21 ottobre 2015 Tutto Inter live - Thohir: "Mancini vuole quattro giocatori" Il presidente nerazzurro svela i piani di mercato per gennaio

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

CARRIZO: "SEMPRE BELLO VINCERE IL DERBY"

THOHIR: "MANCINI VUOLE 4 GIOCATORI"Il buon avvio di campionato non basta a Mancini, che ha chiesto nuovi sforzi sul mercato a Thohir. "Mancini a gennaio mi ha chiesto quattro giocatori - ha svelato il presidente nerazzurro ai piccoli azionisti -. Prima dovremo pensare alle operazioni in uscita. Solo a sinistra abbiamo quattro terzini...". Nel dettaglio, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Sofiane Feghouli, Gregory Van der Wiel e Marko Pjaca.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

MANAJ: "MANCINI MI STA INSEGNANDO MOLTO"Al Berlusconi potrà esserci un'occasione per Rey Manaj: "Io cerco di imparare da tutti i miei compagni per diventare più forte. Domani sera non mi importa mettermi in mostra, a me interessa che la squadra faccia bene. Mi manca il gol, sicuramente. Le amichevoli sono come gli allenamenti, mi piace di più il gol in campionato e in gare ufficiali. Non valuto i miei miglioramenti, lo deve dire il mister. Io mi vedo sempre lo stesso, speriamo di fare bene domani sera. Ringrazio il mister per tutto quello che sta facendo con me fuori e dentro il campo", ha spiegato il giovane attaccante nell'intervista rilasciata ai microfoni di Inter Channel.

INTER IN BELGIO PER MEUNIERL'attività di scouting nei paesi del Benelux sta dando i suoi frutti in casa Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino diversi giocatori, ma il più interessante al momento è Thomas Meunier, laterale classe 1991 del Brugge. Secondo i media belgi sul giocatore ci sono anche diversi club di Bundesliga. Tra gli altri osservati anche Miangue, Emmers e Vanheusden.

LUNEDI' 19 OTTOBRE

MIRANDA: CHAMPIONS CON VISTA SULLO SCUDETTOAll'indomani del pareggio nel derby d'Italia contro la Juve, Miranda ha fatto il punto sugli obiettivi dei nerazzurri a GloboEsporte: "Il primo obiettivo è quello di qualificarsi per la prossima Champions League. Solo nelle fasi finali del campionato sapremo se saremo in grado di lottare per il titolo o per i primi tre posti".

FACCHETTI JR: "DE SCIGLIO L'EREDE DI MIO PADRE"Gianfelice Facchetti sceglie l'erede di suo padre, è Mattia De Sciglio. Così il figlio dell'ex bandiera nerazzurra all'Ansa: "È presto per dire se potrà diventare come mio padre, ma nelle modalità e per la compostezza dico De Sciglio, anche se gioca per il Milan...".

MANCINI: "TIFOSI SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSI"Anche Roberto Mancini è rimasto positivamente colpito dall'atteggiamento e dalla coreografia dei tifosi dell'Inter in occasione della gara contro la Juventus. Questo il tweet del tecnico nerazzurro: "Complimenti ai tifosi che ieri allo stadio ci hanno sostenuto e spinto per 90 minuti. Semplicemente meravigliosi!". Complimenti ai tifosi che ieri allo stadio ci hanno sostenuto e spinto per 90 minuti. Semplicemente meravigliosi! pic.twitter.com/rc2z0rER9R — Roberto Mancini (@robymancio) 19 Ottobre 2015

AUSILIO: "SU ALVAREZ LA FIFA CI DARA' RAGIONE"Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato in conferenza stampa del caso Ricky Alvarez: "Le nostre difese sono chiare, scritte chiaramente in inglese, e crediamo di avere i diritti tutelati e rispettati in pieno. La situazione è molto semplice: c'era un prestito con un obbligo riscatto a favore del Sunderland in caso di salvezza. Loro invece si sono appigliati a delle giustificazioni che noi non riteniamo valide. Siamo sicuri che la Fifa alla fine ci darà ragione. Per quanto ci riguarda Ricardo Alvarez è stato ceduto al Sunderland".

JOVETIC RINGRAZIA I TIFOSI: "SPETTACOLARI" È finita 0-0... ma è uno spettacolo giocare in un San Siro così... Forza F.C. Internazionale Milano Posted by Stevan Jovetić on Monday, October 19, 2015

KONDOGBIA SPINGE PER TORNARE TITOLAREDopo il pareggio con la Juve, l'Inter è tornata subito al lavoro alla Pinetina in vista della gara di sabato sera alla Favorita di Palermo. Mercoledì, intanto, è in programma il trofeo Berlusconi contro il Milan a San Siro: i giocatori impegnati ieri sera si sono limitati al classico lavoro defaticante mentre gli altri hanno svolto esercizi di possesso palla con partitella. Kondogbia spinge per ritrovare subito una maglia da titolare.



MOURINHO: "I TIFOSI INTER E MORATTI SONO SPECIALI"José Mourinho, intervistato da Uefa.com, è tornato a parlare dell'Inter e della CHampions vinta a Madrid: "I tifosi nerazzurri sono speciali, il presidente (Moratti) è più che speciale. Era una vera famiglia e quella stagione vincemmo tutto. Contro il Bayern era la partita della vita per molti dei miei giocatori. Era l'ultima occasione per gente come Zanetti, Materazzi, Cordoba, Chivu e Maicon di vincere la Champions. Hanno giocato quella partita con questa mentalità. Non giocavamo in undici ma eravamo migliaia, migliaia e migliaia perché l'Inter aveva atteso a lungo quel momento. Il Bayern era un'ottima squadra ma tutto fu perfetto. Eravamo fiduciosi ed è stato il modo perfetto, per me, di lasciare quel club. Un club che io amo molto".

BILANCIO, ROSSO DIMEZZATOAveva ragione Thohir a dire che quella previsione, bilancio in rosso di 90 milioni, non era verità. Già, perché nel corso dell'Assemblea dei soci, l'Inter Fc ha comunicato che il passivo certificato dopo le rettifiche è di -45,3 milioni di euro. "Contano le cifre", ha detto il presidente.