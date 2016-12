11 ottobre 2015 Tutto Juve live - Bernardo Silva in futuro. Pogba-Morata il presente Idee mercato per la prossima stagione. Ma Allegri pensa allʼInter e al recupero dei due big: che oggi si sono allenati

DOMENICA 11 OTTOBRE

POGBA E MORATA OGGI AL LAVOROLa Juve riposa, Morata e Pogba no. Sono andati a Vinovo e per i fatti loro si sono allenati. Lavoro leggero per capire come va, dopo i malanni in Nazionale. Un punto della situazione, nell'attesa che tutta la squadra riprenda ad allenarsi, da martedì. Comunque, buone sensazioni che servono a capire come i due ci tengano a essere pronti per l'Inter. Oggi è comunque presto per capire.

ASAMOAH: "FONDAMENTALE LA PARTITA CONTRO L'INTER"Asamoah suona la carica: "La partita con l'Inter della prossima settimana sarà enorme per noi. Vogliamo ripartire forte dopo la pausa e riprendere da dove avevamo lasciato contro il Siviglia e Bologna - ha detto il ghanese al portale allsports.com.gh - Dopo un inizio difficile, siamo tornati a vincere di nuovo. Cominciare una stagione lentamente è un qualcosa che può capitare, ma dobbiamo rimanere positivi e consapevoli del fatto che possiamo sempre fare meglio".

ALLEGRI, L'INTER E POI...Max Allegri pensa all'Inter. "Possiamo anche battere i nerazzurri a San Siro, ma...". Ma che cosa? "Poi serve vincere ancora, non fermarsi. Perché fare tre punti e poi fermarsi magari a un pareggio significa tornare indietro e adesso non possiamo permettersi passi falsi".

BERNARDO SILVA, IL MONACO CHIEDE 30 MILIONIIl Monaco ha fissato il prezzo per Bernardo Silva, il gioiellino portoghese corteggiato dalla Juventus. Il club monegasco è ormai diventato uno specialista nelle cessioni milionarie, dopo James Rodriguez (Real Madrid) e Kondogbia (Inter). Adesso spera di fare la stessa cosa con Bernardo Silva.

SABATO 10 OTTOBRE

MORATA, IL COMUNICATO DELLA JUVEQuesto, intanto, il comunicato ufficiale della Juve sulle condizioni di Morata: "Alvaro Morata è rientrato dalla Spagna ed è stato visitato dallo staff medico della Juventus che conferma la diagnosi dei colleghi della nazionale spagnola: il numero 9 bianconero ha riportato un trauma contusivo alla gamba destra in assenza di fratture. Le condizioni del calciatore saranno monitorate nei prossimi giorni per definire la progressiva ripresa degli allenamenti".

OBIETTIVO KLAASSEN: PERICOLO BORUSSIA DORTMUNDNon c'è solo la Juventus su Davy Klaassen, centrocampista dell'Ajax, non piacesoltanto alla Juventus. Il giocatore classe 1993 sarebbe un obiettivo di mercato di Barcellona e Borussia Dortmund: i tedeschi sono pronti a fare un investimento importante in caso di addio di Reus.

MANDZUKIC RESTA CON LA CROAZIANonostante l'indisponibilità, Mandzukic ha deciso di restare con la nazionale croata per stare vicino ai compagni e continuare a curarsi con lo staff della sua rappresentativa. Niente rientro anticipato a Torino, dunque, per l'attacante, che resta sempre in dubbio per la sfida di San Siro con l'Inter.

FENERBAHCE ALLA FINESTRA PER CACERESIl Fenerbahce non molla Martin Caceres. Secondo Tuttosport, il club turco sarebbe in pole per l'acquisto del difensore bianconero qualora la Juve decidesse di metterlo sul mercato già a gennaio. Al momento però il giocatore preferirebbe restare a Torino.

OGGI NUOVI ESAMI PER MORATAAlvaro Morata è atteso nel pomeriggio di oggi a Vinovo: l'attaccante spagnolo, che si è infortunato al perone, verrà sottoposto a nuovi controlli medici. Da quel che trapela, sembra scongiurato il rischio di qualche lesione. Dovrebbe trattarsi solo di una forte contusione. Dunque, un pizzico di ottimismo.

