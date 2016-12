18 novembre 2015 Tutto Juve live - Buffon, Lichtsteiner, Mandzukic e Caceres a rischio per il Milan Problemi muscolari per il portiere e lo svizzero, il croato ha rimediato una distorsione alla caviglia. Dolore al flessore per lʼuruguaiano





MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE

OTTIMISMO PER BUFFON E LICHTSTEINERDa Vinovo filtra ottimismo sulle condizione di Buffon e Lichtsteiner: il portiere e l'esterno sono già sulla via del recupero e potrebbero scendere in campo contro il Milan. Più indietro Mandzukic che potrebbe essere recuperato all'ultimo, ma solo per la panchina. Difficile che Allegri lo faccia partire titolare. Caceres, invece, quasi sicuramente non sarà della partita.



BUFFON, LICHTSTEINER, MANDZUKIC E CACERES A RISCHIO PER IL MILANLa pausa per le nazionali non sorride alla Juventus, che sabato contro il Milan rischia di dover fare a meno di Buffon, Lichtsteiner, Mandzukic e Caceres. Il portiere e lo svizzero, come riporta il sito della Juventus, hanno accusato problemi muscolari al flessore della coscia destra mentre l'attaccante ha patito una distorsione alla caviglia sinistra durante il match tra Croazia e Russia. L'uruguaiano, invece, è uscito durante la gara tra Uruguay e Cile per un dolore al flessore della coscia destra ed effettuerà una risonanza magnetica prima del rientro in Italia.

LICHT: NULLA DI GRAVEPrecisazione di Lichtsteiner, dopo l'uscita di scena nel corso della sfida tra Svizzera e Austria: "Niente di grave, sono uscito solo per precauzione. Mi sono goduto una bella partita e anche una bella vittoria".

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

ANSIA PER LICHTSTEINER: A RISCHIO PER IL MILANAncora problemi per Stephan Lichtsteiner. Il terzino della Juventus è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 18 di Austria-Svizzera per un problema muscolare alla coscia. La federazione svizzera ha fatto sapere che la sostituzione è avvenuta per precauzione, ma l'externo bianconero è comunque a rischio per la supersfida con il Milan. Quando tornerà a Torino lo staff medico valuterà le condizioni del giocatore.



CUADRADO NEL TRIDENTE ANTI-MILANIn attesa di avere tutti i nazionali a disposizione (gli ultimi ad arrivare saranno giovedì Caceres e Dybala), Allegri studia la formazione anti-Milan. Il tecnico dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3, con Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini ed Evra in difesa e Khedira, Pogba e Marchisio a centrocampo. Qualche dubbio invece sul tridente. Cuadrado, rimasto a Vinovo a causa della squalifica in nazionale, è favorito e quasi certamente sarà della partita. Da valutare invece le condizioni degli altri attaccanti.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

KHEDIRA: "FELICE DI ESSERE QUI"Intervistato dal quotidiano tedesco Kicker, Sami Khedira ha fatto un bilancio di questi suoi primi mesi alla Juventus. "Sono molto felice di essere in bianconero, la Juve è un grande club e appena si è mostrata l'occasione non potevo lasciarmela sfuggire", ha spiegato il tedesco, approdato a Vinovo in estate dal Real Madrid.