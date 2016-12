Tutto Inter live - Risentimento al tendine d'Achille per Santon

17 novembre 2015 Tutto Inter live - Risentimento al tendine dʼAchille per Santon Il terzino destro salterà con ogni probabilità il match col Frosinone

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

SANTON, RISENTIMENTO AL TENDINE D'ACHILLELieve risentimento al tendine d'Achille della gamba destra per Davide Santon. Il terzino ha dovuto interrompere l'allenamento in preparazione alla sfida di domenica sera che vedrà i nerazzurri affrontare il Frosinone a San Siro. Improbabile, dunque il suo utilizzo. Mancini negli ultimi incontri gli aveva comunque preferito D'Ambrosio. Potrebbe esserci spazio anche per Montoya, che per ora non ha disputato nemmeno un minuto nelle competizioni ufficiali.

AUSILIO E STANKOVIC VISIONANO GRUJIC E PJACAL'Inter va in missione sui Balcani, con Piero Ausilio e Dejan Stankovic, per seguire le gare di Under 21 Slovenia-Serbia e Croazia-Spagna. in orbita nerazzurra ci sono, da tempo ormai, Marko Grujic (classe 1996) e il croato Marko Pjaca (1995). Il primo gioca nella Stella Rossa; il secondo, croato, nella Dinamo Zagabria. Il suo valore si aggira sui 7 milioni di euro. Interessano anche due classe 1997: Nikola Vlasic dell'Hajduk Spalato e Ante Coric della Dinamo Zagabria.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

IN POLE PER FEGHOULISofiane Feghouli, centrocampista algerino del Valencia in scadenza a giugno 2016, fa gola a mezza Europa. In fila c'è anche l'Inter che, secondo deportevalenciano.com, sarebbe in pole position perché disposta a portarlo a Milano già a gennaio. Occhio alla concorrenza del Chelsea.

AGENTE PERISIC: "DIFFICILE PORTARLO ALL'INTER, ORA E' FELICE"Tonci Martic, l'agente di Ivan Perisic, in un'intervista esclusiva di TuttoMercatoWeb a margine del WyScout di Londra, ha detto: "Ivan è contento, è felice in nerazzurro. L'Inter in estate ha cambiato tanto la squadra e tanti giocatori, l'amalgama non è stata semplice da trovare ma poi tutto è andato per il meglio. Ha trovato la sua posizione, da esterno sinistro, ma può giocare anche sulla destra visto che è un giocatore polivalente". Difficile, come sappiamo, l'affare con Thohir: "La trattativa con l'Inter è stata dura per un motivo: il Wolfsburg non voleva cederlo. Ausilio, Fassone e Mirabelli hanno fatto un lavoro straordinario, senza lasciare qualcosa che sembrava perso. E' stata lunga ma tutti insieme siamo riusciti ad essere felici".

FELIPE MELO: "PIRLO? CORRERO' PER LUI"Felipe Melo torna a parlare della sua Inter e del rapporto con Mancini. Così a FoxSportsBrasil: "Roberto è un grande a prescindere dal fatto che mi abbia voluto dal Galatasaray. Lavora tantissimo sul campo e sono migliorato molto grazie a lui. Il mercato è molto importante e se dovesse arrivare Pirlo sarei molto felice, correrei anche per lui. Sogno lo scudetto e sono felice che i tifosi si rivedano in me, evidentemente incarno il loro spirito lottando su ogni pallone".