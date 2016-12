Tutto Juve live - Bonucci: "Allegri deve usare più bastone e meno carota"

JUVE-FIORENTINA: I CONVOCATI DI ALLEGRI Sono 22 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Fiorentina. Ecco l'elenco completo: Buffon, Chiellini, Caceres, Khedira , Zaza, Marchisio, Morata, Pogba, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Padoin, Dybala, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Rubinho, Vitale.

BONUCCI: "ALLEGRI DOVREBBE USARE PIÙ BASTONE" "Allegri è molto intelligente, con lui ho un ottimo rapporto, sincero e schietto. Lui conosce la medicina per la Juve, ma forse un difetto ce l'ha: a volte deve usare meno la carota e più il bastone". È questo uno dei passaggi dell'intervista rilasciata da Leonardo Bonucci a Playboy. Poi un punto sul momento della Juve: "La società ha scelto per una politica di ringiovanimento, giusta da un certo punto di vista, ma che ha fatto perdere quelle che erano le sicurezze degli anni passati. Un gruppo forte che aveva le sue certezze dentro e fuori dal campo. Quando cambi così tanto è sempre rischioso".

KHEDIRA VERSO IL RECUPERO, MANDZUKIC PRONTOProsegue la marcia di avvicinamento della Juventus alla partita di domenica sera contro la Fiorentina. I bianconeri si sono allenati nella tarda mattinata, proseguendo la preparazione della sfida contro i viola con una seduta a base di atletica, esercizi di tecnica e lavoro tattico. Ottimismo per il recupero di Khedira, che potrebbe essere convocato, non dovrebbero esserci problemi anche per il rientro di Evra e Mandzukic.