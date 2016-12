Tutto Inter live - Murillo: "Real e Barcellona? No, Resto"

AGENTE MONTOYA: "MANCINI NON GLI DA' FIDUCIA"Sulle colonne de El Pais c'è spazio anche per parlare del caso Martin Montoya, il terzino del Barcellona che, da quanto è arrivato in nerazzurro, non ha giocato nemmeno un minuto nelle gare ufficiali. A gennaio, probabilmente, potrà già dire addio all'Inter, per trovare fortuna in un nuovo club. Il suo agente Juan de Dios Carrasco, parlando del giocatore, ha criticato anche mister Mancini: "Non mi spiego perché non gioca, non so rispondere alla domanda sul perché non abbia mai giocato nemmeno un minuto. Non ha giocato mai eppure si allena sempre al cento per cento. Mancini non gli ha dato fiducia".