Tutto Inter live - Verso il Chievo: prudenza per Miranda, c'è Medel

18 settembre 2015 Tutto Inter live - Verso il Chievo: prudenza per Miranda, cʼè Medel Zanetti: "Questo è un gruppo che ha grande futuro". Campedelli: "Spero che lʼInter non ce ne faccia troppi"

VENERDI' 18 SETTEMBRE

UFFICIALE: VIA FASSONEIl comunicato dell'Inter: F.C. Internazionale Milano comunica che Marco Fassone non ricopre più il ruolo di Direttore Generale del Club. Il CEO Michael Bolingbroke ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Marco per il suo lavoro nei tre anni trascorsi all'Inter. Ha sempre fatto del suo meglio per la Società, gli auguriamo ogni successo per il futuro".

CAMPEDELLI: L'INTER? SPERO NON CE NE FACCIA TROPPILuca Campedelli, presidente del Chievo, vive col distacco di sempre il super-avvio del suo Chievo, la sofferenza inflitta alla Juventus e l'attesa per Chievo-Inter di domenica: "Che cosa penso della sfida coi primi della classe? Spero che l'Inter non ce ne faccia troppi". E poi: "I nerazzurri sono una squadra solida, speriamo di riuscire a reggere l'impatto. Il mio tifo nerazzurro? E' una malattia che si trasmette di padre in figlio".

IL BOCA VUOLE PALACIODopo Carlos Tevez, il Boca Juniors sogna un altro ritrono, quello di Rodrigo Palacio. Secondo l'emittente radiofonica argentina Superclasico 950, l'attaccante dell'Inter avrebbe espresso il proprio desiderio di tornare a vestire la maglia degli Xeneizes l'anno prossimo, per fare coppia con l'ex juventino. Ci sarebbero già stati dei contatti tra la dirigenza del club di Buenos Aires e il nerazzurro per gettare le basi della futura trattativa.

MEDEL ANCORA CENTRALE CONTRO IL CHIEVOAllenamento all'ora di pranzo per i nerazzurri, in preparazione al match che domenica li vedrà impegnati alle 12.30 contro il Chievo. Dopo una fase di riscaldamento Roberto Mancini ha fatto svolgere un lavoro tecnico e atletico, chiudendo la seduta con il programma tattico. Prudenza ancora per Miranda e Juan Jesus: difficile che vengano rischiati a Verona. Come centrale si prepara ancora Medel.

ADDIO DI FASSONE: SI ATTENDE L'UFFICIALITA'Marco Fassone è ormai a un passo dall'addio all'Inter. Nelle prossime ore sarà ufficializzata la decisione che sarebbe stata provocata da gravi contrasti con l'amministratore delegato del club, Michael Bolingbroke. Fassone era atteso oggi al Coni per un convegno di medicina sportiva, ma ha disertato l'appuntamento. In queste ore si fa il nome del vicepresidente Javier Zanetti come possibile successore di Marco Fassone.

ZANETTI: "QUESTA INTER HA GRANDE FUTURO"In occasione della presentazione del completo di rappresentanza di ieri sera da Brooks Brothers, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del momento attuale dell'Inter: "Siamo soltanto all'inizio ma partire così dà fiducia per il futuro, permette di lavorare con tranquillità, consapevoli che dobbiamo continuare questo percorso con grande umiltà. Sappiamo che il campionato italiano è sempre difficile, ci sono i presupposti per provare a essere protagonisti fino alla fine. Non mi piace fare i paragoni tra gruppi diversi, ma credo che questa squadra possa avere un grande futuro".

OGGI TEST DECISIVO PER JUAN JESUS E MIRANDAOggi è il giorno decisivo per capire se Juan Jesus e Miranda saranno disponibili per la gara con il Chievo. I nerazzurri si allenano in mattinata, da verificare il rientro in gruppo dei due difensori. In vista del primo tour de force stagionale con tanto di infrasettimanale, Mancini oltre ad un turnover che potrebbe coinvolgere anche Kondogbia e Jovetic, non ha intenzione di correre il minimo rischio.



GIOVEDI' 17 SETTEMBRE

CAMBI IN SOCIETA': FASSONE VERSO L'ADDIO Rivoluzione in vista? Sembrerebbe proprio di sì in casa Inter. A livello societario, si intende. Il presidente Thohir pare infatti intenzionato a attribuire più poteri all'attuale amministratore delegato Bolingbroke, conferendogli anche la delega per la parte sportiva in stretta collaborazione con Javier Zanetti. Soluzione che estrometterebbe di fatto il direttore tecnico Marco Fassone.

JOVETIC: "PUNTIAMO A GRANDI OBIETTIVI"Non ha segnato contro il Milan ma come già nelle prime due apparizioni contro Atalanta e Carpi Stevan Jovetic è stato tra i migliori dell'Inter. L'uomo in più dei nerazzurri in testa alla classifica. "Pericolo di esaltarsi dopo la vittoria nel derby? No, siamo tutti giocatori di esperienza. Sappiamo che tutte le partite valgono tre punti, è da tre giorni che siamo con la testa al Chievo. Sono sicuro che faremo una grande partita" ha dichiarato il montenegrino all'evento di Brooks Brothers a Milano. Inevitabile parlare di lotta scudetto: "È solo l'inizio, bisogna e si può migliorare ancora tanto, abbiamo tanti giocatori forti e sono certo che cresceremo. L'obiettivo nostro è il terzo posto, poi, magari, se si potrà fare qualcosa di più ci penseremo. Possiamo pensare allo scudetto, però più avanti. Abbiamo fatto tre vittorie di fila, se otteniamo altri punti la fiducia aumenterà. Dentro di noi abbiamo sempre obiettivi alti".

FELIPE MELO: "INTER AMORE ANTICO"E' stato invece Felipe Melo il primo ospite della nuova edizione di Inter Nos su Inter Channel con Roberto Scarpini: "Quando sono arrivato al Galatasaray sono diventato il Pittbul. Il mio soprannome? Non è importante, me ne hanno dati tanti: anche Comandante non mi dispiace, anzi, visto che guido il centrocampo credo sia azzeccato. Tutte le squadre hanno bisogno di grinta, però serve anche la tecnica: penso di essere arrivato nel posto giusto, in un club che ha giocatori abituati a vincere. Credo che lavorando possiamo arrivare al nostro obiettivo: portare l'Inter in alto. Io ho giocato contro l'Inter molte volte e ho visto come era bello giocare in uno stadio come San Siro, con un pubblico come quello nerazzurro. Arrivare in un club dopo esserci stato vicino anni fa, e poi giocare un derby in casa con la propria famiglia al seguito, è stato un momento unico: ringrazio Dio per queste emozioni. L'Inter è un amore antico: da piccolo vedevo giocare dei campioni, mentre quando sono venuto in Italia vedevo che vinceva sempre. Sono stato vicino qua quando mi chiamò Mourinho. Mi sento già parte della famiglia Inter". Si passa poi ad un commento sul debutto nel derby. "Dopo la partita in tanti hanno detto 'Felipe è forte', ma dico che io non sono niente senza Dio e senza i compagni. Ho giocato bene, sono calato un po' nel secondo tempo ma in quel caso mi hanno dato una mano i miei nuovi compagni. Cosa intendevo quando ho detto 'bisogna menare Balotelli perché è un campione? Mario è forte e bisogna stargli molto vicini, pressarlo, non dargli il tempo di fare la giocata perché lui è molto bravo e può fare gol in qualsiasi momento".

TELLES: "CON L'INTER ARRIVERO' IN NAZIONALE"Una manciata di minuti in campo nel derby per il debutto a San Siro con la maglia dell'Inter. Esordio con vittoria per Alex Telles: "Sono molto felice della mia prima partita ufficiale con l'Inter. Naturalmente sono contento anche della vittoria, ora voglio allenarmi sempre al meglio per far vedere perché sono venuto qui, per fare il mio lavoro e conquistare altre vittorie per l'Inter. Mancini dice che posso crescere qui in Italia per puntare alla Nazionale? Sì, penso sia sempre importante migliorare in carriera e salire di livello. Sono in un grande club e so che giocare nell'Inter mi apre grandi porte nel calcio. Domenica titolare contro il Chievo? Mi sto allenando tanto e spero di poter giocare. Sono a disposizione ma anche se non gioco sono pronto per dare il mio contributo. Differenze fra l'Inter e gli altri club in cui ho giocato? Prima di tutto la storia, sapevo che l'Inter è un grande club che ha già vinto tutto. Spero di poter entrare nella storia di questo club".



SANTON: "TITOLARE? CONTENTO DI ESSERE RIMASTO QUI"Anche Davide Santon, presente assieme agli altri giocatori nerazzurri presso il negozio di Brooks Brothers di Milano, ha parlato di questo inizio di stagione più soddisfacente dell'Inter: "La concorrenza? Fa bene. Telles è un giocatore giovane, è un ottimo elemento che sa sia attaccare che difendere. Anche lui deve migliorare come me. Il mio pregio è la fase offensiva, quando cerco di puntare e saltare l'avversario, mentre il difetto è la fase difensiva. Sinceramente pensavamo di partire forte come abbiamo effettivamente fatto, e con un po' di bravura e fortuna ci siamo riusciti: la vittoria del derby, poi, ci ha caricato e ci ha dato fiducia. Per quanto riguarda il mercato, dico che è vero che c'erano due offerte quest'estate ma la mia intenzione è sempre stata quella di rimanere all'Inter: sono contento di essere rimasto e spero di rimanerci a lungo".

GUARIN: "MATURI, AMBIZIOSI, RESPONSABILI PER VINCERE"Fredy Guarin e Jeison Murillo sono stati oggi ospiti di un evento privato presso il padiglione Indonesia a Expo 2015. Al termine della visita ha parlato il Guaro, match winner nel derby col Milan: "Speriamo di fare un bel campionato, che ogni gol di ognuno di noi valga la vittoria. Segnare in partite così è una bella sensazione, partita importante e particolare ma è già passata". Col Chievo è un piccolo esame di maturità? "Maturità, responsabilità, ambizione, penso che saranno punti importantissimi. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: questa è la mentalità. Mancini mi ha dato continuità, che serve a un giocatore per dimostrare cosa può dare. E' un segno di responsabilità essere sempre in campo. Scudetto? La Juve è la squadra campione d'Italia, è la favorita per il titolo. Sappiamo tutti il suo valore e le sue ambizioni".

SAN SIRO: L'INTER ASPETTA IL MILANDopo il dietrofront del Milan sulla questione stadio, in casa Inter si cerca di capire cosa ne sarà di San Siro. Sulla questione i nerazzurri hanno deciso di attendere gli sviluppi societari del Milan, ma se i rossoneri non faranno un nuovo stadio nemmeno dopo l'ingresso di nuovi capitali, le due società dovranno continuare a gestirsi San Siro.

MOURINHO: "SE VINCE L'INTER SONO FELICE"Dopo la vittoria sul Maccabi, José Mourinho ha rivolto un pensiero anche all'Inter: "Io la partita contro il Milan non l'ho vista, ma sono contento se l'Inter torna a vincere perché sono tifoso interista".

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

JOVETIC, CHE POSA: "ECCO LA SQUADRA VINCENTE"Braccia incrociate e sguardo da duri. Gli interisti Jovetic, Dodò, Icardi, Felipe Melo, Medel e Biabiany, hanno posato così per una foto poi pubblicata su Facebook dall'attaccante montenegrino, insieme alle parole: "La squadra vincente". E' l'ennesima dimostrazione di quanto Jovetic si sia integrato nel gruppo nerazzurro.



GUARIN: "L'OBIETTIVO RESTA IL TERZO POSTO"Un gol indimenticabile per un ruolo da leader ritrovato. Fredy Guarin, intoccabile per Roberto Mancini, confessa la sua gioia ai microfoni di Futbol Red. "Penso che sarà un campionato molto livellato - ha detto il colombiano - tutte le squadre hanno fatto grandi acquisti: sarà una stagione molto combattuta con tante pretendenti al titolo. Da parte nostra, dico che vogliamo essere protagonisti e puntare in alto. Mancini conta su di me ed è importante avere continuità. Personalmente, mi sento al meglio: spero di continuare a migliorare. Il nostro primo obiettivo è la Champions League: abbiamo iniziato bene e dobbiamo crescere partita dopo partita, guadagnando la fiducia di squadra e poi vedremo quale sarà il nostro destino. Per ora, il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta".

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

AGENTE MONTOYA: "A MILANO STA BENE"Juan de Dios Carrasco, procuratore di Martin Montoya, ha parlato a CM.IT del suo assistito: "L'ipotesi di un ritorno a Barcellona è falsa. Sta trovando delle difficoltà nell'adattarsi al calcio italiano, ha bisogno di tempo. Dopo il derby era molto felice per la squadra, sta pensando solo a lavorare ed è felice a Milano. Parla molto con Mancini, che gli dice di stare tranquillo".

MIRANDA E JUAN JESUS VERSO IL CHIEVOJuan Jesus e Miranda sono recuperabili? Fra oggi e domani si saprà il verdetto., o questi. Juan Jesus, doppio malanno (piede e caviglia) nel corso del derby, saprà oggi se potrà riprendere gli allenamenti o fermarsi uno o due giorni. C'è un moderato ottimismo riguardo al suo recupero. Per Miranda il test sul rientro è per mercoledì-giovedì: senza voler correre rischi, ma potrebbe starci il suo ritorno. Chievo-Inter si gioca domenica alle 12,30.

AGENTE DI GUARIN: "PRONTO A RINNOVARE"Intervistato da calciomercato.com, Marcelo Ferreyra, agente di Fredy Guarin, ha annunciato che il colombiano è a un passo dal rinnovo: "La decisione sul rinnovo sarà dell'Inter, noi aspettiamo e siamo tranquilli. Fredy lavora 24 ore al giorno per la maglia nerazzurra, il derby deciso da un suo gol ci ha dato felicità. E questo viene prima di tutto".

AGENTE DI MELO: "SARA' UNO DEI MIGLIORI IN SERIE A"Redonda José Rodriguez, agente di Felipe Melo, ai microfoni di FcInterNews ha parlato degli obiettivi che il suo assistito vuole centrare con la maglia nerazzurra: "Al derby ero allo stadio e devo dire che Felipe ha giocato molto bene. Sono felicissimo di questo. Voglio però dire che non è ancora al top a livello fisico, ma nonostante questo la sua presenza si è fatta comunque sentire. Sono sicuro che farà benissimo con la maglia dell'Inter, risulterà sicuramente uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Lui è felicissimo di vestire questa maglia e la sua famiglia si trova a meraviglia a Milano. La sua mentalità servirà tantissimo alla squadra, insieme alla sua energia e alla sua voglia di vincere. Qui Felipe vuole vincere il campionato".

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

PASTORELLO: "HANDANOVIC RINNOVA AL 99,9%"L'agente di Samir Handanovic, Federico Pastorello, ha confermato che il portiere resterà in nerazzurro. "L'intenzione del giocatore e della società è quella di proseguire insieme ma finché non arrivano le firme mai dire mai. Stiamo lavorando tutti per il rinnovo, e credo che alla fine Samir resterà all'Inter. Mancano ancora alcuni dettagli, al 99,9% prolungherà il suo contratto con i nerazzurri e resterà per tanti anni", ha detto a sportnotizie24.it.