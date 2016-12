23 novembre 2015 Tutto Inter live - Thohir: "Scudetto, discorso aperto" Il numero 1 nerazzurro: "Mourinho è il numero 1, ma noi abbiamo Mancini"

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

IL VALENCIA BLOCCA FEGHOULIL'Inter ha messo gli occhi su Sofiane Feghouli, ma l'allenatore del Valencia, Nuno Espirito Santo, ribadisce che il club vuole rinnovare il contratto del centrocampista. "L'idea è farlo restare qua, su questo sono d'accordo sia il club, sia il giocatore. Le parti sono al lavoro e spero che il tutto si concretizzi il prima possibile", ha detto.

PRAY FOR PARIS, LA DEDICA DI ICARDIUna fascia da capitano speciale per Mauro Icardi: il logo di "Pray for Paris" e il tricolore francese per omaggiare tutte le vittime dell'attentato terroristico di venerdì 13 novembre. In occasione di Inter-Frosinone, infatti, l'argentino ha voluto dare il suo sostegno anche ai compagni di squadra francesi, postando la foto della fascia su Twitter: "Dedicata a tutte le famiglie che stanno soffrendo a Parigi e in tutto il mondo per gli attacchi terroristici". #prayforparis Regalo para mi compañero Frances @Geo_Kondogbia pic.twitter.com/kkuvYPFHka — MauroIcardi (@MauroIcardi) 22 Novembre 2015



THOHIR: "MOURINHO? NOI ABBIAMO MANCINI"Prima del match col Frosinone Erick Thohir era stato intervistato da TV One: "Mourinho? Per i tifosi nerazzurri è The One. Ma abbiamo concordato un progetto con Mancini e lo consideriamo l'uomo giusto. Si è impegnato a ricostruire l'Inter nei prossimi 2-3 anni e penso che i risultati siano piuttosto soddisfacenti. Scudetto? È una corsa aperta". Poco dopo è arrivato il successo nerazzurro per 4-0 a San Siro.



DOMENICA 22 NOVEMBRE

EPICBROZO PER UN INTER DA PRIMATOEcco il tweet di squadra dopo il successo contro il Frosinone: tutti in posa per festeggiare. Tutti in stile #epicBrozo

Insieme si vince! E, come sempre, #epicBrozo! #ForzaInter #Amala pic.twitter.com/AiHCtU7dhd — F.C. Internazionale (@Inter) 22 Novembre 2015

MURILLO: "SCUDETTO? PIEDI PER TERRA"Primo gol in Italia per Jeison Murillo che festeggia ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo per 4-0 sul Frosinone: "Ringrazio Dio, non conta tanto il mio gol ma quanto fatto dalla squadra in vista della partita contro il Napoli. Scudetto? Bisogna mantenere i piedi per terra e continuare a giocare partita dopo partita". Intanto difesa ancora una volta imbattuta: "Handanovic ha i suoi meriti, noi dobbiamo restare concentrati fino alla fine. Higuain? L'ho incontrato con la Nazionale pochi giorni fa, spero in un match come quello di stasera con tanta concentrazione".

BIABIANY: "AVANTI COSI', BISOGNA CREDERCI"Uno degli eroi della serata Jonathan Biabiany: "Sono molto felice che oggi sia andata così, abbiamo conquistato 3 punti e ho fatto gol dopo un anno fermo, per me è stato molto soddisfacente. Sappiamo che col mister dobbiamo stare tutti pronti perché fino alla fine non si sa chi giocherà e può essere uno stimolo per far bene. In che condizione sono? Ho giocato tranquillo, ho avuto solo un dolore alla coscia per una ginocchiata e sono uscito ma a livello di fiato stavo bene. I fatti di Parigi? Sono triste, sono vicino alle famiglie, ho i miei familiari a Parigi e li sento spesso. La gente ha paura a uscire, non è un bel momento. In questo momento tutti hanno timore però andiamo avanti. Con il Napoli sfida importante ma non decisiva perché il campionato è ancora lungo, dobbiamo andare lì con la mente libera. Le critiche per le vittorie 1-0? L'importante è vincere, stare lassù e portare a casa i tre punti. I tifosi? Emozionato dagli applausi e li ringrazio tutti per l'affetto".

LJAJIC: "QUESTE SONO LE VITTORIE PIU' DIFFICILI"Protagonista con una grande partita e due assist. Tra i migliori dell'Inter che ha rifilato quattro gol al Frosinone c'è sicuramente Ljajic: "Queste sono le partite più difficile da giocare, perché devi vincere per forza, perché tutti dicono che ce la puoi fare facilmente ma non è così, devi stare concentrato, lottare e dare il massimo. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo giocato bene e vinto con merito segnando tanti gol. I miei assist? Sono contento per i gol di Icardi e Brozovic. Mauro mi deve offrire una cena? Deciderà lui. Adesso godiamoci il successo, da domani pensiamo al Napoli".



ZANETTI: "PIRLO? NON SI SA MAI"Javier Zanetti e Pirlo: compagni all'Inter prima, avversari poi per molti anni. Grande stima tra i due: campioni di razza. E così, alla vigilia della partita col Frosinone, ecco il vicepresidente nerazzurro parlare del possibile, prossimo colpo di mercato interista a gennaio: "Questa rosa sta dimostrando di essere già pronta per fare bene, se ci saranno delle opportunità saremo pronti a intervenire, con un occhio anche al fair play finanziario, al quale teniamo tantissimo. Pirlo è un grandissimo campione: andrebbe bene a qualsiasi squadra, ma al momento non è un giocatore dell'Inter. Potrebbe diventarlo da gennaio? Non si sa mai, bisognerebbe chiederlo a Piero Ausilio."