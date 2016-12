10 ottobre 2015 Tutto Inter live - Montenegro eliminato, Jovetic torna a Milano Eʼ arrivato il via libera dalla Federazione per il ritorno in Italia dellʼattaccante

SABATO 10 OTTOBRE

L'ASTON VILLA VUOLE LJAJICL'Aston Villa sarrebe interessato per gennaio ad Adem Ljajic per provare a scalare la classifica. Il giocatore all'Inter sta trovando poco spazio e gli inglesi lo seguono già dall'estate.

JOVETIC TORNA A MILANOBuone notizie per Roberto Mancini. Dopo il ko interno contro l'Austria, il Montenegro è aritmeticamente eliminato dalla corsa per un posto a Euro 2016. Per questo motivo la Federazione ha deciso di dare il via libera a Stevan Jovetic, che oggi sarà dunque a Milano per lavorare e tornare in forma in vista di Inter-Juventus del 18 ottobre.

LJAJIC: "MI SENTO BENISSIMO, VOGLIO GIOCARE"A La Gazzetta dello Sport Adem Ljajic ha parlato dopo il successo con la sua Nazionale in Albania: "Sto molto bene, fisicamente sto benissimo. Contro l'Albania è stata una vittoria importante per noi, perché era una serata speciale e piena di significati. Sono felice per me e per il mio Paese, ci tenevo parecchio. L'Inter? Spero abbiano guardato, che abbiano visto che cosa ho fatto. Se ripenso alla mia partita sì, sono contento di come ho giocato, ma ancor di più di quel che abbiamo fatto insieme, come squadra. Nell'Inter in quel ruolo siamo tanti e siamo tutti forti. Io spero di trovare più spazio, certo, perché posso fare meglio di così. E perché giocando si migliora. Candidatura per la Juve? Sicuramente. Anche se alla fine l'unica cosa che conta è che l'Inter vinca. Che la squadra faccia sempre buoni risultati. Dobbiamo giocare e preparare una partita alla volta poi si vedrà, la stagione è lunga. Senza dubbio, Roma, Juventus, Napoli e Fiorentina sono davvero forti. Ma anche noi lo siamo e miglioriamo ogni volta".

VENERDI' 9 OTTOBRE

IDEA ZIVKOVIC PER GENNAIOL'Inter è sulle tracce di Andrija Zivkovic. Come riportato dalla stampa serba, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il talento classe 1996 del Partizan Belgrado, grande protagonista nell'ultimo Mondiale Under 20 vinto con la Serbia. Zivkovic ha un contratto in scadenza a giugno del 2016 e potrebbe dunque partire a gennaio.

PALACIO E MONTOYA HANNO L'INFLUENZARodrigo Palacio e Martin Montoya non prenderanno parte all'amichevole di oggi alle 18 contro il Chiasso a causa di una sindrome influenzale. Alle 14 i nerazzurri ufficializzeranno la lista dei convocati.

JOVETIC: "STO BENE, NON SO SE GIOCHERO'"Stevan Jovetic, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del match di questa sera tra Montenegro e Austria: "Non so ancora se giocherò contro l'Austria. Come sto? Bene. Se mi sono sentito con Mancini? Ci siamo parlati e il rapporto è buonissimo. Mi ha detto: "Stevan, tu conosci il tuo corpo, vedi come ti senti e poi fai come credi sia opportuno". Vediamo".

MELO: "VOGLIO LA NAZIONALE"Intervistato da Fox Sports Brasil, il centrocampista dell'Inter Felipe Melo ha parlato in vista della gara contro la Juve di domenica 18: "La Nazionale è un obiettivo per me e spero tanto di poter rientrare nel giro. Non penso di far ritorno in Brasile a fine carriera, ora penso solamente a far tornare l'Inter a grandi livelli. La prossima sfida sarà contro la Juventus: loro non sono morti, io conosco l'ambiente e penso proprio che questa crisi passerà velocemente. Prima di venire all'Inter c'è stata la possibilità di tornare in Brasile. Mi volevano Cruzeiro e Flamengo. Specie i rossoneri avevano cominciato una trattativa con mio padre, poi però non se n'è fatto nulla".

JUAN JESUS: "IO MAI ALLA JUVE. VOGLIAMO LA CHAMPIONS"Il difensore nerazzurro Juan Jesus ha parlato a Inter Channel, rispondendo alle domande dei tifosi: "Credo di poter fare meglio, ho margini di crescita e la squadra uguale. Manca pochissimo per il salto definitivo. Quest'estate ci sono state tante richieste per me. Mi ha fatto piacere perché l'anno scorso non ho fatto benissimo, ma non era l'ora di andare via. Dovevo fare qualcosa per l'Inter, credo che quest'anno possiamo vincere qualcosa per ringraziare i tifosi e chi ha sostenuto. Il mio contratto è molto lungo, scade nel 2019. Io alla Juve? E' una grande società, ma sono stato troppo tempo qui a Milano. Non potrei far questo ai tifosi nerazzurri.Obiettivi? Giusto pensare alla Champions dopo aver iniziato nel nostro modo. Quest'anno siamo molto vicini, dipende tutto da noi. Dopo tanti cambiamenti, ora siamo vicini a qualcosa di buono. C'è voglia di tornare, è il nostro momento. Alla Champions League mancano squadre come Milan e Inter".

GIOVEDI' 8 OTTOBRE

BRNOVIC (CT MONTENEGRO): "JOJO VUOLE GIOCARE MA..."Si va verso l'esclusione di Stevan Jovetic dal match del Montenegro contro l'Austria. Lo conferma il ct balcanico Brnovic, che ammette: "Jovetic vorrebbe giocare ma sarà molto difficile vederlo in campo e per noi sarà un grosso handicap. Sarà tutto più chiaro dopo l'allenamento di oggi".

TROFEO BERLUSCONI, SARA' DERBYSarà l'Inter l'avversaria dei rossoneri nell'edizione 2015 del Trofeo Luigi Berlusconi. La sfida si giocherà a San Siro mercoledì 21 ottobre, ore 18. Un derby giocato in un contesto particolare, ma non del tutto inedito: già nel 1992 fu una stracittadina a decidere la squadra vincitrice del trofeo, istituito l'anno precedente in ricordo del padre del patron milanista. La partita, esclusiva Mediaset, sarà trasmessa da Italia 1.