26 ottobre 2015 Tutto Inter live - Thohir non è contento: sabato in tribuna Il presidente farà di tutto per essere a San Siro per Inter-Roma. Icardi, ancora out dalla Nazionale





LUNEDI' 26 OTTOBRE

NIENTE BOLOGNA PER D'AMBROSIORoberto Mancini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani sera contro il Bologna. Non è nella lista Danilo D'Ambrosio, per via di un attacco influenzale. Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni. Difensori: Juan Jesus, Telles, Montoya, Santon, Ranocchia, Miranda, Nagatomo. Centrocampisti: Kondogbia, Guarin, Medel, Gnoukouri, Brozovic, Felipe Melo. Attaccanti: Palacio, Icardi, Jovetic, Biabiany, Ljajic, Perisic, Manaj.

MARTINO: NO A ICARDI PER L'ARGENTINAGli avversari saranno Brasile e Colombia. I grandi assenti Messi e Aguero. Il grande ritorno quello di Higuain. E niente ancora per Mauro Icardi, ignorato dal ct Martino per le gare di novembre dell'Argentina per le qualificazioni mondiali. Una bocciatura, del resto prevedibile visto il rendimento di Icardi nell'Inter.

MURILLO OUT, MEDEL O RANOCCHIA?Ancora una volta Mancini dovrà rinunciare alla coppia di centrali titolare: con l'espulsione rimediata da Murillo contro il Palermo, al fianco di Miranda contro il Bologna potrebbe giocare Medel, spesso preferito ai difensori di ruolo. Risolto il quartetto difensivo, i dubbi si spostano a centrocampo: in diffida e dunque a rischio per il match contro la Roma, Felipe Melo potrebbe essere risparmato al Dall'Ara, a quel punto davanti il ruolo di regista dovrebbe spettare a Kondogbia.

MALUMORE THOHIR, CON LA ROMA VUOLE ESSERCIErick Thohir farà l'impossibile per essere in tribuna contro la Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il numero uno nerazzurro non ha digerito il primo tempo scialbo di Palermo: atteggiamento molle e scarsa determinazione in avvio di gara le pecche evidenziate dall'indonesiano. Analisi confermata dai numeri della sua Inter, mai in gol nella prima mezz'ora di gioco. Nel big match di sabato, il presidente si augura di rivedere la cattiveria messa in campo contro la Juve, cancellando i primi 45 minuti andati in onda al Barbera.