1 settembre 2015 Tutto Inter live, Melo è arrivato: "Volevo tornare con Mancini" Lʼex juventino è sbarcato alla Malpensa. Anche Telles: "Pronto a lottare per tutti i titoli"

PERISIC: "SONO PRONTO PER IL DERBY"Finora l'Inter l'ha potuta osservare dalla tribuna nella trasferta vincente contro il Carpi. Ma Ivan Perisic, ora con la nazionale croata, è già con la testa al derby col Milan: "L'Inter ha iniziato bene con sei punti nelle prime due partite e adesso avrò subito il mio primo derby contro il Milan. Non ho avuto molto tempo, perché ci sono state delle lunghe discussioni legate alla mia contrattazione, ma Brozovic mi aiuterà sicuramente, e poi ci sono tanti giocatori di questa regione, quindi sono certo che non avrò problemi di ambientamento. Il mio desiderio - ha colcluso l'ex Wolfsburg - era quello di cambiare, l'Inter è un grande club e penso che in questa stagione andrà ancora meglio".

IL SALUTO DI MELO: "CI VEDIAMO AL DERBY" Per voi, il saluto di @_felipemelo_​: ci vediamo al derby! #ForzaInter! #WelcomeMelo https://t.co/F1CMOuOE79 — F.C. Internazionale (@Inter) 1 Settembre 2015

KOVACIC: "PERISIC-INTER PERFETTI" Dal ritiro della Nazionale croata, l'ex interista Kovacic ha detto: "Tutto è grande, il Real Madrid è il club più grande e tutto funziona alla perfezione qui. All'inizio ho avuto una certa riluttanza, ma essere al Santiago Bernabeu è un sogno. Sono contento che Perisic sia andato all'Inter, per lui e per il club, e sono convinto che l'Inter sia il club ideale per lui".

EDER: IL MERCATO, IO, IL TELEFONODal ritiro della Nazionale, il mancato interista Eder parla così: "L'Inter? Parliamo della Nazionale? Il mercato? Parliamo della Nazionale. Posso solo dire che lunedì ho passato tanto tempo al telefono, non è stata una giornata facile, ero nervoso, poi con la Samp abbiamo deciso di fare così. Sono contento che alla Samp sia rimasto anche Soriano".

TELLES: "PRONTO A LOTTARE PER TUTTI I TITOLI""La possibilità di trasferirmi all'Inter è emersa solo negli ultimi giorni. Sono molto contento perché lascio un grande club, il Galatasaray, per andare in un altro gigante, l'Inter. E' un momento speciale per me e, così si può dire, un nuovo inizio della mia carriera. Sono pronto per iniziare a lavorare a Milano e lottare per tutti i titoli in questa stagione". Alex Telles parla così, su Facebook, a poche ore dall'ufficializzazione del suo trasferimento all'Inter in prestito per una stagione. E' carico e pronto a dare il massimo, anche perché in nerazzurro ritroverà l'allenatore che lo chiamò dal Brasile per giocare al Galatasaray. "E' una grande gioia riscoprire il professore Roberto Mancini all'Inter. E' stato lui che ha chiesto la mia firma per il Galatasaray e che, fin dall'inizio, ha creduto nelle mie potenzialità anche in competizioni come la Champions. Sono molto motivato e pronto ad aiutare il club".



MELO: "L'INTER? SE NE PARLA DA ANNI"Intervistato da Inter Channel, ecco Felipe Melo: "Sono molto felice, anche per la mia famiglia, si parla di Inter non da mesi, ma da anni, è un sogno che c'è da tempo e sono felice di essere qui, ringrazio Dio per questo momento molto. Mancini? Abbiamo vinto insieme al Galatasaray, è uno che vince sempre, lavorare per uno così esperto fa piacere. Non sono il preferito di nessuno, mi piace vincere e farlo in un club come l'Inter è il sogno di ogni giocatore. Una promessa? Lavorare tantissimo, non mollare mai. Io non sono sempre al 100% tecnicamente, ma correre per i compagni, lavorare duramente, è la mia forza. Sono sicuro che i tifosi mi saranno vicini, combatterò sul campo perché è il mio forte".

HERNANES: INTER, E' STATO BELLISSIMOHernanes ha salutato così l'Inter e gli interisti: "Prima di tutto volevo porgere il mio saluto alla famiglia interista e dire grazie a questa grande società che mi ha dato l'opportunità di vivere una esperienza di 1 anno e mezzo molto ricca e affascinante con la maglia nerazzurra! Volevo dire grazie a tutto lo staff tecnico, e al personale in Pinetina! Cucina, Inter Chanel, uffici (grande Fausto), magazzino, e altri settori che mi hanno sempre servito con il cuore! E ai tifosi nerazzurri per tutti gli affetti ricevuti allo stadio e al cancello in uscita della Pinetina! Grazie mille di cuore a tutti voi!".