3 settembre 2015 Tutto Juve live, Allegri: "Hernanes farà tanti gol" Lʼallenatore: "Cʼè tempo per risalire in classifica"

ALLEGRI: "HERNANES FARA' TANTI GOL"Massimiliano Allegri benedice l'arrivo di Hernanes alla Juve: "Farà molti gol. Sono contento del suo arrivo perché è un giocatore con qualità tecniche importanti, non dimentichiamoci che fa parte della nazionale brasiliana". Il tecnico bianconero ha parlato a marine dell'Elita Club Coaches Forum di Nyon: "La squadra vi stupirà, vedrete che risaliremo in classifica. Non abbiamo avuto una buona partenza, ma c'è tempo per recuperare. L'allenatore punta sempre su Pogba: "Non ho mai avuto paura che Paul potesse andare via e sono contento che sia ancora con noi perché è un campione. Deve crescere ancora, ma sono convinto che disputerà un grande campionato come nelle ultime stagioni".

LA LISTA PER IL CAMPIONATO Ecco i 24 giocatori che Allegri potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni, mentre sono obbligatori 8 giocatori over 21 formati in Italia. Giocatori over 21 formati in Italia: Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Marchisio, Padoin, Sturaro, Zaza. Giocatori over 21: Neto, Rubinho, Caceres, Alex Sandro, Lichtsteiner, Khedira, Pogba, Hernanes, Evra, Lemina, Asamoah, Pereyra, Morata, Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

LEMINA: "SPERO DI RIPETERE IL PERCORSO DI VIDAL" Dopo Hernanes è toccato a Lemina presentarsi alla stampa: "Ho scelto la Juventus perché è un'eccellente squadra, che vince spesso e voglio essere parte di questo grande progetto. C'è sta un interesse anche di altre società, ma ho dato la priorità alla Juventus perché è una squadra che mi ispira molto". C'è la pesante eredità di Vidal: "Abbiamo delle caratteristiche in comune, ci piace la difesa, ci piace anche l'attacco. E non so se potrò fare quello che ha fatto lui, perché Vidal è sempre Vidal, è un grande giocatore. Spero che con l'esperienza che potrò acquisire qui alla Juventus di poter raggiungere il sui livello". L'ex Marsiglia ha come idolo Del Piero: "Mi piaceva molto, ma purtroppo non sono un attaccante. Ora mi ispiro a Nedved". Poi un'indicazione per Allegri: "I miei ruoli preferiti, sono mediano, playmaker, perché sono i posti che preferisco, ma se c'è bisogno di giocare in difesa non c'è nessun problema per me, sono pronto a lavorare in difesa e a dare il meglio per la squadra".

HERNANES: "SORPRESO E FELICE"In casa Juve è il grande giorno di Hernanes, l'ultimo arrivato in questo mercato estivo. "Sono stato bene all'Inter, ma ora sono qua per affrontare una nuova sfida - ha detto il brasiliano -. Sono sorpreso, ma soprattutto contento". Sull'avvio di stagione sottotono dei bianconeri: "Nel calcio due partite non vogliono dire niente. Sono andati via giocatori importanti, ma la Juve rimane sempre la squadra da battere sia in Italia che fuori".

ALLEGRI SENZA 13 NAZIONALIQuesto pomeriggio Massimiliano Allegri ritroverà i suoi ragazzi. Il tecnico bianconero però dovrà fare a meno di 13 nazionali. A Vinovo, invece, si alleneranno i nuovi acquisti Hernanes, Lemina, Cuadrado e Alex Sandro. Il numero 12 juventino contro il Chievo sostituirà lo squalificato Evra. Alex Sandro probabilmente agirà in una difesa a quattro visto che Allegri dovrebbe tornare al 4-3-1-2. A centrocampo dovrebbe rivedersi Marchisio che sta recuperando dal problema muscolare.

NO ALL'ARSENAL PER ZAZASecondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe respinto l'assalto dell'Arsenal per Simone Zaza. I bianconeri hanno detto no perché impossibilitati a sostituire l'attaccante ex Sassuolo.

LISTA CHAMPIONS: FUORI PADOIN E ASAMOAHLa Juve ha ufficializzato i 23 giocatori che parteciperanno alla Champions League. Presenti tutti i nuovi acquisti, mentre Allegri ha deciso di tagliare Padoin e Asamoah. Questa la lista completa: 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Caceres, 6 Khedira, 7 Zaza, 8 Marchisio, 9 Morata, 10 Pogba, 11 Hernanes, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 18 Lemina, 19 Bonucci, 21 Dybala, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 33 Evra, 37 Pereyra, 38 Audero.

HERNANES: "TREQUARTISTA RUOLO IDEALE"Hernanes rilascia le sue prime dichiarazioni da giocatore della Juventus sul sito ufficiale della società bianconera: "Sono contento di essere qui, mi auguro di fare bene e di dare il mio contributo alla squadra. Conoscendo già gli altri brasiliani come Neto e Alex Sandro il mio inserimento sarà più semplice. Già da un po' gioco trequartista dopo aver provato varie posizioni, credo sia il ruolo più adatto a me. Ciò che mi attrae della Juve è la capacità di essere vincente ogni anno".

HERNANES: "CHE ORGOGLIO"Prima foto con la maglia bianconera per Hernanes, che su Instagram ha salutato i tifosi: "È con orgoglio ed onore che vi presento la mia nuova maglia! Le mie motivazioni sono al massimo per vivere al meglio questa nuova esperienza! E contento di conoscere una altra grande, bella ed importante città d'Italia, Torino, di vivere con altre grande persone e professionisti e rappresentare una delle società più importante d'Italia e del mondo! E domani vi faccio vedere cosa c'è dietro la maglia!".