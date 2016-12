Tutto Inter live - Melo punge la Juve: "E' stato un errore". Thohir alla Pinetina

16 ottobre 2015 Tutto Inter live - Melo punge la Juve: "Eʼ stato un errore". Thohir alla Pinetina Il presidente ha incontrato la squadra e la dirigenza. Mancini: "Inter-Juve è la partita"

I NUMERI DI INTER-JUVEIn occasione di Inter-Juventus sono 426 gli operatori dell'informazione accreditati. Di questi 225 avranno accesso alla tribuna stampa, che per l'occasione sarà interamente occupata. 382 sono gli accreditati provenienti dall'Italia mentre 44 quelli provenienti dall'estero. 63 i fotografi mentre le televisioni e le radio saranno rispettivamente 34 e 13. Numeri rilevanti anche per quanto riguarda la distribuzione delle immagini della partita che sarà trasmessa in diretta in 58 paesi del mondo. Le immagini saranno invece diffuse in tutto in 198 nazioni (il totale di nazioni al mondo ammonta a 205). Infine il dato sui potenziali utenti mondiali all'infuori dei confini italiani: 549.996.000.

THOHIR A CENA CON MORATTI E IL CDACena in corso Thohir, Moratti, consiglieri d'amministrazione e senior management. Occasione anche per presentare parte del nuovo management (esempio: Michael Gandler, Alessandro Antonello, Robert Faulkner) e incontrarsi tutti prima dell'assemblea dei soci di lunedì

SHAQIRI: "NON ERO PIU' FELICE, MEGLIO PARTIRE. MA TORNEREI"Dopo la cessione estiva allo Stoke City, Shaqiri torna a parlare di Inter con schiettezza ma senza rancore: "I nerazzurri non mi mancano, penso di essere approdato nel miglior campionato del mondo - le sue parole a FcInterNews -. Però spero che i miei ex compagni vincano lo scudetto e non escludo un ritorno in futuro". Lo svizzero ha spiegato così i motivi della cessione: "Non è andato tutto per il meglo, i primi mesi ero felice poi però giocavo meno e non ho passato bei momenti. Ero uno dei pochi che aveva ricevuto offerte, così l'Inter ha deciso di vendermi. Spero comunque che vinca scudetto o coppa Italia, è partita bene ma deve temere il ritorno dei rivali". Infine, sul rapporto con Mancini: "Allenatore speciale, con lui ho avuto un rapporto di lavoro normale".

THOHIR AD APPIANO: INCONTRO CON LA SQUADRA E MEETING CON LA DIRIGENZAErick Thohir è arrivato a Milano questa mattina intorno alle 8. Il presidente dell'Inter si è poi diretto ad Appiano Gentile per incontrare Mancini e la squadra in vista della sfida contro la Juve. In programma un meeting con la dirigenza. Sabato vedrà anche Moratti in vista dell'Assemblea dei soci prevista per lunedì.

MELO: "LA JUVE? UN ERRORE. MI VOLEVA MOU"Intervistato da "La Repubblica", il centrocampista dell'Inter Felipe Melo ha parlato in vista della gara di domenica sera contro la Juventus: "Una soddisfazione me la sono già tolta due anni fa, eliminando la Juventus in Champions con il Galatasaray. Ma tutto normale dai, era solo una partita. Anche domenica lo sarà. E' un avversario che merita rispetto, non è per niente morto. Ma dobbiamo ricordarci che si gioca a San Siro, casa nostra: lì dobbiamo comandare noi. Sono tornato per abbracciare un antico amore. Sette anni fa potevo diventare dell'Inter. Mi voleva Mourinho e io volevo lui. Finì che andai alla Fiorentina, poi alla Juventus e dopo al Galatasaray dove ho vinto moltissimo. Ma Dio mi voleva qui, si doveva chiudere un cerchio. La Juve è stato un errore, avrei fatto meglio ad andare all'Inter, così avrei vinto il Triplete".

MANCINI: "L'INTER HA UN FASCINO UNICO. INTER-JUVE E' LA PARTITA""Inter-Juve? In Italia è la partita più importante di tutte, da sempre. Se perdono è finita? Sicuramente sarebbe molto dura recuperare. ma la stagione deve ancora assestarsi". Roberto Mancini presenta così il derby d'Italia in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Calciopoli? Non parliamone più". E ancora: "Le mie telefonate ai giocatori? E' contato di più l'appeal di questi colori. Balotelli invece mi ha chiamato lui. A Mario voglio bene". "Mi chiedo ancora perché sono tornato. Colpa del fascino di questo club".



PERISIC: "VOGLIAMO VINCERE A TUTTI I COSTI""Siamo secondi, giochiamo in casa e vogliamo vincere a tutti i costi. Vincendo poi faremmo un favore a tutte le rivali". Parola di Ivan Perisic in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "A loro chi toglierei? Sono un ottimo gruppo. Certo che Pogba... Il pubblico di San Siro può darci una grande mano". E ancora: "Firmare per il terzo posto? Avrei firmato per avere 16 punti dopo 7 giornate. Non certo per il terzo posto finale. E neanche per il secondo. Sono già arrivato secondo la stagione scorsa con il Wolfsburg. Ho lasciato la Germania anche perché avevo capito che sarebbe stato impossibile rivaleggiare con il Bayern".

AGENTE MONTOYA: "NON LASCIA L'INTER"Ai microfoni di "A la Contra" di Radio 4G, il procuratore di Martin Montoya ha escluso (per l'ennesima volta) una partenza da Milano del suo assistito. "Montoya non se ne va - ha spiegato Juan de Dios Carrasco - Si deve adattare a un campionato e a una squadra diversa, un po' come Jackson Martinez all'Atletico. Non c'è nulla di vero, la stampa vuole destabilizzare un club come l'Inter che sta andando bene".

KONDOGBIA: "PER LA JUVE SARO' AL MEGLIO"In occasione della visita al Padiglione della Repubblica centrafricana, il centrocampista francese Geoffrey Kondogbia ha così parlato a inter.it della gara di domenica contro la Juventus: "Non essere andato in Nazionale mi ha aiutato a lavorare sul campo per arrivare preparato alla grande sfida contro i bianconeri".

STANKOVIC: "DERBY D'ITALIA DA VINCERE"Dejan Stankovic, club manager dell'Inter, è stato intervistato da Premium Sport. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara con la Juventus: "Sarà una grande partita, bisogna vincere. Se loro perdono, probabilmente dicono addio al treno scudetto. Se dovessimo perdere noi non sarà un dramma, staremo a vedere". A proposito di Juventus e quel mancato trasferimento nel 2004: "Li rispetto, sono un grande club ma io le mie scelte le ho azzeccate tutte". Riguardo alla formazione: "Non posso dire niente, quando Mancini saprà le condizioni dei nazionali potrà scegliere".

FARI PUNTATI SU JESE' RODRIGUEZL'Inter punta José Rodriguez, esterno di attacco classe 1993 del Real Madrid. Il giocatore piace a Piero Ausilio e Roberto Mancini. Le Merengues, dopo aver perso Morata, non vorrebbero perdere un altro gioiello. Si può fare con un prestito o con una cessione con la cosidetta recompra: il diritto di tesserare di nuovo l'atleta, dopo la cessione, a fronte del pagamento di un corrispettivo pattuito al momento dell'affare.