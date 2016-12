22 settembre 2015 Tutto Juve live - Allegri torna al 4-3-1-2 con Pereyra trequartista Per il match col Forsinone davanti anche Zaza e Dybala





MARTEDI' 22 SETTEMBRE

I 20 CONVOCATI PER LA GARA CON IL FROSINONEMassimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara interna con il Frosinone. Come previsto, out Morata e Mandzukic; fermo ai box anche Caceres. Questi i 20 giocatori a disposizione: Audero, Buffon, Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra, Lichtsteiner, Rugani, Alex Sandro; Lemina, Hernanes, Padoin, Pogba, Sturaro; Cuadrado, Dybala, Favilli, Pereyra, Zaza.

ALLEGRI TORNA AL 4-3-1-2, PEREYRA TREQUARTISTA L'infortunio di Morata e la necessità di far rifiatare Cuadrado in vista del Napoli, spinge Allegri a rispolverare il 4-3-1-2 con Pereyra trequartista alle spalle di Dybala e Zaza. Lemina nella linea di centrocampo con Hernanes e Pogba.

BUFFON IN PANCHINA, DEBUTTA NETO Turno di riposo per Buffon, a confermarlo è stato lo stesso Allegri in conferenza stampa. Quindi, contro il Frosinone, ci sarà l'esordio di neto con la maglia bianconera.

ALLEGRI: "BISOGNA ESSERE VICINI ALLA VETTA A MARZO"Alla vigilia della sfida con il Frosinone, Max Allegri non ha parlato degli avversari, ma ha fatto il punto sui piani di rimonta bianconeri. "Dobbiamo iniziare ad arrivare nella parte destra della classifica e poi essere a marzo vicini alla vetta. Di sicuro l'Inter è una candidata per lo scudetto. Il nostro primo obiettivo è passare il turno di Champions". Sugli infortunati: "Morata non ha niente, Mandzukic si è fatto male perché è un generoso".

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

DA VALUTARE CACERES PER IL FROSINONESeduta di allenamento mattutina per la Juve in vista dell'impegno infrasettimanale con il Frosinone, assenti Morata e Mandzukic. Seduta di recupero per chi ha giocato ieri a Marassi. Per mercoledì Massimiliano Allegri dovrebbe riproporre il 4-3-3 con alcuni interpreti diversi rispetto a quelli di Genova. A centrocampo è prevedibile il ritorno di Hernanes, in attacco chance per Dybala e Zaza. Da valutare Caceres.



PEREYRA: "LOTTIAMO PER RECUPERARE IL TERRENO PERSO"E' subentrato contro il Genoa per l'infortunio occorso a Morata e ha cambiato la partita con l'assist per Pogba in occasione dell'1-0. Vero dodicesimo uomo Roberto Max Pereyra, sempre pronto e sempre prezioso. L'argentino, che si candida per una maglia da titolare contro il Frosinone, ha oggi parlato ai microfoni di Sky facendo un punta sulla situazione del campionato dopo quattro giornate:: "Penso che l'Inter stia facendo bene, ed è giustamente prima in classifica. Poi c'è la Roma ma i conti si faranno alla fine. Questo è appena l'inizio e noi vogliamo sempre lottare per dare battaglia e arrivare il più in alto possibile. Come mi sento? Bene. Con il Genoa ho dimostrato di poter dare il mio contributo e di essere all'altezza dei titolari".

UFFICIALE: BORUSSIA M'GLADBACH, SCHUBERT NUOVO TECNICOAndré Schubert è l'erede di Lucien Favre sulla panchina del Borussia M'Gladbach. L'ex tecnico dell'Under 23 traghetterà fino a fine stagione i bianconeri, ancora inchiodati a zero punti in Bundesliga dopo 5 giornate. Il prossimo 21 ottobre allo Juventus Stadium ci sarà dunque Schubert a guidare i tedeschi in Champions contro Pogba e compagni.

IL SASSUOLO: "BERARDI PER ZAZA? NO"Il Sassuolo ha risposto con un secco "no" alle voci che darebbero un ritorno di Zaza al Sassuolo in cambio di Berardi già a gennaio. "Zaza di nuovo al Sassuolo e Berardi alla Juve? Per il momento non c'è nulla di vero, non abbiamo mai parlato di questo con la Juve nè abbiamo pensato a un ritorno. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo ceduto Zaza alla Juve e non è neanche giusto pensare a un suo ritorno qua con noi, stiamo andando avanti col nostro progetto", ha detto l'ad neroverde Giovanni Carnevali a Radio Uno.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

POGBA: "LEADER? NON SENTO LA PRESSIONE""Sono contento della prima rete e anche del gol dell'1-0 anche se è arrivato con un po' di fortuna. Conta però la vittoria della squadra". Così Paul Pogba ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa. Il francese ha poi proseguito: "Cosa ho fatto in occasione dell'esultanza dopo il rigore? Anche col Sassuolo ho fatto lo stesso, non ho fatto nulla contro la tifoseria avversaria. Non so perché sono stato ammonito, in campo comanda l'arbitro. Non ho insultato nessuno, nemmeno i tifosi avversari". Primo gol con la maglia numero dieci sulle spalle. Numero da leader, maglia che pesa? "No, ma provo a dare il massimo per i bianconeri. Non ci sono più Pirlo e Tevez e anche noi giovani dobbiamo fare bene e dare tutto per la squadra. Anche se non portassi sulle spalle questo numero dovrei essere comunque importante per la squadra. Devo giocare come un grande calciatore, devo migliorare sugli aspetti in cui non sono bravo. Il numero non cambia molto". Senti la pressione? "No, sono una persona normale fuori dal campo. Provo a dare tutto per la mia squadra".

CHIELLINI: "PROVA DI MATURITA'"Tre punti e primi sorrisi per la Juventus in campionato. Al termine del match vinto contro il Genoa ha parlato Giorgio Chiellini ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo avuto una falsa partenza, oggi siamo ripartiti con una bella vittoria e una grande prova di maturità contro un avversario che farà soffrire tante squadre in casa. Qual è il vostro obiettivo? "Non abbiamo fretta, pensiamo partita dopo partita con grande calma. Mercoledì, col Frosinone, proveremo a dare continuità a questa vittoria".

ANCHE MANDZUKIC VA KOProblema muscolare anche per Mario Mandzukic. Il croato è stato sostituito all'83' della partita con il Genoa da Simone Zaza. Per l'attaccante il sospetto è che si tratti di un affaticamento muscolare, ma nelle prossime ore si conosceranno meglio le sue condizioni.

INFORTUNIO MUSCOLARE PER MORATA Un altro infortunio in casa Juve e Allegri resta col fiato sospeso. Morata è infatti stato costretto a lasciare il campo al 22' della sfida di Marassi contro il Genoa a causa di un problema muscolare ai muscoli addominali. Al suo posto il tecnico ha mandato in campo Pereyra. L'attaccante spagnolo è già stato costretto a fermarsi nel pre-campionato, saltando la sfida in Supercoppa italiana contro la Lazio a causa di una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro.