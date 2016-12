Tutto Inter live - Thohir: "L'obiettivo è tornare in Champions"

19 novembre 2015 Tutto Inter live - Thohir: "Lʼobiettivo è tornare in Champions" Ausilio: "Pirlo? Siamo in tanti. Se offrissero 35 mln per Icardi? Chiedo il telefono"

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

DS BARCELLONA: "MONTOYA RIMARRA' ALL'INTER"Roberto Fernandez, direttore sportivo del Barcellona, conferma quando detto dal procuratore di Montoya nei giorni precedenti riguardo il trasferimento del giocatore: "Il Martin non andrà via dall'Inter e non tornerà al Barça nel mercato invernale". L'intervista è stata rilasciata ai microfoni di Esports COPE.

THOHIR: "DOBBIAMO TORNARE IN CHAMPIONS""Dopo la vittoria del 2010 ci sono stati tanti alti e bassi. L'obiettivo per questa stagione è il ritorno in Champion League". Erick Thohir continua a indicare quale deve essere l'aspirazione dei nerazzurri per la stagione in corso. Intervenuto alla manifestazione @Amerika negli Stati Uniti, il presidente indonesiano ha spiegato: "Non avrei mai investito in un club calcistico in Italia per semplici questioni di fama, devo essere sicuro che le performance possono essere migliorate".

AUSILIO E STANKOVIC CENANO CON GRUJICSpuntano retroscena sulla trasferta di Piero Ausilio e Dejan Stankovic martedì in Slovenia. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il ds e il club manager nerazzurri non si sono limitati a visionare Marko Grujic, il talento serbo della Stella rossa impegnato con la nazionale Under 21, ma hanno anche cenato con lui, approfittando dunque della situazione per conoscere meglio il ragazzo, obiettivo di mercato per la prossima stagione. "E' un giovane di talento, ho cercato di approfittare per vederlo dal vivo e mi sembra un ragazzo sveglio. C'è stato un breve contatto, ma non ci sono trattative", ha detto Ausilio di lui.



PIACE MASINA DEL BOLOGNAInter sulle tracce di Adam Masina, terzino italo-marocchino del Bologna fresco di esordio nell'Under 21 di Di Biagio. Lo rivela 'Tuttosport'. Emissari nerazzurri hanno già visionato più volte il giocatore.

AUSILIO: "35 MLN PER ICARDI? CHIEDO IL TELEFONO...""Pirlo? Non si può discutere come calciatore, però è vero che dobbiamo essere realisti e far fronte alla situazione dell'Inter. Un giocatore come Pirlo è un giocatore unico che nessuno ha in Europa, ma il nostro centrocampo può essere già a posto così con elementi di esperienza e giovani, di quantità e qualità". Così il ds dell'Inter Piero Ausilio a 'Gazzetta Tv'. "Chiamano e offrono 35 milioni per Icardi? Chiudo il telefono".

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

SANTON, EMATOMA TENDINE D'ACHILLE: RECUPERO DA VALUTAREEcografia questa mattina per Davide Santon presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato un piccolo ematoma post-contusivo al tendine d'achille destro da valutare nei prossimi giorni. Resta fortemente in dubbio, quindi, la presenza del classe '91 nel posticipo di domenica contro il Frosinone.