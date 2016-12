Tutto Inter live - Vidic, parla l'agente: "DC United? Nulla di vero"

3 ottobre 2015 Tutto Inter live - Vidic, parla lʼagente: "DC United? Nulla di vero" "Il recupero procede molto bene. A gennaio in campo? Non posso sbilanciarmi su questo"

SABATO 3 OTTOBRE

CONVOCATI: NON C'E' JOVETICSono 24 i nerazzurri convocati da Roberto Mancini per Sampdoria-Inter: come previsto non c'è Jovetic. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni; Difensori: 5 Juan Jesus, 12 Telles, 14 Montoya, 21 Santon, 23 Ranocchia, 24 Murillo, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 56 Popa; Centrocampisti: 7 Kondogbia, 13 Guarin, 17 Medel, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic, 83 Felipe Melo; Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 11 Biabiany, 22 Ljajic, 44 Perisic, 97 Manaj.

L'AGENTE DI VIDIC: "DC? NULLA DI VERO"A gennaio Nemanja Vidic potrebbe tornare a disposizione di Mancini, anche se il suo agente, Silvano Martina, ha messo le mani avanti. "Il recupero procede molto bene, sta proseguendo nella fase della rieducazione. A gennaio in campo? Non posso sbilanciarmi su questo, bisognerebbe chiedere allo staff medico dell'Inter per le tempistiche precise", ha detto a fcinternews. Sulle voci di un suo trasferimento al DC United: "Non c'è nulla di vero. Se qualcuno scrive certe cose non capisco come si possa andar dietro a certe voci. Non esiste nulla con questa società".

VENERDI' 2 OTTOBRE

JOVETIC RISPONDERA' ALLA CONVOCAZIONE IN NAZIONALECon l'autorizzazione dell'Inter, Jovetic si è sottoposto a un consulto medico all'estero da uno specialista di sua fiducia. Confermata la diagnosi dei medici dell'Inter (elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra). Non giocherà contro la Sampdoria, ma risponderà alla convocazione del Montenegro.

ICARDI: "MAI FREQUENTATO BALOTELLI"In un'intervista concessa a GQ Italia, Mauro Icardi ha smentito di frequentare Balotelli fuori dal campo: "In questa faccenda dell'Icardi Bad Boy, che poi diventa Icardi&Balotelli Bad Boys, io non mi riconosco proprio. Balotelli non l'ho mai frequentato, non lo conosco, zero. E non mi pare che esista alcuna somiglianza. Il fatto è che io vivo in maniera molto normale, a dispetto di quanto si pensi. Non esco volentieri, mi piace stare in casa, la sera, stare tra noi. Discoteche, feste: cerco di evitare. Sono consapevole di essere un personaggio pubblico e mi comporto di conseguenza. Il resto, i commenti, i pettegolezzi non mi interessano, proprio non li guardo. Quelli sì, fanno parte della vita di altre persone, non della mia".

BIABIANY: "FIORENTINA SOLO UN EPISODIO"E' tornato calciatore, è tornato in campo e, soprattutto, è tornato nella sua Inter. Il buio è ormai alle spalle per Janathan Biabiany. "Ho sempre ringraziato l'Inter e le persone che lavorano qui per il mio ritorno" ha raccontanto in conferenza stampa. "Ho imparato a essere paziente, penso di essere diventato più forte grazie anche alla mia famiglia che mi è stata vicina. Mancini mi parla molto, mi dice di farmi trovare pronto, sono qui per dare una mano". Cosa non riuscita domenica socrosa con la Fiorentina: "Non è stata una bella partita, anche per gli episodi, ma ci sono ancora tanti punti, a Genova altri 3. Ora è passata. Se ho mai pensato di lasciare il calcio? Aspettando di poter tornare ovviamente è venuto anche questo pensiero. Non si sa mai cosa può succedere. Ma ora sono qui e sono contento, se avessi smesso la vita sarebbe andata avanti".



GRANA JOVETIC: CONVOCATO DAL MONTENEGROGrana Jovetic per l'Inter. Il giocatore è stato convocato dal Montenegro per le prossime partite di qualificazione a Euro 2016, nonostante l'attaccante nerazzurro sia alle prese con un infortunio. Il ct della Nazionale balcanica Branko Brnovic ha convocato Jojo per le sfide contro l'Austria a Podgorica e contro la Russia a Mosca, in programma il 9 e 12 ottobre. "Nel prossimo allenamento con l'Inter avrà un controllo; lì sapremo tutto. Lui ha un grande desiderio di giocare con noi e sappiamo tutti cosa significa per noi la sua presenza, specie adesso che è nel top della forma". Jovetic è fermo per un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

DONADONI: "MANCINI HA GRANDI GIOCATORI""Nessuna meraviglia per Inter e Fiorentina: sono squadre competitive anche se finora i nerazzurri hanno vinto 5 partite senza mostrare un gioco brillante. Occhio perché le squadre che riescono a fare risultato senza fornire prestazioni di alto livello diventano ancora più pericolose se hanno grandi giocatori. E Mancini li ha". Parola di Roberto Donadoni in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

PAPU GOMEZ: "TUTTO FATTO CON L'INTER POI..."Il Papu Gomez fu a un passo dall'Inter. "Vero, era tutto fatto, poi hanno esonerato Stramaccioni, è arrivato Mazzarri e col 3-5-2 non c'era più posto per me", ha detto l'attaccante dell'Atalanta alla 'Gazzetta dello Sport'.

UNA CHANCE PER BIABIANY?Mancini ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della trasferta di domenica a Marassi contro la Sampdoria. E non solo in difesa. E potrebbe esserci anche una chance per Biabiany, reduce dai due spezzoni di gara con Verona e Fiorentina.

GIOVEDI' 1 OTTOBRE