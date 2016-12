5 ottobre 2015 Tutto Inter live - Zanetti: "Non firmo per il terzo posto" Jovetic allʼesame del Montenegro: Mancini spera di averlo per la Juventus

LUNEDI' 5 OTTOBRE

JOVETIC, ESAME MONTENEGROJovetic, la Nazionale del Montenegro e le apprensioni interiste. L'attaccante ha risposto alla convocazione del suo ct, sarà visitati dai medici della Nazionale dopo il consulto in Germania e l'apprensione all'Inter non è poca. La linea di condotta diplomatica è quella di evitare che JoJo corra rischi di una ricaduta e dunque che giochi non due, ma una o magari nessuna delle due partite in programma. Tra l'altro si è sussurrato di problemi alla schiena, peraltro non confermati. Comunque sia, giorni di passione a proposito di JoJo.

ZANETTI: "NON FIRMO PER IL TERZO POSTO"Il punto conquistato nelle ultime due gare dopo un avvio di campionato straordinario non scoraggio Javier Zanetti, pronto a rilanciare le azioni della sua Inter a Radio Anch'io Sport, su RadioUno: "E' un'Inter che cresce. Dovevamo dare una risposta dopo la sconfitta con la Fiorentina, sapevamo di affrontare una squadra che soprattutto in casa gioca molto bene, era una partita complicata, difficile, dove l'Inter ha saputo reagire e ottenuto un pareggio molto importante. Il campionato è molto equilibrato e può succedere qualsiasi cosa, tante squadre sono lì ma è ancora presto per parlare di scudetto. Il nostro obiettivo è tornare protagonisti in questo campionato e speriamo di poterlo fare fino alla fine. Ci saranno difficoltà ma cercheremo di superarle. Se firmerei per il terzo posto? Io firmo per tornare protagonista".

DOMENICA 4 OTTOBRE

SANTON: "LE CRITICHE? NON CI INTERESSANO"Davide Santon ha analizzato il pari ai microfoni di Premium Sport: "Volevamo vincere, ma sapevamo che era una sfida difficile. Siamo partiti lenti nella ripresa, dopo il gol subito abbiamo reagito provando anche a vincere. È un buon pareggio anche se volevamo i tre punti". Poi una risposta alle critiche: "Ci fanno bene, non ci preoccupano. Le critiche ci saranno sempre, noi andiamo per la nostra strada e speriamo nella prossima partita contro la Juve. Sarà una gara difficilissima, loro arrivano da una vittoria in Champions e avranno fiducia. Ma anche noi ne abbiamo avendo 16 punti. Giocheremo per vincere".

SABATO 3 OTTOBRE

CONVOCATI: NON C'E' JOVETICSono 24 i nerazzurri convocati da Roberto Mancini per Sampdoria-Inter: come previsto non c'è Jovetic. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni; Difensori: 5 Juan Jesus, 12 Telles, 14 Montoya, 21 Santon, 23 Ranocchia, 24 Murillo, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 56 Popa; Centrocampisti: 7 Kondogbia, 13 Guarin, 17 Medel, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic, 83 Felipe Melo; Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 11 Biabiany, 22 Ljajic, 44 Perisic, 97 Manaj.