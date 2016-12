23 settembre 2015 Tutto Inter live - Thohir: "Incredibile vincere le prime cinque partite" Il presidente indonesiano: "Il gruppo è unito, ora teniamo i piedi per terra"

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

BIABIANY: SI PUO' ANDARE LONTANO"Jonathan Biabiany è tornato in campo dopo tanti mesi: "Ero già pronto dopo diversi allenamenti, a disposizione del mister. Sono contento di essere tornato nella sera della vittoria e sono contento. Il campo mi mancava, dopo più di un anno era importante non farsi prendere dall'emozione e aiutare la squadra. Mancini mi ha detto di fare quello che sapevo, stare largo e spingere, in quel momento non penso molto alle persone ma a fare il massimo, ora dedico questo rientro alla mia famiglia che mi è stata vicina, chi ha lavorato con me aiutandomi nei momenti difficili, e faccio gli auguro al team manager Andrea Romeo. E ovviamente una dedica alla squadra. Volevo essere pronto, sto lavorando per tornare al massimo. Possiamo arrivare lontani", le parole del francese.

FELIPE MELO: "LE CRITICHE NON CI INTERESSANO"Felipe Melo difende la sua Inter: "Gioco noioso? Non ci frega niente di cosa dicono gli altri, noi siamo con la testa sul campionato, ma come ho detto in precedenza l'importante non è iniziare ma finire bene. Non è facile giocare contro una squadra che difende con tutti gli uomini dietro. Ringrazio Dio per il gol e i compagni, sono tre punti meritati", le parole del centrocampista a Premium Sport. "Sono felice di essere qua, è un club che amo da tanti anni nonostante prima non ci giocassi. Ora voglio lottare per questa squadra che mi ha aperto la porta. Dobbiamo migliorare, perché questo per vincere il campionato non basta".

THOHIR: "INCREDIBILE VINCERE LE PRIME 5 DI FILA" Erick Thohir ha visto dalla tribuna di San Siro la vittoria, la quinta di fila, dell'Inter: "Ovviamente vincere le prime 5 di fila è incredibile, abbiamo tante partite ancora da vincre andiamo un passo alla volta. E' importante per la squadra rimanere concentrati, bisogna tenere i piedi per terra, stiamo facendo bene, ma questo è il calcio bisogna vincere partita dopo partita e lavorare duro rimanendo concentrati". Il presidente indonesiano, a Inter Channel, ha ribadito la forza del gruppo: "Le ultime 5 partite sono state tutte combattute in ogni centimetro del campo, tutti i giocatori sono stati coinvolti e hanno fatto la differenza e questo è molto importante. Nelle ultime gare hanno segnato Melo, Icardi, Guarin, Jovetic, tutti i giocatori stanno dando il loro contributo e quando si gioca da squadra possiamo ancora migliorare. Siamo solo all'inizio ma bisogna continuare a lavorare duro. E' importante questa vicinanza della squadra ai tifosi, la squadra in campo, fuori dal campo, è sempre unita, per il bene dell'Inter; tutti guardano all'Inter in questa stagione e noi vogliamo dimostrare di essere l'Inter".

LA FOTO NELLO SPOGLIATOIO AVANTI COSì, FORZA RAGAZZI! #FORZAINTER! pic.twitter.com/F27zXLa5Sa — F.C. Internazionale (@Inter) 23 Settembre 2015

MANCINI: "FIENO IN CASCINA PER L'INVERNO""Stiamo mettendo un po' di fieno in cascina per l'inverno". Roberto Mancini, ai microfoni di Premium Sport, ha voglia di scherzare dopo la quinta vittoria su 5. "Sono soddisfatto per Felipe Melo e per la squadra in generale: quello di Felipe è stato un bellissimo gol. Sono contento dei 15 punti: le prime partite sono tutte difficili e questo lo stanno dimostrando tutte le altre squadre, anche quelle più attrezzate di noi. Penso che Thohir sia felice".

CORDOBA: "TORNARE? SOLO UN'IPOTESI"Ivan Cordoba, ex team manager dell'Inter, secondo molti rumors potrebbe tornare all'Inter dopo l'addio di Fassone. Il colombiano, pero', a margine della festa per i 14 anni di Fondazione Pupi, nega che la nomina di ds sia una possibilita' concreta. "Fa piacere essere affiancati all'Inter. Rimarro' sempre legato ai colori nerazzurri. Ma e' soltanto un discorso ipotetico e da parte mia non c'e' altro da aggiungere".

DAL BRASILE: INTER SU THIAGO MAIADal Brasile sono sicuri: l'Inter avrebbe messo gli occhi su un giovane difensore del Santons, Thiago Maia, classe 1997. Il giocatore ha il contratto in scadenza il 28 febbraio 2016 e per ora sembra di non voler rinnovare con il club brasiliano. I nerazzurri sono alla finestra.

ZANETTI: "BALOTELLI? NON L'AVREI RIPRESO"Vice-presidente con cambio in vista? Javier Zanetti non si scompone sul suo futuro. Intervenuto ai microfoni di Rtl, l'argentino ha comunque voluto fare alcune precisazioni importanti. Partendo proprio dal recente divorzio tra l'Inter e l'ex direttore generale Marco Fassone: "Non l'ho certo mandato via io, è stata una scelta societaria: Marco ha fatto bene, ottimo professionista ma ora pensiamo ad andare avanti e fare il bene dell'Inter. Non c'è nessuna promozione in arrivo, sono già vicepresidente e sono contento di questa opportunità. Sono a supporto alle diverse aree che compongono la nostra società, siamo un gruppo di manager che cercano di fare il meglio possibile per il futuro dell'Inter". Un ruolo, quello dirigenziale, che lo impegna a tempo pieno e lenisce la nostalgia del campo: "Stando sei fuori si soffre molto di più perché almeno in campo potevi cercare di fare qualcosa. Dopo 23 anni di carriera era arrivato il momento di lasciare spazio agli altri: ora l'importante è che i ragazzi stiano facendo bene. Speriamo di arrivare fino in fondo". In fondo continuando sulla falsariga di quest'ottimo inizio di campionato: "Il campionato è lungo, sappiamo che la strada è ancora lunga ma siamo contenti di quanto fatto finora. Dobbiamo guardare soltanto in casa nostra, cercare di migliorarci. Arriveranno i momento difficili e dovremo essere pronti a superarli. Comunque ci sono i presupposti per tornare ad essere protagonisti e farlo fino alla fine". Un'Inter rivista molto nel mercato estivo: "Mi hanon impressionato molto Miranda e Murillo. E poi Felipe Melo: personalità impressionante". Infine una battuta su Balotelli: "Avrei ripreso Mario? Con il mercato che abbiamo fatto noi, siamo a posto".

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO ALLA PINETINADomani, martedì 22 settembre, vigilia di Inter-Verona, l centro sportivo "Angelo Moratti" alle 15 verrà presentato il progetto sociale "Football Teraphy" in collaborazione tra l'Inter e gli istituti di pediatria oncologica delle strutture ospedaliere San Gerardo di Monza e Istituto Tumori di Milano. Saranno presenti i testimonial del progetto Aldo, Giovanni e Giacomo.