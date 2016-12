Tutto Inter live, Perisic in esclusiva: "Vinciamo 4-2"

PERISIC IN ESCLUSIVA: "VINCIAMO NOI 4-2"

Domenica 13 settembre 2015, alle ore 13.00 su Italia 1, andrà in onda “Sport Mediaset XXL”, il consueto appuntamento sportivo domenicale condotto da Mino Taveri. In questa puntata un'intervista esclusiva a Ivan Perisic. Quando gli viene chiesto un commento sul derby contro il Milan in programma domenica sera, il nuovo acquisto nerazzurro dichiara: “Sono a Milano da pochi giorni ma già sento la città in fibrillazione per questa partita, tutti parlano del derby. Io posso solo promettere che darò il meglio per vincere, per mettere in difficoltà il Milan. Un pronostico? Non mi piace farli, ma se me lo chiedete rispondo 4 a 2 per noi”.

Inoltre, a proposito della sua collocazione in campo, Perisic dichiara: “Mi piace giocare in fascia, ma in generale posso fare tutti i ruoli a centrocampo e all'occorrenza anche l'attaccante. Ma l'importante sono i 3 punti, non dove gioco o chi segna”. Infine, sul suo arrivo in nerazzurro, il centrocampista dell'Inter dichiara: “Il Wolfsburg ha fatto di tutto per tenermi, ma io avevo come unico desiderio quello di venire qui all'Inter".