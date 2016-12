11 dicembre 2015 Tutto Inter live - Ranocchia: "Arriverà il mio momento" Il capitano nerazzurro: "Ho rinnovato da poco, lavoro come un professionista"

VENERDI' 11 DICEMBRE

RIQUELME: "CALLERI VUOLE TRASFERIRSI IN EUROPA"La storica bandiera del Boca, Juan Roman Riquelme, conferma la volontà di Jonathan Calleri, molto vicino all'Inter, di trasferirsi in Italia: "Dobbiamo comprendere la volontà di Calleri: il suo sogno è quello di giocare in Europa".

I 24 CONVOCATI: KONDOGBIA C'E'Sono 24 i nerazzurri convocati da Roberto Mancini per la trasferta di Udine, in programma sabato 12 dicembre alle ore 20.45.

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni;

Difensori: 5 Jesus, 6 Dodò, 12 Telles, 14 Montoya, 23 Ranocchia, 24 Murillo, 25 Miranda, 55 Nagatomo;

Centrocampisti: 7 Kondogbia, 13 Guarin, 17 Medel, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic, 83 Melo;

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 10 Jovetic, 11 Biabiany, 22 Ljajic, 44 Perisic, 97 Manaj.

INTER SU BERNARDO SILVAL'eliminazione dalla Champions League potrebbe aprire il mercato in uscita del Monaco, pronto a liberarsi di alcuni pezzi importanti già nella finestra invernale. Stando a Footmercato, il primo nome sulla lista dei "sacrificabili" sarebbe quello di Bernardo Silva, gioiellino portoghese che piace molto a Inter e Juventus.

RANOCCHIA: "SCUDETTO? PAROLA PERICOLOSA"Andrea Ranocchia non sta attraversando un momento brillantissimo con l'Inter. Il difensore nerazzurro gioca poco ed è spesso al centro dei rumors di mercato, ma nonostante tutto si è detto fiducioso sul suo futuro: "Sto continuando a lavorare come un professionista, ho firmato da poco e non ci sono problemi. Arriverà il mio momento. Poi sul campionato: "Stiamo lavorando bene ma pensare allo scudetto è una parola pericolosa. Sono contento per la squadra, anche di Icardi che si sta comportando molto bene".

RANOCCHIA, PISTA SIVIGLIA SEMPRE CALDAIl futuro di Ranocchia all'Inter sembra ormai segnato. Sulle tracce del difensore, che a gennaio dovrebbe cambiare aria, c'è infatti il Siviglia. Secondo Estadio Deportivo, l'intreccio di mercato tra la società andalusa e il club nerazzurro sarebbe ormai cosa fatta. Resta invece da convincere il giocatore.

L'AGENTE DI VIDIC: "HA UN CONTRATTO FINO A GIUGNO 2017"L'agente di Nemanja Vidic, Silvano Martina, ha parlato del futuro del difensore dell'Inter. "Ha un contratto fino al giugno del 2017 e per il momento non ci sono novità. Non ho incontrato la società di recente e nessun dirigente mi ha chiamato, quindi per ora la situazione è questa: Nemanja è dell'Inter", ha detto a fcinternews.it.

NTEP E' IL NUOVO OBIETTIVO PER L'ATTACCONon c'è solo Jonathan Calleri nel mirino dell'Inter (dall'Argenitna parlano di affare chiuso per 12 milioni di euro, sarà girato in prestito a un'altra squadra di A), ma anche quello di Paul-Georges Ntep del Rennes. Lo riporta il Corriere dello Sport. La scorsa estate la sua quotazione era superiore ai 10 milioni di euro: ma oggi è più bassa, a causa degli infortuni.

GIOVEDI' 10 DICEMBRE

MURILLO: "REAL E BARCELLONA? PENSO SOLO ALL'INTER"Intervistato dall'Ansa, Jeison Murillo ha parlato del suo futuro prossimo: "Mi cercano Real Madrid e Barcellona? E' una cosa bella, ma sono un giocatore che resta sempre molto concentrato. Il mio presente è l'Inter. Il mio presente è la partita con l'Udinese". L'obiettivo è lo scudetto: "Quando vesti la maglia dell'Inter, devi pensare all'obiettivo più alto. Ed è lo scudetto. So che paragonano me e Miranda a Lucio e Samuel, la coppia del Triplete. Ma ora è il momento di Miranda e Murillo. Due giocatori che sono venuti a Milano con le loro caratteristiche e possono fare anche meglio".

AGENTE MONTOYA: "MANCINI NON GLI DA' FIDUCIA"Sulle colonne de El Pais c'è spazio anche per parlare del caso Martin Montoya, il terzino del Barcellona che, da quanto è arrivato in nerazzurro, non ha giocato nemmeno un minuto nelle gare ufficiali. A gennaio, probabilmente, potrà già dire addio all'Inter, per trovare fortuna in un nuovo club. Il suo agente Juan de Dios Carrasco, parlando del giocatore, ha criticato anche mister Mancini: "Non mi spiego perché non gioca, non so rispondere alla domanda sul perché non abbia mai giocato nemmeno un minuto. Non ha giocato mai eppure si allena sempre al cento per cento. Mancini non gli ha dato fiducia".