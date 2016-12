5 dicembre 2015 Tutto Juve live - Chiellini su Twitter: "Vittoria da grande squadra" E Marchisio: "Carattere, gruppo e umiltà"





SABATO 5 DICEMBRE

MANDZUKIC: "SIAMO TORNATI"Anche Mandzukic festeggia la vittoria su Twitter, postando una foto del risultato e dell'esultanza di squadra. "Siamo tornati" ha scritto il numero 17 bianconero.

MARCHISIO: "CARATTERE, GRUPPO E UMILTA'"Soddisfatto anche Claudio Marchisio. Così il centrocampista bianconero su Twitter: "Carattere, gruppo e umiltà. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma continuiamo così".

CHIELLINI: "VITTORIA DA GRANDE SQUADRA""Vittoria da grande squadra". Su Twitter, Giorgio Chiellini ha commentato la prestazione della Juventus all'Olimpico contro la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri ha infilato il quinto successo consecutivo.

VENERDI' 4 DICEMBRE

DYBALA: "IO COME TEVEZ? VOGLIO VINCERE COME LUI"Il grande protagonista della serata, Paulo Dybala, analizza il momento della Juve: "Abbiamo fatto tante vittorie di fila e questo vuol dire che abbiamo ritrovato la giusta attitudine - dice a Premium Sport -. Sono contento di aver contribuito a queste vittorie e a riportare la fiducia nell'ambiente. Il gruppo è fantastico e lo si vede anche nelle piccole cose. Il paragone con Tevez? Sono contento di fare quanto ha fatto Carlitos, ma lui ha vinto tanto e io spero di poter fare altrettanto, ogni confronto però andrà fatto a fine anno. Io come Maradona? E' un po' troppo mi sa, non so cosa dire. Ho fatto il trequartista nel settore giovanile in Argentina, ma in Italia ho sempre giocato da punta. Ora l'allenatore mi chiede di giocare un po' più dietro a supporto del centravanti e per me è ottimo perché Mandzukic, Morata e Zaza fanno un grande lavoro e prendono pure le botte favorendo i miei inserimenti. Il mister mi ha sempre dato fiducia, mi parla e mi insegna tantissimo e io lo ascolto perché voglio migliorare sempre di più".

BUFFON: "NESSUN VOLO PINDARICO"Gigi Buffon tiene i piedi ben saldi a terra dopo la vittoria contro la Lazio, la quinta consecutiva per la Juventus. "Stiamo passando un buon momento, ma siamo ancora quarti o quinti e non basta -dice il portiere a Premium Sport -. Il merito del fatto che non sto prendendo gol è dei difensori ma anche degli attaccanti: tutti si dannano l'anima per aiutarci e questo è un segnale importante. Non dobbiamo pensare alle altre squadre, ne a quello che può nascere dalle nostre vittorie: dobbiamo solo pensare a crescere, non possiamo permetterci voli pindarici o passi falsi".

MAROTTA: "ALLEGRI STA BENE CON NOI"Marotta ha fatto il punto sul presente e sul futuro della Juve ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida dell'Olimpico contro la Lazio: “Le sviste arbitrali alla fine dell'anno si equivarranno e il campionato sarà vinto dalla squadra più meritevole. Mercato? Siamo stati un po' penalizzati dagli infortuni e su questo dobbiamo lavorare, ma siamo contenti del mercato fatto in estate. Non credo ci saranno grandi opportunità, ma valuteremo. Non siamo in una situazione tale da dover riparare qualcosa: interpreteremo il mercato di gennaio come un'opportunità e basta. Se le panchine di Morata rischiano di avvicinarlo al Real? Un giocatore bisogna valutarlo nella complessità di una stagione: è giovane e deve fare esperienza, va gestito fuori dal campo ancor più che in campo. Vanno centellinate le presenze per far sì che cresca. Era una promessa che si è trasformata in realtà, naturalmente ha tanti concorrenti in quel ruolo e questo impone al mister di dover fare delle scelte. Le voci sulle sirene straniere per Allegri? Fa piacere che se ne parli ma lui ha un contratto con noi, si trova bene e quindi non ci sono allarmismi."

IL BARCELLONA OSSERVA CUADRADORitorno di fiamma del Barcellona per Juan Cuadrado. Secondo quanto rivela Don Balon l'esterno della Juventus sarebbe fra i preferiti di Luis Enrique per duttilità e capacità di saltare l'uomo. Il costo del colombiano è ovviamente molto alto e i bianconeri non lo cederanno per meno di 30 milioni di euro. Ad ogni modo ai blaugrana non manca la disponibilità economica e, qualora dovesse partire Dani Alves, faranno un tentativo.