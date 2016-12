20 novembre 2015 Tutto Inter live - Santon, nuova visita di controllo La risonanza magnetica ha evidenziato un risentimento alla giunzione miotendinea dellʼachilleo destro

VENERDI' 20 NOVEMBRE

NUOVA VISITA PER SANTONDavide Santon si è sottoposto, all'ospedale Humanitas di Rozzano, a una nuova visita di controllo. La risonanza magnetica ha evidenziato (dopo un riassorbimento dell'ematoma) un risentimento alla giunzione miotendinea dell'achilleo destro. Nei prossimi giorni Santon farà riabilitazione e lavorerà a parte.

"GUARIN NON SI MUOVE DALL'INTER"Niente rinnovo, almeno per ora, ma nessuna partenza all'orizzonte. Fredy Guarin, come confermato dal suo agente a FcInterNews, non lascerà l'Inter a gennaio. Marcelo Ferreyra ha infatti chiarito così la posizione del suo assistito: "Sì, senza dubbio. Fredy resterà sicuramente all'Inter a gennaio".

L'AGENTE DI TELLES A MILANOL'agente di Telles è a Milano. Lo rivela la 'Gazzetta dello Sport'. Possibile un incontro con l'Inter per discutere del riscatto del laterale brasiliano, arrivato in estate dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8,5 milioni.

LEANDRINHO, C'E' ANCHE L'INTERSi sta scatenando una vera e propria asta per Leandrinho, sedicenne attaccante del Ponte Preta. Il giocatore piace anche all'Inter, oltre che alla Roma in Italia e Real Madrid all'estero. Intanto la famiglia ha chiesto alla Fifa di potersi liberare dell'impegno sottoscritto nel marzo scorso con il Granada di Pozzo.

ALVAREZ, CLUB AMERICA IN PRESSINGIn attesa del pronunciamento Fifa sul caso Alvarez con il Sunderland, il Club America è in pressing sull'argentino. Secondo il 'Corriere dello Sport', i messicani avrebbero convinto il giocatore a firmare un contratto dal gennaio prossimo. "L'interesse del Club America è reale e concreto", ha confermato il padre-agente di Alvarez.

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

DS BARCELLONA: "MONTOYA RIMARRA' ALL'INTER"Roberto Fernandez, direttore sportivo del Barcellona, conferma quando detto dal procuratore di Montoya nei giorni precedenti riguardo il trasferimento del giocatore: "Il Martin non andrà via dall'Inter e non tornerà al Barça nel mercato invernale". L'intervista è stata rilasciata ai microfoni di Esports COPE.

THOHIR: "DOBBIAMO TORNARE IN CHAMPIONS""Dopo la vittoria del 2010 ci sono stati tanti alti e bassi. L'obiettivo per questa stagione è il ritorno in Champion League". Erick Thohir continua a indicare quale deve essere l'aspirazione dei nerazzurri per la stagione in corso. Intervenuto alla manifestazione @Amerika negli Stati Uniti, il presidente indonesiano ha spiegato: "Non avrei mai investito in un club calcistico in Italia per semplici questioni di fama, devo essere sicuro che le performance possono essere migliorate".