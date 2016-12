10 dicembre 2015 Tutto Juve live - Buffon: "Sono rimasto in B perché era giusto sostituire i fatti alle parole" Marchisio tra Champions e campionato: "Evitiamo il Barcellona, con Fiorentina non è nodo scudetto"





GIOVEDI' 10 DICEMBRE

MARCHISIO: "BARCELLONA DA EVITARE, FIORENTINA DA BATTERE"Claudio Marchisio ha le idee chiare, sia quando si parla di Champions League, sia quando si accenna allo scudetto. "Chi ha vinto il girone l'ha sicuramente meritato, sono squadre molto attrezzate. Chiaramente il Barcellona è la più forte e sarebbe meglio evitarlo, ma sappiamo che non sarà facile contro chiunque", ha detto. Sul campionato: "Per arrivare allo scudetto ci vuole ancora tanto per noi, ma anche per chi è primo in classifica. Soffriamo le vertigini meno di altre squadre, il problema è che non siamo lassù...". Domenica c'è la Fiorentina: "Non sarà ancora un nodo scudetto. Si affrontano le prime della classifica, perché c'è anche Roma-Napoli. Qualcosa di importante dovrà per forza succedere anche se c'è ancora tempo per recuperare. I viola sono in forma e hanno grande continuità, meritano il posto che occupano in classifica".

MORATA PROLUNGA FINO AL 2020La Juventus ha annunciato il prolungamento del contratto di Alvaro Morata fino al 2020. "Alvaro Morata ha prolungato il suo legame con la Juventus. L'attaccante spagnolo, il cui precedente accordo scadeva nel 2019, ha sottoscritto un nuovo contratto con la società per un'ulteriore stagione in bianconero, con scadenza il 30 giugno 2020", ha scritto il club bianconero nel suo comunicato.

BUFFON: "PER IL FUTURO SPERO DI AVERE IDEE CHIARE"Gigi Buffon ha incontrato un gruppo di bambini-giornalisti grazie al progetto JKids. Se non avesse fatto il portiere il futuro, di certo, sarebbe comunque rimasto legato alo sport: "Il mio sogno di riserva era diventare un insegnante di educazione fisica, visto che provengo da una famiglia di sportivi", ha detto. E per il futuro ancora qualche dubbio: "Spero quando smetterò di avere le idee un po' più chiare. Ora dopo 20 anni di carriera l'idea di ricominciare non mi entusiasma. Questo è il lavoro più emozionante del mondo, smettere mi costerà tanto. Per ora ancora non lo so. Penso di rimanere nel mondo del calcio, ma non ho idea ancora del ruolo e del tipo di carriera". La difficoltà più grande, e la sfida più bella, è stata la retrocessione: "Perché ho deciso di restare in Serie B? Perché pensavo a voi bambini e credevo che in certi momenti c'era bisogno di sostituire le parole con i fatti", ha concluso.

ALLEGRI RITROVA KHEDIRAMassimiliamo Allegri, per domenica sera contro la Fiorentina, potrebbe ritrovare Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, 7 presenze e un gol in questa stagione, sta migliorando e anche gli ultimi esami hanno evidenziato questo. Insieme a Khedira (con lui in campo la Juve non ha mai perso), il tecnico dei bianconeri ritrova Evra e Mandzukic.

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

ZAZA, NESSUNA LESIONEBuone notizie per Massimiliano Allegri dall'infermeria. Simone Zaza si è sottoposto al rientro da Siviglia agli esami del caso che non hanno riscontrato lesioni.

AG. ZAZA: "PRESTITO? PRONTI A TUTTO"Poco spazio con la maglia della Juventus e il futuro di Simone Zaza potrebbe essere altrove anche in chiave Europeo. "Non abbiamo affrontato certi discorsi con la Juve - ha dichiarato l'agente Maifredi a Fantagazzetta -. L'ipotesi prestito è possibile, ma deciderà Simone. Non escludiamo niente, ma dopo la Coppa Italia incontreremo la società. Siamo aperti a tutto"

MARCHISIO: "C'E' GRANDE RAMMARICO, ORA TESTA AL CAMPIONATO""Dispiace tantissimo, a tutti, non aver raggiunto il primo posto nel girone. Grande rammarico perché comunque abbiamo disputato una buona gara senza però trovare la via del gol, che meritavamo sicuramente più di loro". Claudio Marchisio non riesce a nascondere la delusione per la sconfitta di Siviglia e il secondo posto nel girone. "Il passaggio del turno l'abbiamo raggiunto, ora testa e tempo per dedicarci al campionato", ha scritto il centrocampista su Instagram.

ESAMI ALLA COSCIA PER ZAZAGiornata di esami per Simone Zaza, che ha accusato un fastidio alla coscia sinistra nella rifinitura di martedì mattina e per questo non è potuto neanche andare in panchina nella sfida con il Siviglia. C'è comunque ottimismo: potrebbe trattarsi di un semplice riposo precauzionale.