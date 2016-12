6 dicembre 2015 Tutto Juve live - Bonucci: "A Siviglia solo per vincere" Marotta soffia il portiere Alisson alla Roma. Agnelli compie 40 anni





DOMENICA 6 DICEMBRE

BONUCCI: "A SIVIGLIA SENZA FARE CALCOLI"Leonardo Bonucci ha presentato così la sfida di Siviglia. "Dobbiamo andare lì per vincere senza fare calcoli - ha detto - . Passare per primi nel girone ci permetterebbe di arrivare al sorteggio con maggior leggerezza e quindi il nostro obiettivo è tornare da Siviglia con i tre punti. In Europa siamo un gradino sotto Barça, Bayern e Real, però con un po' di fortuna e con il gioco, la compattezza e i nostri giovani anche in Champions possiamo dire la nostra".

SQUADRA IN CAMPO PER IL SIVIGLIASeduta mattutina per la Juve in vista dell'importante trasferta di Champions League a Siviglia. I bianconeri si sono concentrati "sulla tecnica e sui movimenti da replicare martedì sera in Spagna". Lunedì la preparazione della sfida proseguirà con un'altra seduta mattutina. L'allenamento allo Juventus Center inizierà alle 11.15 e sarà aperto ai media per il primo quarto d'ora. Nel pomeriggio, quindi, il decollo per Siviglia dove, appena atterrata, la squadra si trasferirà all'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan per l'ispezione del terreno di gioco, in programma alle 19:00. Alle 19:15 sarà poi la volta della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon.

BUON COMPLEANNO PRESIDENTELa Juve fa gli auguri al presidente Andrea Agnelli, che oggi compie 40 anni. "Tutto ciò che è stato, ovvero quattro scudetti consecutivi, tre Supercoppe e la decima Coppa Italia, è parte di un passato di cui andiamo orgogliosi, ma sul quale non ci culliamo. Tutto ciò che è, ovvero un club rinnovato per far fronte alle sfide future ed in salute, in grado di raggiungere una maggiore solidità finanziaria (come testimonia il bilancio chiuso al 30 giugno 2015); e infine tutto quello che sarà, alla luce degli ambiziosi progetti in cantiere, lo dobbiamo anche a lui - si legge sul tito ufficiale bianconero - Al Presidente Andrea Agnelli, che oggi compie 40 anni e al quale il popolo bianconero invia non solo gli auguri di buon compleanno, ma anche quelli di buon lavoro per continuare a dare alla Juve quegli strumenti che le consentano di primeggiare. Sia in campo che fuori da esso. Sempre, e #FinoAllaFine".

IL POLACCO MARCINIAK ARBITRA SIVIGLIA-JUVESarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro di Siviglia-Juventus, gara valida per l'ultima giornata del gruppo D di Champions League e in programma martedì sera. Per i bianconeri, che hanno già conquistato il pass per gli ottavi, c'è da confermare il primo posto. Il City al momento è secondo a due lunghezze. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; addizionali Pawel Raczkowski e Tomasz Musial, quarto uomo Radoslaw Siejka.

NON SI MOLLA GUNDOGAN: MOUTINHO L'ALTERNATIVACome riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe ancora interessata a Ikay Gundogan del Borussia Dortmund. Il club tedesco vuole 25 milioni di euro, mentre i bianconeri arriverebbero a 20. L'alternativa sarebbe Joao Moutinho, centrocampista portoghese al Monaco. Il suo contratto col club francese scade nel 2018.

SI PUNTA ALISSON, OBIETTIVO ANCHE DELLA ROMALa Juventus pensa al probabile sostituto di Gigi Buffon: il futuro dei portieri bianconeri passerebbe dal brasiliano Alisson. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta avrebbe soffiato il 23enne alla Roma che si era mossa da tempo con l'Internacional di Porto Alegre. La Juve, infatti, ha voluto accelerare i tempi chiudendo quasi definitivamente con i dirigenti dell'Internacional trovando l'accordo a circa 7 milioni di euro. Alisson attende il passaporto italiano, poi è pronto un contratto di cinque anni.

SABATO 5 DICEMBRE

MANDZUKIC: "SIAMO TORNATI"Anche Mandzukic festeggia la vittoria su Twitter, postando una foto del risultato e dell'esultanza di squadra. "Siamo tornati" ha scritto il numero 17 bianconero.

MARCHISIO: "CARATTERE, GRUPPO E UMILTA'"Soddisfatto anche Claudio Marchisio. Così il centrocampista bianconero su Twitter: "Carattere, gruppo e umiltà. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma continuiamo così".