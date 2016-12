24 settembre 2015 Tutto Inter live - Tronchetti: "Sofferenza e vittoria: mi piace questa squadra" Il presidente della Pirelli: "Incontro con Thohir? Sì, è in programma"

ICARDI: "SCUDETTO? PRESTO PER PARLARNE"L'Inter va a gonfie vele e Mauro Icardi si gode la vetta: "Lassù si sta bene - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Quando si vince si riesce a lavorare meglio e con più serenità - ha proseguito l'argentino - Scudetto? Siamo felici ma mancano tantissime partite, è ancora presto per parlarne. La società ha fatto grandi investimenti per ottenere grandi traguardi. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare bene. Ho sempre detto che volevo restare qui".

CASO ALVAREZ: A GIORNI LA DECISIONE DELLA FIFARicardo Alvarez è ormai vicino alla firma con il Porto. L'argentino, che ha praticamente trovato un accordo quadriennale con il club lusitano, sta aspettando la decisione della Fifa sul contenzioso aperto tra Inter e Sunderland sul riscatto del suo cartellino. La decisione del massimo organo mondiale è attesa a giorni.

JOVETIC, ESULTANZA SOCIALStevan Jovetic ha voluto celebrare sui social le cinque vittorie su cinque dell'Inter in campionato. Questo il suo tweet: 5 su 5... @inter pic.twitter.com/BflAPRUqku — Stevan Jovetić (@sjovetic) 24 Settembre 2015

JUAN JESUS OK PER LA FIORENTINA, MURILLO IN DUBBIODopo la vittoria di ieri sera col Verona, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del match di domenica sera contro la Fiorentina. Mancini accoglie il rientro in gruppo di Juan Jesus, che sta bene e sarà disponibile per il prossimo impegno. Da valutare invece le condizioni di Jeison Murillo che prosegue nel lavoro differenziato e resta in dubbio.

TRONCHETTI: "INTER IN TESTA? SOFFRE E VINCE, BENE COSI'"Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli e main sponsor dell'Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri a margine della presentazione della nuova installazione di Anselm Kiefer all'Hangar Bicocca: "L'Inter sta andando bene. Ritrovarla lì, anche se è solo l'inizio del campionato, riapre in tutti noi che siamo appassionati e tifosi il piacere di andare a vedere le partite di calcio. Anche soffrendo, perché l'Inter fa sempre soffrire, ma con una squadra solida che dimostra anche la capacità di vincere partite difficili, perché quella di ieri non era una partita facile". In merito invece a un nuovo incontro con il presidente Erick Thohir per discutere del rinnovo della sponsorizzazione, Tronchetti ha risposto: "Certamente ci vedremo, ma non c'è nulla di nuovo".

BIABIANY: SI PUO' ANDARE LONTANO"Jonathan Biabiany è tornato in campo dopo tanti mesi: "Ero già pronto dopo diversi allenamenti, a disposizione del mister. Sono contento di essere tornato nella sera della vittoria e sono contento. Il campo mi mancava, dopo più di un anno era importante non farsi prendere dall'emozione e aiutare la squadra. Mancini mi ha detto di fare quello che sapevo, stare largo e spingere, in quel momento non penso molto alle persone ma a fare il massimo, ora dedico questo rientro alla mia famiglia che mi è stata vicina, chi ha lavorato con me aiutandomi nei momenti difficili, e faccio gli auguro al team manager Andrea Romeo. E ovviamente una dedica alla squadra. Volevo essere pronto, sto lavorando per tornare al massimo. Possiamo arrivare lontani", le parole del francese.

FELIPE MELO: "LE CRITICHE NON CI INTERESSANO"Felipe Melo difende la sua Inter: "Gioco noioso? Non ci frega niente di cosa dicono gli altri, noi siamo con la testa sul campionato, ma come ho detto in precedenza l'importante non è iniziare ma finire bene. Non è facile giocare contro una squadra che difende con tutti gli uomini dietro. Ringrazio Dio per il gol e i compagni, sono tre punti meritati", le parole del centrocampista a Premium Sport. "Sono felice di essere qua, è un club che amo da tanti anni nonostante prima non ci giocassi. Ora voglio lottare per questa squadra che mi ha aperto la porta. Dobbiamo migliorare, perché questo per vincere il campionato non basta".

THOHIR: "INCREDIBILE VINCERE LE PRIME 5 DI FILA" Erick Thohir ha visto dalla tribuna di San Siro la vittoria, la quinta di fila, dell'Inter: "Ovviamente vincere le prime 5 di fila è incredibile, abbiamo tante partite ancora da vincre andiamo un passo alla volta. E' importante per la squadra rimanere concentrati, bisogna tenere i piedi per terra, stiamo facendo bene, ma questo è il calcio bisogna vincere partita dopo partita e lavorare duro rimanendo concentrati". Il presidente indonesiano, a Inter Channel, ha ribadito la forza del gruppo: "Le ultime 5 partite sono state tutte combattute in ogni centimetro del campo, tutti i giocatori sono stati coinvolti e hanno fatto la differenza e questo è molto importante. Nelle ultime gare hanno segnato Melo, Icardi, Guarin, Jovetic, tutti i giocatori stanno dando il loro contributo e quando si gioca da squadra possiamo ancora migliorare. Siamo solo all'inizio ma bisogna continuare a lavorare duro. E' importante questa vicinanza della squadra ai tifosi, la squadra in campo, fuori dal campo, è sempre unita, per il bene dell'Inter; tutti guardano all'Inter in questa stagione e noi vogliamo dimostrare di essere l'Inter".