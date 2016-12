Tutto Juve live - Bonucci bacchetta i tifosi

Leonardo Bonucci guerriero anche fuori dal campo. il difensore ha lanciato un appello ai tifosi bianconeri via Instagram: "Facile venire allo stadio e applaudire quando tutto va bene. Il vero tifoso applaude quando il momento è difficile per aiutare la squadra". A Bonucci non sono andati giù i fischi dello Juventus Stadium: "Credere nella Juventus, nella squadra e nel progetto. Bisogna essere sempre positivi, il motto è fino alla fine e fino alla fine bisogna essere uniti".

MARCHISIO PRATICAMENTE OUT PER MANCHESTER

Claudio Marchisio è stato costretto a uscire dal campo a fine primo tempo della sfida contro il Chievo per un problema muscolare. Domani mattina il centrocampista si sottoporrà a esami ma al 99% salterà la sfida di Manchester contro il City. Su Facebook ha commentato: "Non è un momento facile,ma tutti insieme ci risolleveremo. Ora inizia la Champions. Pensiamo a lavorare per migliorare di partita in partita. Oggi accertamenti sul risentimento alla coscia destra. Spero non sia nulla di grave. Fino alla fine, sempre e comunque! "Forza Juve".