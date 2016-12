8 dicembre 2015 Tutto Inter live - Melo torna in gruppo: "Sto bene, ma ho avuto paura" Lʼagente di Lavezzi arriva in Italia: può incontrare Ausilio

MARTEDI' 8 DICEMBRE

FELIPE MELO: "NON RICORDO NULLA, MA STO BENE""Sto bene, fortunatamente. Ho avuto paura e non mi ricordo nulla della partita, ma ora è tutto passato". Dopo lo spavento, l'amnesia e il lieve trauma cranico conseguenza di una testata ricevuta dal compagno di squadra Medel durante Inter-Genoa, Felipe Melo è già tornato ad essere il guerriero interista. "Contro l'Udinese sarà difficile - spiega il centrocampista a Inter Channel - ma dobbiamo finire bene e proseguire come fatto finora, pensando solo a vincere perché siamo l'Inter". Il brasiliano è sicuro che i nerazzurri possono vincere lo scudetto: "Dopo la Juventus mi sono convinto. Ho vinto il Triplete al Galatasaray e non eravamo i più forti, ma eravamo una famiglia. Come lo e' l'Inter. Siamo una squadra tosta e sulla giusta strada".

FELIPE MELO IN GRUPPODopo la botta in testa rimediata contro il Genoa, Felipe Melo si è allenato per la prima volta in gruppo, dimostrando di aver superato il problema che lo aveva portato in ospedale, all'Humanitas di Rozzano, per un tac di controllo. Da parte loro, Kondogbia e Santon stanno bene e sperano di recuperare per la gara al Friuli contro l'Udinese.

L'AGENTE DI LAVEZZI IN ITALIA: VEDRA' AUSILIO?Secondo il sito di Alfredo Pedullà, l'agente di Ezequiel Lavezzi sarà in Italia. L'argentino dirà addio al Psg in estate e su di lui ci sono Juventus, Inter e Milan. Non è escluso anche un contatto con i nerazzurri, da tempo in contatto con l'entourage di Lavezzi.

IL BOLOGNA SOGNA D'AMBROSIOSecondo il Corriere di Bologna, il club emiliano vuole Danilo D'Ambrosio per il mercato di gennaio. Difficilmente Roberto Mancini consentirà al terzino, tornato protagonista in queste settimane, di lasciare la Pinetina.

LUNEDI' 7 DICEMBRE

FELIPE MELO: "GRAZIE A TUTTI, STO BENE"Dopo il brutto colpo alla testa ricevuto da Medel nel match contro il Genoa Felipe Melo tranquillizza tutti sulle sue condizioni e lo fa ironicamente tramite la sua pagina Facebook: "Tutto a posto ragazzi, fin da bambino mi dicevano che ho la testa dura. Grazue a tutti per i messaggi che mi avete inviato, sono già pronto e concentrato per la prossima partita".