Tutto Inter live - Miranda e Juan Jesus, si decide

PASTORELLO: "HANDANOVIC RINNOVA AL 99,9%" L'agente di Samir Handanovic, Federico Pastorello, ha confermato che il portiere resterà in nerazzurro. "L'intenzione del giocatore e della società è quella di proseguire insieme ma finché non arrivano le firme mai dire mai. Stiamo lavorando tutti per il rinnovo, e credo che alla fine Samir resterà all'Inter. Mancano ancora alcuni dettagli, al 99,9% prolungherà il suo contratto con i nerazzurri e resterà per tanti anni", ha detto a sportnotizie24.it.

LA FELICITA' DI THOHIR Erick Thohir può esultare per la vittoria nel derby: "E' un grande risultato per il nostro club, soprattutto in considerazione del fatto che siamo solo alla terza giornata. Abbiamo diversi giocatori che devono ancora ambientarsi e molti che sono rientrati stanchi dagli impegni con le rispettive nazionali. Penso che abbiano giocato tutti molto bene. Sono orgoglioso della squadra e, ovviamente, dei nostri tifosi, che ci hanno fatto fare numeri da record creando un'atmosfera fantastica a San Siro e dando un grande supporto a Roberto Mancini e ai suoi ragazzi". I nuovi hanno fatto davvero bene: "Sono felice per il lavoro fatto dal club sul mercato. Abbiamo creato un buon mix con giovani di talento e giocatori di esperienza. Quando avranno la possibilità di conoscersi meglio e di creare la giusta amalgama saremo ancora più forti. Subito dopo la partita ho chiamato Mancini e Michael Bolingbroke per congratularmi con loro e con tutto il team".

GUARIN: "DEDICA A THOHIR, VOGLIAMO VINCERE PER LUI" "Il gol che ho segnato nel derby è storico, l'Inter vuole tornare in Champions e lottare per lo scudetto". Così Fredy Guarin , ai microfoni di Premium Sport, ha commentato la sua rete e la vittoria dei nerazzurri nella stracittadina. "La dedica è per la mia famiglia e per il presidente Thohir, pur essendo in Indonesia era con altri tifosi e ci ha sostenuto fino in fondo. Ci ha messo il cuore motivandoci nei momenti difficili e vogliamo dedicargli altre vittorie". Questa sera l'intervista completa in onda a Tiki Taka.

PERISIC SI ALLENA, ALLARME RIENTRATO Secondo quanto riferito dagli inviati di Premium Sport ad Appiano Gentile, questa mattina Ivan Perisic si è allenato regolarmente dopo essere uscito anzitempo dal campo ieri sera per un problema fisico. Non è dunque in dubbio la sua presenza per il prossimo turno di campionato contro il Chievo.

MAZZOLA: "SCUDETTO? ROMA FAVORITA" Sandro Mazzola, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha parlato delle speranze scudetto dell'Inter, ponendo la Roma in pole per il titolo: "La Roma fa un calcio che mi piace moltissimo e penso che sia la candidata numero uno allo scudetto. L'Inter è migliorata molto grazie ai nuovi acquisti, non e' ancora a quel livello ma ci potrebbe arrivare. Milan? Mi sembra abbiano buoni giocatori ma credo ci sia un problema di mentalità. Ieri temevo che segnassero, ma i tifosi milanisti non devono essere arrabbiati perché per il futuro hanno un gruppo valido".

MORATTI: "VITTORIA BELLISSIMA, BENE TUTTI I NUOVI" Anche Massimo Moratti fa festa per il successo nel derby. L'ex presidente, intervistato da Telelombardia, ha spiegato: "E' stata una vittoria bellissima, la squadra gioca bene per come può essere con le difficoltà di far giocare insieme tutti i nuovi che sono comunque tutti buoni. Anche Telles alla fine ha fatto la sua parte molto bene. Quindi una bella soddisfazione. Melo? Molto bene". Moratti ha detto ancora: "La squadra è prima se non mi sbaglio: io credo che con pazienza e attenzione si possa arrivare a quelli che erano gli obiettivi, cioè entrare in Champions League. Sai poi col campionato italiano si può arrivare a qualcosa di più importante. Inutile stare a pronunciare o no la parola scudetto, ma ci si può pensare. Se mi aspettavo di vincere oggi? Sì, me l'aspettavo. Oggi mi sembrava che i ragazzi avessero una carica speciale".

Mancini lo ha convocato lo stesso per valutarlo fino all'ultimo minuto, ma difficilmente Joao Miranda potrà scendere in campo. Così, in difesa al fianco di Murillo, ci sarà Medel. Bocciatura totale per Ranocchia visto che l'allenatore nerazzurro ha preferito arretrare il cileno. Debutti per Felipe Melo e Perisic. Nessun dubbio per il Mancio con in attacco la coppia inedita Icardi-Jovetic.

DERBY: RECORD DI INCASSO Tutto esaurito per il derby, a San Siro con il record di incasso: oltre 3,5 milioni. Il Derby sarà trasmesso in 131 paesi, con 49 tv broadcaster collegate. Saranno 475 gli operatori accreditati, con 225 giornalisti presenti in tribuna stampa e 62 testate straniere che assisteranno all'evento.

PERISIC IN ESCLUSIVA: "VINCIAMO NOI 4-2"

Domenica 13 settembre 2015, alle ore 13.00 su Italia 1, andrà in onda “Sport Mediaset XXL”, il consueto appuntamento sportivo domenicale condotto da Mino Taveri. In questa puntata un'intervista esclusiva a Ivan Perisic. Quando gli viene chiesto un commento sul derby contro il Milan in programma domenica sera, il nuovo acquisto nerazzurro dichiara: “Sono a Milano da pochi giorni ma già sento la città in fibrillazione per questa partita, tutti parlano del derby. Io posso solo promettere che darò il meglio per vincere, per mettere in difficoltà il Milan. Un pronostico? Non mi piace farli, ma se me lo chiedete rispondo 4 a 2 per noi”.

Inoltre, a proposito della sua collocazione in campo, Perisic dichiara: “Mi piace giocare in fascia, ma in generale posso fare tutti i ruoli a centrocampo e all'occorrenza anche l'attaccante. Ma l'importante sono i 3 punti, non dove gioco o chi segna”. Infine, sul suo arrivo in nerazzurro, il centrocampista dell'Inter dichiara: “Il Wolfsburg ha fatto di tutto per tenermi, ma io avevo come unico desiderio quello di venire qui all'Inter".