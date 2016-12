12 ottobre 2015 Tutto Inter live - Toldo avverte la Juve: "Siamo temibili, livello si è riequilibrato" Lʼex portiere sulle difficoltà delle milanesi: "Dopo anni di riprogrammazione un momento di crisi ci sta"

LUNEDI' 12 OTTOBRE

TOLDO: "AL LIVELLO DELLA JUVE, DEVONO TEMERCI"È stato Francesco Toldo il rappresentante dei nerazzurri alla presentazione del Trofeo Berlusconi, a Expo. “Il derby resta la partita delle partite, chi perde lo trasforma in amichevole ma per chi vince significa gloria”. Non sarà un intralcio nel calendario, insomma: “I tifosi hanno un entusiasmo incredibile e la società è stata rifondata, il Milan rischia affrontando noi”. Una battuta sui due tecnici e sul rilancio delle ambizioni delle milanesi: “Non è un caso che grandi giocatori diventino allenatori di club importanti, Milan e Inter stanno ripartendo dopo anni di riprogrammazione, il momento di crisi oltre a essere fisiologico dipende anche dalla crisi economica globale”.

Infine, sull'altro derby – quello d'Italia – che andrà in scena domenica sera a San Siro: "L'Inter sta lavorando bene nonostante i tanti convocati in Nazionale, penso che i livelli con la Juve si siano equilibrati: ora siamo temibili".

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE PER MEDELIl difensore dell'Inter Gary Medel ha dovuto saltare gli ultimi due allenamenti con la nazionale cilena a causa di un'intossicazione alimentare da frutti di mare. Nulla di grave però: già oggi il Pitbull tornerà a disposizione del ct Sampaoli in vista della gara contro il Perù.

MISSIONE MANCINI: RECUPERARE KONDOGBIALa nuova missione di Roberto Mancini, come riporta Tuttosport, è recuperare Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese fin qui ha deluso le attese ed è rimasto ad Appiano Gentile non essendo stato convocato da Didier Deschamps per le amichevoli della Francia. Il nerazzurro in questi giorni sta lavorando con intensità per presentarsi nel migliore dei modi alla super sfida di domenica sera contro la Juventus.

SFIDA ALLA JUVE PER WIDMERInter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per Widmer, esterno 22enne dell'Udinese. Il giocatore piace già a gennaio, ma ha un contratto col club friulano fino al 2019. La famiglia Pozzo lo valuta tra gli 8 e i 10 milioni.

SU RANOCCHIA ANCHE LA ROMAPer non perdere il treno per Euro 2016 Andrea Ranocchia potrebbe pensare all'addio già a gennaio. Sul difensore nerazzurro si era interessato il Milan, ma adesso ci sarebbe anche la Roma.

DOMENICA 11 OTTOBRE

MIRANDA CAPITANO DEL BRASILEForse capitano: Dunga ci sta pensando. In attesa della sfida fra il Brasile e il Venezuela, Miranda può ricevere una doppia promozione: in campo da titolare e, appunto, con una fascia da capitano che il ct intende conferirgli.

LA PINETINA RIAPRE MARTEDI'Pensieri e progetti e lavoro per Inter-Juve: si riparte martedì. Nell'attesa che arrivino i nazionali. La Pinetina riapre i battenti per gli allenamenti dei nerazzurri fra due giorni.

BOCA JUNIORS SU PALACIOCome riporta Fcinternews.it, il Boca Juniors starebbe pensando a Palacio già per gennaio. Il suo contratto con l'Inter è in scadenza il 30 giugno 2016 e al momento non si parla di rinnovo con il club di corso Vittorio Emanuele. Se il matrimonio non si farà già nella sessione invernale di mercato, questo affare si potrà concludere in estate.