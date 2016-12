14 settembre 2015 Tutto Juve live - Allegri conferma il 4-3-1-2 con Hernanes in regia Nessun ripiego sul 3-5-2: a centrocampo Sturaro e Pereyra con Pogba, il Profeta alla Pirlo





MANCHESTER CITY-JUVE SOLO SU PREMIUMManchester City-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD martedì 15 settembre alle 20.45.

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

SARA' ANCORA 4-3-1-2 CON HERNANES ALLA PIRLO Allegri non cambia modulo, confermando il suo 4-3-1-2 al posto dell'atteso 3-5-2. Hernanes giocherà da regista alla Pirlo. Questa la probabile formazione: Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra; Sturaro, Hernanes, Pogba; Pereyra; Mandzukic, Dybala.

KOMPANY: "LA JUVE? QUESTO E' IL MIGLIOR CITY"Vincent Kompany ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: "Per noi finora tutto è stato brillante. Dobbiamo continuare a dimostrare le nostre qualità. In ogni partita c'è la massima pressione, è stato così anche contro il Crystal Palace. Tutti sanno che la Juventus è una squadra forte, ci faremo trovare pronti. Questo il miglior City in cui ho giocato? Dalle prime partite sembrerebbe di sì, ma aspettiamo a valutare. Abbiamo una buona squadra, dobbiamo sempre credere in noi stessi e questa mentalità dovrebbe essere sempre alla base del nostro approccio in Champions League".

LA JUVE E' PARTITALa Juventus è partita con destinazione Manchester per la sfida di domani sera di Champions League contro il City. Tra i convocati non c'è Marchisio.

I CONVOCATI DELLA JUVEEcco i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera in casa del Manchester City: Buffon, Chiellini, Caceres, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Pereyra, Audero. Tra loro non figura Marchisio: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione di 1-2 grado del muscolo lungo adduttore di destra.

ALLEGRI: "PRIMA O POI VOGLIO VINCERE LA CHAMPIONS"Alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Manchester City, Massimiliano Allegri racconta le sue impressioni a proposito del girone della Juve: "E' un gruppo difficile, ma abbiamo ciò che serve per fare bene - dice in un'intervista a Uefa.com -. Dovremo sfruttare al meglio le partite casalinghe, perché affronteremo squadre di livello come il Manchester City e il Siviglia, che è reduce da due trionfi in Europa League. Giocheremo la prima partita in casa del City e proveremo a fare punti anche là, ma non sarà facile. Il City è candidato a vincere il girone e anche la Champions. Non sottovaluto il Moenchenglabach, ma credo che il City, il Siviglia e la Juve abbiano maggiori chance di qualificazione. Il nostro obiettivo per questa stagione sarà vincere il campionato di Serie A, anche se non siamo partiti bene, e la Coppa Italia, cercando di disputare un'eccellente Champions". Sulla passata, esaltante, annata: "E' stata una grande stagione per noi. Vincere il campionato è sempre bello, ma è l'Europa che ti mostra il valore reale della squadra, perciò quella finale rimarrà un ricordo importante per me. In ogni caso, spero sempre di vincere la Champions League un giorno!".

POSSIBILE 3-5-2 CON HERNANES IN REGIAL'assenza di Marchisio, alle prese con un problema muscolare all'adduttore della coscia destra, potrebbe costringere Allegri a cambiare la Juve a Manchester contro il City domani sera nella prima uscita in Champions League, schierando un 3-5-2 invece del 4-3-1-2 con l'arretramento di Hernanes in regia in mezzo a Pereyra e Pogba. In difesa Barzagli-Bonucci-Chiellini, con Lichtsteiner ed Evra o Sandro sugli esterni in mediana. In attacco Mandzukic e Dybala (più che Morata). L'alternativa a Hernanes si chiama Lemina.



CITY-JUVE: LA VIGILIA DEI BIANCONERIAllenamento mattutino a Vinovo per la Juve, che nel pomeriggio volerà a Manchester. Una volta arrivati in Inghilterra, i bianconeri si dirigeranno direttamente all'Etihad Stadium per testare il campo in vista della sfida di domani sera contro il City. Alle 17.45 sono previste le conferenze stampa di Buffon e Allegri.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

MORATA: "MOMENTO DIFFICILE, CI RIALZEREMO"Il numero 9 bianconero Alvaro Morata, dal suo profilo Instagram, prova a infondere ottimismo: "Nel calcio come nella vita ci sono momenti difficili, ma fanno sì che quando arriva la vittoria la sensazione sarà doppia. Mi rialzerò, ci rialzeremo..."

BONUCCI PIZZICA I TIFOSI: "FACILE APPLAUDIRE QUANDO VA BENE" Leonardo Bonucci guerriero anche fuori dal campo. il difensore ha lanciato un appello ai tifosi bianconeri via Instagram: "Facile venire allo stadio e applaudire quando tutto va bene. Il vero tifoso applaude quando il momento è difficile per aiutare la squadra". A Bonucci non sono andati giù i fischi dello Juventus Stadium: "Credere nella Juventus, nella squadra e nel progetto. Bisogna essere sempre positivi, il motto è fino alla fine e fino alla fine bisogna essere uniti". Facile venire allo stadio e applaudire quando tutto va bene. Il vero tifoso applaude quando il momento è difficile per aiutare la squadra. La Juventus sono quelli che scendono in campo, quelli che vanno in panchina, quelli che vengono allo stadio e quelli che sono a casa davanti alla TV, il motto della Juve è fino alla fine e fino alla fine bisogna essere uniti. Credere nella Juventus, nella squadra e nel progetto. Bisogna essere sempre positivi. Ora testa alla Champions. #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 12 Set 2015 alle ore 16:47 PDT

MARCHISIO OUT PER MANCHESTER Claudio Marchisio è stato costretto a uscire dal campo a fine primo tempo della sfida contro il Chievo per un problema muscolare. Domani mattina il centrocampista si sottoporrà a esami ma al 99% salterà la sfida di Manchester contro il City. Su Facebook ha commentato: "Non è un momento facile,ma tutti insieme ci risolleveremo. Ora inizia la Champions. Pensiamo a lavorare per migliorare di partita in partita. Oggi accertamenti sul risentimento alla coscia destra. Spero non sia nulla di grave. Fino alla fine, sempre e comunque! "Forza Juve". Non è un momento facile,ma tutti insieme ci risolleveremo.Ora inizia la Champions.Pensiamo a lavorare per migliorare... Posted by Claudio Marchisio on Sabato 12 settembre 2015

SABATO 12 SETTEMBRE