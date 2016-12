7 ottobre 2015 Tutto Juve live - Allarme per Pogba, leggera distorsione. Morata: "Real? Felice qui" Mandzukic torna a Vinovo. Marchisio intanto si prepara a rientrare contro lʼInter





MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

POGBA, LIEVE DISTORSIONE ALLA CAVIGLIAPiccolo infortunio per Paul Pogba. Il centrocampista bianconero ha riportato una lieve distorsione alla caviglia nel ritiro con la nazionale francese ed è in dubbio per l'amichevole contro l'Armenia. Giovedì la sua situazione verrà valutata dai medici.

MORATA: "FELICE ALLA JUVE"Nonostante la clausola di "recumpra" del Real, Alvaro Morata vuol restare alla Juventus. "E' vero che le carte dicono che potrei tornare a Madrid, tuttavia certe cose vanno oltre le clausole e devono fare i conti con la felicità di una persona - ha spiegato l'attaccante spagnolo a Radio Marca -. Se vinciamo la finale di San Siro, torno a Torino a piedi da Milano...".

MANDZUKIC TORNA A TORINONiente impegni con la Croazia per Mario Mandzukic. L'attaccante bianconero è stato infatti risparmiato dal ct croato Ante Cacic su consiglio del medico Boris Nemec, secondo cui la punta necessita ancora di due settimane per essere al 100%. Mandzukic dunque non giocherà i match valevoli per le qualificazioni ad Euro 2016 contro Bulgaria e Malta e giovedì tornerà a Vinovo.

A VINOVO SI RIVEDE MARCHISIOMax Allegri può sorridere. Nella seduta di allenamento di quesa mattina il tecnico bianconero non ha avuto a disposizione i 15 nazionali, ma ha potuto riabbracciare Asamoah e soprattutto Marchisio. Il centrocampista lavora per recuperare dall'infortunio ed è molto probabile che tornerà in campo per il 18 ottobre, quando la Juve farà visita all'Inter.

LAPO IN ROSSO CON LA ROSSA Qui siamo al top eh... pic.twitter.com/BdJbJDKP1w — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 7 Ottobre 2015

IL MILAN CI PROVA CON PARATICIIl Milan corteggia Fabio Paratici. Secondo TuttoSport, il ds bianconero piace molto a Barbara Berlusconi, che lo avrebbe individuato come l'uomo giusto per la rifondazione. Un'operazione complicata, perché il dirigente ha di rececente rinnovato per altri 3 anni con la Vecchia Signora e non sembra disposto a lasciare Torino.

TEVEZ PUO' TORNARE?Tevez-Juventus, le strade possono tornare ad incrociarsi. L'argentino in estate è tornato al Boca Juniors, ma il club di Buenos Aires è in difficoltà economica tanto che da tre mesi non gli versa lo stipendio: è possibile che le parti si separino. Il Corinthians si è già detto interessato ma se i bianconeri (che al momento sono solo spettatori) chiamassero, Tevez non direbbe no a un ritorno in serie A.

MARTEDI' 6 OTTOBRE

MARCHISIO TORNA A SAN SIRORecuperato Khedira, torna anche Marchisio. Per Max Allegri la Juve che ritrova i suoi grandi assenti è una buona notizia aggiunta pensando al 18 ottobre, Inter-Juve, e al successivo impegno di Champions contro il Borussia. Ritrovare Marchisio significa molto: è il regista della nuova Juve, il dopo-Pirlo consacrato.

LICHTSTEINER: "TIFOSI, GRAZIE DEI MESSAGGI"Dopo l'operazione al cuore, Stephan Lichtsteiner ha voluto ringraziare su Facebook i tanti tifosi della Juve che gli hanno dimostrato affetto: "Ringrazio la Curva e tutti i tifosi che nella partita Juve vs Bologna mi hanno fato il coro. E tutti voi per i migliaia di messaggi e pensieri di pronta guarigione. Sono commosso e senza parole. GRAZIE! Fino alla fine forza Juventus! Un abbraccio Steph, Manuela, Kim e Noe".

AG. ZAZA: "JUVE SCELTA GIUSTA, A GENNAIO RESTA"Christian Maifredi, procuratore di Simone Zaza, ha parlato a TuttoJuve del suo assistito: "E' in un buon momento, si è fatto trovare pronto dopo le difficoltà iniziali che sapeva che avrebbe dovuto affrontare. La Juve è stata la scelta giusta e vuole portarla fino in fondo, la partenza a gennaio è un'eventualità da escludere".

MANDZUKIC RESTA CON LA CROAZIAMassimiliano Allegri potrà sfruttare la sosta di campionato per recuperare Marchisio e Sturaro a centrocampo. Il tecnico livornese sperava di fare la stessa cosa con Mandzukic, ma a sorpresa la Croazia si è tenuta il centravanti infortunato e porverà a farlo giocare sabato a Zagabria contro la Bulgaria. Una sfida cruciale, ma i bianconeri non vorrebbero correre rischi: alla ripresa c'è la gara contro l'Inter (18 ottobre).