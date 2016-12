9 novembre 2015 Tutto Inter live - Murillo: "Non ho nulla, solo un crampo" Il difensore colombiano in Nazionale: "Posso giocare"





LUNEDI' 9 NOVEMBRE

MANCINI, VIAGGIO A DOHA Roberto Mancini ha approfittato della sosta per le nazionali per volare a Doha, dove presenterà la tournée invernale alla quale parteciperà l'Inter (tra le amichevoli previste, anche quella col Psg). In Qatar, il tecnico interista ha incontrato Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, presidente della Federcalcio qatariota .@robymancio oggi a Doha ha incontrato Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, presidente della @QFA #FCIM pic.twitter.com/VuD0tf7Qfm — F.C. Internazionale (@Inter) 9 Novembre 2015

THOHIR INCONTRA MATTARELLAIncontro speciale per Erick Thohir, che ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Giacarta in Indonesia. I due hanno cenato insieme all'ambasciata italiana nel centro di Giacarta.

MURILLO: "SOLO UN CRAMPO, STO BENE"L'uscita dal campo di Jeison Murillo ieri nel finale di Torino-Inter ha destato tanta preoccupazione, ma il difensore colombiano ha voluto tranquillizzare i tifosi dell'Inter: "La verità è che non ho nulla, era solo un crampo e non voglio che le persone si preoccupino per me. Io sono qui in Nazionale per dare il mio meglio per la mia squadra.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

KONDOGBIA: "FELICE PER IL GOL"Geoffrey Kondogbia è stato decisivo nella partita contro il Torino: "E' una grossa soddisfazione aver segnato, fa sempre piacere per la fiducia della squadra e anche a livello personale. Mi sono tolto un peso. Abbiamo un buon gruppo, siamo solidi e lavoriamo molto bene sia in fase offensiva che in fase difensiva dove subiamo pochi gol. Scudetto? Troppo presto per parlarne, stiamo però dimostrando che possiamo meritarci di essere in vetta alla classifica. Ancora con Mancini non abbiamo ancora parlato della mia prestazione, ma ci sarà il modo".

HANDANOVIC: "LO SCUDETTO? NON PENSIAMOCI"Uno dei protagonisti del match è stato Samir Handanovic, che nel secondo tempo ha fermato Quagliarella e Belotti con un doppio miracolo: "Questi tre punti sono fondamentali. E' importante per tutti, sapevamo sarebbe stata difficile, ma alla fine siamo stati cinici e ci siamo presi quello che ci appartiene. Lo scudetto? Noi dobbiamo pensare di partita in partita, non andrà sempre tutto bene, dobbiamo essere umili. Inutile pensarci adesso. Nel nostro gruppo c'è competizione e tutti siamo sempre pronti, è questa la nostra forza. Rinnovo? Siamo d'accordo con la società, non penso ci saranno problemi. Forse dopo Natale".

MURILLO, CONTRATTURA ALL'ADDUTTORE DESTROJeison Murillo si è procurato, nella gara contro il Torino, una lieve contrattura all'adduttore destro. Le condizioni del colombiano, sostituito nel finale per far posto a Ranocchia, saranno valutate dallo staff medico della nazionale colombiana.

FELIPE MELO: "CONTINUARE COSI'"Felipe Melo è davvero soddisfatto per la vittoria ottenuta contro il Torino: "L'Inter cinica? Questo è il nostro lavoro e il nostro gioco, così siamo arrivati fino al primo posto. Loro sono molto forti in casa, dobbiamo continuare così e rimanere concentrati", le sue parole a Premium Sport. "Se ci troviamo bene con la difesa a tre? Ci troviamo bene con lo schema con il quale vinciamo".