8 dicembre 2015 Tutto Juve live - Chiellini: "Speriamo in un sorteggio benevolo" Dybala: "Ho pensato cento volte alla traversa". Pogba: "Dovevamo concretizzare"





POGBA: "DOVEVAMO CONCRETIZZARE"Piuttosto deluso Paul Pogba ai microfoni di Premium: "Abbiamo cercato la vittoria ma abbiamo perso, non abbiamo concretizzato le occasioni avute. La mia prestazione non eccezionale? Vero, come quella della squadra, dobbiamo fare sempre meglio". Il francese vuole comunque guardare avanti: "Siamo qualificati, vediamo ora chi uscirà dal sorteggio. Io e Dybala giochiamo per aiutare la squadra ma in campo ci siamo tutti". Infine, un accenno alla nuova capigliatura col punto di domanda: "Perché l'ho scelto? Potete pensare a quello che volete...".

DYBALA: "DISPIACE PER LE OCCASIONI AVUTE"Paulo Dybala ha commentato così la sconfitta contro il Siviglia a Premium: "Dispiace perché dopo l'1-0 abbiamo avuto occasioni per pareggiare con Pogba e Morata. La traversa? Purtroppo la palla non è entrata, ci ho pensato tanto dopo il tiro". Poi gli chiedono del cattivo momento di forma di Morata: "E' un grande giocatore, non posso dargli consigli, tocca al mister: gol così l'anno scorso li avrebbe fatti. Aiuterà tanto la squadra". Chi preferisco tra lui e Mandzukic: "Per me sono tutte e due bravi uguale, con Alvaro mi butto in profondità, con Mario gioco di sponda".

CHIELLINI: "SPERIAMO IN UN SORTEGGIO BENEVOLO"E' un Giorgio Chiellini amareggiato quello che commenta la sconfitta costata il primo posto nel girone alla Juve. "Per quello che abbiamo fatto non avremmo mai meritato di perdere, anzi ci sarebbe stato stretto il pari. Dobbiamo sperare in un sorteggio benevolo e non avere problemi a marzo. Non penso ci saranno contraccolpi psicologici: non abbiamo sofferto niente, se non un paio di contropiedi dopo il loro vantaggio, però il calcio è questo e dobbiamo accettarlo", ha detto il difensore bianconero a Premium Sport.

MAROTTA A PREMIUM: "EMERY? ALLEGRI NON SI TOCCA""Dalla Spagna circolano voci su di un possibile nostro interessamento per Unai Emery? Non esiste, perché non esiste un problema allenatore. Allegri l'anno scorso ha fatto benissimo e quest'anno, anche alla luce dei notevoli cambiamenti nell'organico che gli è stato affidato, sta facendo molto bene. Per cui penso non si possa e non si debba mettere in discussione un allenatore come lui". Parola dell'ad della Juve Beppe Marotta Premium Sport prima di Siviglia-Juve.

ZAZA KO: RISENTIMENTO ALLA COSCIANiente panchina per Simone Zaza per la sfida di Siviglia. L'attaccante della Juve è alle prese infatti con un lieve risentimento alla coscia. Domani verrà sottoposto a controlli.

IL GLADBACH ALLA JUVE: "SE CI DESSI UNA MANO COL SIVIGLIA..."L'ultima giornata del gruppo D è decisiva non solo per Juve e City, che si giocano il primato nel girone, ma anche per Siviglia e Borussia Moenchengladbach. I tedeschi, che hanno due punti in più degli spagnoli, vogliono conservare il terzo posto per accedere ai sedicesimi d'Europa League e su Twitter, a poche ore dai due match di stasera, hanno mandato un messaggio ai bianconeri: "Cara Juve, noi pensiamo di farcela da soli, ma se ci potessi dare una mano col Siviglia...". Gli ultimi 90 minuti sono già cominciati...

IL WATFORD CI PROVA CON ZAZAIn Inghilterra ne sono sicuri, Simone Zaza può lasciare la Juventus. A scriverlo è il Daily Mirror, secondo cui i bianconeri si sarebbero convinti a cedere il calciatore in prestito a gennaio. In pole ci sarebbere il Watford, ma occhio anche al West Ham e allo Stoke City disposte a versare tra gli 8 e i 10 milioni per l'ex Sassuolo.

