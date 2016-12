Tutto Juve live - Allarme per Morata e Mandzukic: infortuni muscolari

POGBA: "LEADER? NON SENTO LA PRESSIONE""Sono contento della prima rete e anche del gol dell'1-0 anche se è arrivato con un po' di fortuna. Conta però la vittoria della squadra". Così Paul Pogba ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa. Il francese ha poi proseguito: "Cosa ho fatto in occasione dell'esultanza dopo il rigore? Anche col Sassuolo ho fatto lo stesso, non ho fatto nulla contro la tifoseria avversaria. Non so perché sono stato ammonito, in campo comanda l'arbitro. Non ho insultato nessuno, nemmeno i tifosi avversari". Primo gol con la maglia numero dieci sulle spalle. Numero da leader, maglia che pesa? "No, ma provo a dare il massimo per i bianconeri. Non ci sono più Pirlo e Tevez e anche noi giovani dobbiamo fare bene e dare tutto per la squadra. Anche se non portassi sulle spalle questo numero dovrei essere comunque importante per la squadra. Devo giocare come un grande calciatore, devo migliorare sugli aspetti in cui non sono bravo. Il numero non cambia molto". Senti la pressione? "No, sono una persona normale fuori dal campo. Provo a dare tutto per la mia squadra".