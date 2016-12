16 settembre 2015 Tutto Inter live - Miranda e Juan Jesus lavorano a parte: in dubbio per il Chievo Guarin: "Stagione lunga, lʼobiettivo resta il terzo posto"

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

JOVETIC, CHE POSA: "ECCO LA SQUADRA VINCENTE"Braccia incrociate e sguardo da duri. Gli interisti Jovetic, Dodò, Icardi, Felipe Melo, Medel e Biabiany, hanno posato così per una foto poi pubblicata su Facebook dall'attaccante montenegrino, insieme alle parole: "La squadra vincente". E' l'ennesima dimostrazione di quanto Jovetic si sia integrato nel gruppo nerazzurro.



GUARIN: "L'OBIETTIVO RESTA IL TERZO POSTO"Un gol indimenticabile per un ruolo da leader ritrovato. Fredy Guarin, intoccabile per Roberto Mancini, confessa la sua gioia ai microfoni di Futbol Red. "Penso che sarà un campionato molto livellato - ha detto il colombiano - tutte le squadre hanno fatto grandi acquisti: sarà una stagione molto combattuta con tante pretendenti al titolo. Da parte nostra, dico che vogliamo essere protagonisti e puntare in alto. Mancini conta su di me ed è importante avere continuità. Personalmente, mi sento al meglio: spero di continuare a migliorare. Il nostro primo obiettivo è la Champions League: abbiamo iniziato bene e dobbiamo crescere partita dopo partita, guadagnando la fiducia di squadra e poi vedremo quale sarà il nostro destino. Per ora, il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta".

LAVORO DIFFERENZIATO PER MIRANDA E JUAN JESUSNel secondo allenamento di giornata, sempre sotto la pioggia, i giocatori nerazzurri hanno svolto una serie di partitelle ad alta intensità agli ordini di Roberto Mancini. Juan Jesus e Miranda hanno invece effettuato un programma di lavoro differenziato. La loro presenza contro il Chievo resta al momento ancora in dubbio: situazione da monitorare di giorno in giorno.



ICARDI MULTATO: RUBA IL POSTO AI DISABILIForse la fretta, forse la distrazione, ma sta di fatto che Mauro Icardi ha parcheggiato la sua Lamborghini, in via Montenapoleone, "rubando" un posto auto a un disabile. La sua violazione non è sfuggita agli agenti della Polizia locale e l'attaccante argentino è stato multato e invitato a spostare la sua auto.



ICARDI, LA FACCIA DA... GOLE' un modo di comunicare: la foto. Basta quella, meglio delle parole. Basta per far capire come si sta e cosa si insegue. E' Maurito Icardi, il protagonista. Ora a tempo pieno, da capitano dell'Inter, a 22 anni e con la certezza che quella fascia gli appartiene per merito e carisma. Chievo-Inter è ancora lontana, ma il primato alimenta forti sensazioni e progetti. Quello di Icardi è di tornare al gol: gli manca per problemi fisici (minimi) dell'esordio. L'esordio c'è poi stato nel derby: strafelice del successo. Ma uno come lui, vince (anche) quando segna. E allora la foto è l'emblema della sua volglia. All'ora di pranzo, domenica.

ENIGMA MEDEL, MANCIO SCEGLIERoberto Mancini deve fare i conti con il più piacevole dei problemi che un allenatore deve fronteggiare: l'abbondanza. L'ottima prestazione messa in mostra da Gary Medel nel derby ha dato vita a un ballottaggio che fino a una settimana fa sembrava impronosticabile. Joao Miranda presto recupererà dall'infortunio ma mai come adesso per il posto al fianco di Murillo è lotta serrata. Quali le possibili soluzioni? Il Mancio potrebbe spostare di nuovo il cileno a centrocampo, a discapito di uno tra Guarin e Kondogbia, anche se questo è ad oggi lo scenario meno probabile. Da non scartare l'ipotesi che, con il rientro del brasiliano per la gara contro il Chievo, Medel venga spostato sull'out destro al posto di Santon, una sorpresa tattica già testata in allenamento ma che non garantirebbe il giusto apporto sotto il profilo dei cross e della spinta sulla fascia. Medel e l'Inter, tocca a Mancini valutare dove e come utilizzarlo.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

AGENTE MONTOYA: "A MILANO STA BENE"Juan de Dios Carrasco, procuratore di Martin Montoya, ha parlato a CM.IT del suo assistito: "L'ipotesi di un ritorno a Barcellona è falsa. Sta trovando delle difficoltà nell'adattarsi al calcio italiano, ha bisogno di tempo. Dopo il derby era molto felice per la squadra, sta pensando solo a lavorare ed è felice a Milano. Parla molto con Mancini, che gli dice di stare tranquillo".

MIRANDA E JUAN JESUS VERSO IL CHIEVOJuan Jesus e Miranda sono recuperabili? Fra oggi e domani si saprà il verdetto., o questi. Juan Jesus, doppio malanno (piede e caviglia) nel corso del derby, saprà oggi se potrà riprendere gli allenamenti o fermarsi uno o due giorni. C'è un moderato ottimismo riguardo al suo recupero. Per Miranda il test sul rientro è per mercoledì-giovedì: senza voler correre rischi, ma potrebbe starci il suo ritorno. Chievo-Inter si gioca domenica alle 12,30.

AGENTE DI GUARIN: "PRONTO A RINNOVARE"Intervistato da calciomercato.com, Marcelo Ferreyra, agente di Fredy Guarin, ha annunciato che il colombiano è a un passo dal rinnovo: "La decisione sul rinnovo sarà dell'Inter, noi aspettiamo e siamo tranquilli. Fredy lavora 24 ore al giorno per la maglia nerazzurra, il derby deciso da un suo gol ci ha dato felicità. E questo viene prima di tutto".

AGENTE DI MELO: "SARA' UNO DEI MIGLIORI IN SERIE A"Redonda José Rodriguez, agente di Felipe Melo, ai microfoni di FcInterNews ha parlato degli obiettivi che il suo assistito vuole centrare con la maglia nerazzurra: "Al derby ero allo stadio e devo dire che Felipe ha giocato molto bene. Sono felicissimo di questo. Voglio però dire che non è ancora al top a livello fisico, ma nonostante questo la sua presenza si è fatta comunque sentire. Sono sicuro che farà benissimo con la maglia dell'Inter, risulterà sicuramente uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Lui è felicissimo di vestire questa maglia e la sua famiglia si trova a meraviglia a Milano. La sua mentalità servirà tantissimo alla squadra, insieme alla sua energia e alla sua voglia di vincere. Qui Felipe vuole vincere il campionato".

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

PASTORELLO: "HANDANOVIC RINNOVA AL 99,9%"L'agente di Samir Handanovic, Federico Pastorello, ha confermato che il portiere resterà in nerazzurro. "L'intenzione del giocatore e della società è quella di proseguire insieme ma finché non arrivano le firme mai dire mai. Stiamo lavorando tutti per il rinnovo, e credo che alla fine Samir resterà all'Inter. Mancano ancora alcuni dettagli, al 99,9% prolungherà il suo contratto con i nerazzurri e resterà per tanti anni", ha detto a sportnotizie24.it.

LA FELICITA' DI THOHIRErick Thohir può esultare per la vittoria nel derby: "E' un grande risultato per il nostro club, soprattutto in considerazione del fatto che siamo solo alla terza giornata. Abbiamo diversi giocatori che devono ancora ambientarsi e molti che sono rientrati stanchi dagli impegni con le rispettive nazionali. Penso che abbiano giocato tutti molto bene. Sono orgoglioso della squadra e, ovviamente, dei nostri tifosi, che ci hanno fatto fare numeri da record creando un'atmosfera fantastica a San Siro e dando un grande supporto a Roberto Mancini e ai suoi ragazzi". I nuovi hanno fatto davvero bene: "Sono felice per il lavoro fatto dal club sul mercato. Abbiamo creato un buon mix con giovani di talento e giocatori di esperienza. Quando avranno la possibilità di conoscersi meglio e di creare la giusta amalgama saremo ancora più forti. Subito dopo la partita ho chiamato Mancini e Michael Bolingbroke per congratularmi con loro e con tutto il team".

GUARIN: "DEDICA A THOHIR, VOGLIAMO VINCERE PER LUI""Il gol che ho segnato nel derby è storico, l'Inter vuole tornare in Champions e lottare per lo scudetto". Così Fredy Guarin, ai microfoni di Premium Sport, ha commentato la sua rete e la vittoria dei nerazzurri nella stracittadina. "La dedica è per la mia famiglia e per il presidente Thohir, pur essendo in Indonesia era con altri tifosi e ci ha sostenuto fino in fondo. Ci ha messo il cuore motivandoci nei momenti difficili e vogliamo dedicargli altre vittorie". Questa sera l'intervista completa in onda a Tiki Taka.

PERISIC SI ALLENA, ALLARME RIENTRATOSecondo quanto riferito dagli inviati di Premium Sport ad Appiano Gentile, questa mattina Ivan Perisic si è allenato regolarmente dopo essere uscito anzitempo dal campo ieri sera per un problema fisico. Non è dunque in dubbio la sua presenza per il prossimo turno di campionato contro il Chievo.