daniele Rugani potrebbe già cercare fortuna lontano da Torino. "La Juventus al momento non vuole cederlo - ha detto l'agente del centrale, Davide Torchia, a Radio Crc - Ma a dicembre si dovrà fare un'analisi della situazione con la società". Su Rugani è sempre forte l'interesse del Napoli: "Sappiamo che gli azzurri hanno bisogno di un difensore, ora bisogna vedere se Daniele vuole andarsene dalla Juventus. Di certo Sarri gli ha insegnato tanto ed è normale che abbia un occhio di riguardo nei suoi confronti". Di sicuro, Rugani non farà mancare il proprio apporto se chiamato in causa da Allegri: "Scalpita per avere la propria occasione, è molto dispiaciuto per aver giocato così poco finora", chiarisce il procuratore.



EVRA: "CERTI GIOCATORI NON SENTONO LA RESPONSABILITA'"Parla con estrema schiettezza Patrice Evra all'indomani della sconfitta: "Non mi piacciono questi alti e bassi, non puoi fare una prestazione come quella di domenica contro l'Atalanta e poi fare un primo tempo del genere col Sassuolo". Il francese ne fa una questione di atteggiamento: "Certi giocatori non sono coscienti della situazione, non sentono la responsabilità. Ai miei compagni dico solo questo, che vincere cinque titoli consecutivi è una sfida storica e noi la stiamo gettando via - ha dichiarato a Sky - Quando giochi nella Juve devi crederci sempre, fino alla fine". Ai tifosi promette: "Dobbiamo ricominciare a onorare questa maglia, cosa che ieri non abbiamo fatto: garantisco che già dalla prossima l'atteggiamento sarà diverso". Sulla decisione di portare la squadra in ritiro a Vinovo: "Se il mister ritiene che sia importante per il futuro della stagione, ci andiamo senza fiatare".

JUVE, LA PARTENZA E' CHOCI dodici punti in dieci partite, frutto di tre vittorie, tre pareggi e ben quattro sconfitte, raccolti dalla Juve in questo avvio di campionato sono la peggiore partenza dei bianconeri nell'era dei tre punti. Mai, dalla stagione 1994-95 (quella, appunto, in cui furono introdotti i tre punti per vittoria), la Juve aveva fatto così pochi punti nelle prime dieci giornate. Non basta: la Juventus non perdeva almeno quattro delle prime 10 partite di campionato dalla stagione 1987/88. Questa è la quinta volta quest'anno in Serie A che i bianconeri subiscono gol al primo tiro nello specchio (Udinese, Chievo, Frosinone, Bologna e Sassuolo).

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

BUFFON: "PRIMO TEMPO INDEGNO, SONO SGOMENTO""La Juve deve cominciare a mostrare segnali di consapevolezza guardando la classifica. Un approccio nel primo tempo indegno come quello di oggi e' da evitare. Sono sgomento, da capitano di questa squadra. Essere sovrastati cosi' dagli avversari fa male all'animo". Gigi Buffon è durissimo dopo il ko contro il Sassuolo: "E' un'autoaccusa che mi rivolgo, dobbiamo tornare con i piedi per terra - ha continuato il portiere della nazionale -. Con la maglia della Juventus, se non si ha voglia di lottare e sudare, si rischiano figure peggiori che con qualunque altra maglia. Oggi, in una partita importantissima, abbiamo giocato un primo tempo indecoroso, non abbiamo vinto un contrasto aereo ne' a terra: 45 minuti senza intensita' emotiva, senza mordente. Dobbiamo migliorare anche nel senso di responsabilita'. Credo che dovremo incominciare a protestare un po' meno con gli arbitri ed essere piu' umili con noi stessi. Gli arbitri sbagliano sempre in buona fede, un fischio sbagliato non puo' diventare un alibi, questo e' nella natura dei perdenti ed alla Juve non sono abituato ad avere questa mentalita'. A 38 anni non ho voglia di fare certe figure, e come me molti miei compagni. Allora dobbiamo dimostrarlo sul campo".

FACCIA A FACCIA NEGLI SPOGLIATOILa sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato il segno in casa Juve. Subito dopo il match, negli spogliatoi c'è stato un faccia a faccia tra Allegri, Marotta e Paratici per fare il putno sullo stato di crisi dei bianconeri.