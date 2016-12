19 settembre 2015 Tutto Juve live - Allegri conferma il 4-3-3 Contro il Genoa il tecnico bianconero dovrebbe puntare su Dybala, Cuadrado e Mandzukic. Attenzione però anche allʼopzione Zaza





VENTUNO CONVOCATI PER IL GENOASono 21 i giocatori convocati da Allegri per Genoa-Juventus:

1 Buffon

3 Chiellini

7 Zaza

9 Morata

10 Pogba

11 Hernanes

12 Alex Sandro

15 Barzagli

16 Cuadrado

17 Mandzukic

18 Lemina

19 Bonucci

20 Padoin

21 Dybala

24 Rugani

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

33 Evra

37 Pereyra

38 Audero

A GENOVA COL 4-3-3Dopo il colpo in Champions col City, Allegri sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 visto a Manchester per conquistare la prima vittoria in campionato. Pogba ha recuperato dall'influenza e sarà disponibile. In attacco invece avanti col tridente: accanto a Cuadrado e Mandzukic, Dybala in vantaggio su Morata. Attenzione però anche all'opzione Zaza, che potrebbe esordire in campionato.

POGBA RECUPERA: INFLUENZA PASSATALa Juve torna ad allenarsi nel pomerigigo a Vinovo. Per la sfida con il Genoa, Allegri dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3. A centrocampo, con Hernanes dovrebbe esserci anche Pogba. Il francese, fermato ieri da un lieve stato influenzale si è presentato al centro sportivo bianconero, pronto a lavorare con i compagni.



MORATA: "NON POSSO PENSARMI IN UN'ALTRA SQUADRA""Adesso comincia la vera stagione. La partita con il City è un punto di partenza per la Juve". Parola di Alvaro Morata in esclusiva a Premium Sport. "Se mi piace il ruolo di esterno? Mi piace giocare. Bisogna adattarsi a quello che vuole l'allenatore. Farei anche il difensore". Il Real vuole riportarlo a Madrid: "Non ci penso, la Juve è la mia squadra e mi trovo benissimo qua. Non posso pensarmi in un'altra squadra. Buffon? Merita il Pallone d'oro".

MORATA, IL PAPA': "FELICISSIMO A TORINO""Quello che posso dire è che Alvaro è felicissimo per il gol e per la vittoria di martedì. Ho visto dei miglioramenti nella squadra e sono convinto che la Juve lotterà anche in questa stagione su tutti i fronti. Futuro? Mio figlio si gode il momento, non ci pensa. E' felicissimo a Torino e della Juve gli piace tutto: squadra, società e tifoseria. Spettro Real? Lo ripeto, sta molto bene in bianconero. Questa è una stagione molto importante, ora bisogna vincere con il Genoa e non scordiamoci che in estate si giocheranno gli Europei, bisogna dare tutto". Lo ha detto il papà di Morata in esclusiva a Calciomercato.it.

GENOA-JUVE: BIGLIETTI A RUBAGrande entusiasmo a Genova in vista di Genoa-Juventus. Finora sono stati venduti 4500 biglietti di cui oltre 1200 nel settore ospiti, che vanno a sommarsi agli oltre 17mila abbonati del Grifone.

CACERES: "PIU' DURA COL GENOA CHE COL CITY"Martin Caceres, intervistato nel corso della trasmissione Filo Diretto su Sportitalia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo contenti per aver vinto al debutto in Champions, era una gara cruciale. Ora siamo concentrati sul campionato, col Genoa sarà più dura che col City perché ci lasceranno molti meno spazi ma dobbiamo risalire posizioni. Siamo consapevoli di poter fare meglio, abbiamo cambiato molto ma il compito di far integrare i nuovi spetta a noi veterani". Sul suo legame con la Juventus: "Sono quattro anni che sono qui e sono molto legato a questi colori, specialmente alla mia maglia numero 4 che è stata indossata da un grande come Montero".

BERARDI POSSIBILE GIA' A GENNAIOLa Juventus starebbe pensando di anticipare a gennaio l'arrivo di Domenico Berardi. Questo per rafforzare la rosa in vista dell'utilizzo del modulo 4-3-3.

MORATA, SI PENSA A UN RINNOVO MILIONARIOLo strepitoso gol di Manchester non ha fatto altro che confermare il talento di Morata e per questo lo spauracchio "recompra" a giugno da parte del Real sta facendo muovere la Juve. L'intenzione di Marotta sembra essere quella di proporre un rinnovo del contratto più che accattivante: accordo quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione con possibilità di aumento sostanzioso tramite bonus.