Tutto Inter live - Occhi su Van der Wiel e Mario Gomez. Fassone: "L'Inter può arrivare al 3° posto"

11 novembre 2015 Tutto Inter live - Occhi su Van der Wiel e Mario Gomez. Fassone: "LʼInter può arrivare al 3° posto" I nerazzurri alla ricerca di un nuovo terzino. Nel mirino anche lʼattaccante tedesco. Lʼex dg scommette sulla Champions

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

FASSONE SCOMMETTE SU MANCINIL'ex dg dell'Inter Marco Fassone parla dei nerazzurri a Tutto Convocati: "Da tifoso dell'Inter, firmerei per il terzo posto, poi nel calcio può succedere di tutto. E' una squadra costruita per andare in Champions, se la giocherà con le altre là davanti: Roma, Fiorentina e Napoli. Non è un caso il miglioramento dell'Inter in fase difensiva, le prime pedine inserite nel mercato sono state i 2 centrali. Quando fai tanti 1 a 0 giocando così così sono le stagioni che alla fine ti dicono bene, molti Scudetti vinti così. Molte telefonate di Mancini sono state importanti, il mister riesce a convincere i giocatori raccontando il progetto".

MARIO GOMEZ PRONTO A TORNARELa notizia arriva direttamente dalla Turchia: secondo quando riportato dal sito AMKSpor l'attaccante, di proprietà della Fiorentina, dopo la positiva esperienza nella Superlig potrebbe tornare in Italia. La squadra di Mancini, infatti, sta pensando a lui come vice Icardi o addirittura come sostituto di Palacio, probabilmente in partenza verso il Boca. L'Inter continuerà a seguirlo per poi portarlo in nerazzurro la prossima estate.

VAN DER WIEL NEL MIRINODopo averlo chiesto in estate, Roberto Mancini è tornato a far pressione sulla dirigenza per un terzino. L'allenatore dell'Inter vorrebbe un rinforzo per la fascia destra. Il nome è quello di Van der Wiel che è in scadenza a giugno e non trova spazio con continuità nel Psg, come scrive il Corriere dello Sport. L'affare a gennaio si può concretizzare, i nerazzurri sfrutteranno l'amichevole di fine anno a Doha per poterne parlare con i parigini.



MARTEDI' 10 NOVEMBRE

LJAJIC: "FIRMEREI PER VINCERE SEMPRE 1-0"Nell'intervista rilasciata al quotidiani Blic, Adam Ljajic ha rivelato di non sentire il peso delle aspettative: "Se le persone si aspettano molto da me, significa che sono un giocatore che valgo". E sul momento dell'Inter: "Metterei la firma per poter vincere tutte le partite per 1-0, anche se mi auguro che l'Inter possa diventare più efficace nel corso della stagione. Credo che potremo diventare ancora più forti una volta che cominceremo a giocare meglio la palla".

LUNEDI' 9 NOVEMBRE