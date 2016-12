30 ottobre 2015 Tutto Inter live - Medel: "Con la Roma è sfida scudetto" Il cileno: "Rabbia Icardi? Prima viene la squadra". Lʼex Ljajic: "La Roma è forte, ma vinciamo noi"





VENERDI' 30 OTTOBRE

INTER-ROMA, I CONVOCATIRoberto Mancini ha convocato 24 giocatori per la gara di domani sera contro la Roma. Ecco la lista completa: Handanovic, Carrizo, Berni, Juan Jesus, Telles, Montoya, Santon, Ranocchia, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo, Kondogbia, Guarin, Medel, Gnoukouri, Brozovic, Palacio, Icardi, Jovetic, Biabiany, Ljajic, Perisic, Manaj.

AD APPIANO RIFINITURA IN VISTA DELLA ROMAVigilia dedicata alla rifinitura per la squadra di Roberto Mancini, in vista della sfida di domani sera contro la Roma. I nerazzurri, dopo riscaldamento e torello, hanno svolto un lavoro sul possesso palla e sulla tattica. Per finire, una partitella a campo ridotto.

MANCINI CHIEDE BIGLIAL'indiscrezione arriva dalla Spagna: Roberto Mancini ha chiesto Lucas Biglia. Il tecnico nerazzurro infatti avrebbe bisogno di un centrocampista in più in mezzo al campo dopo le deludenti prestazioni di Kondogbia e i frequenti cartellini presi da Felipe Melo. L'argentino sarebbe la soluzione perfetta perché abbinerebbe quantità e qualità. Il costo del cartellino è piuttosto alto, circa 30 milioni, ma Thohir è già stato allertato.

LJAJIC: "ROMA OTTIMA SQUADRA"Uno degli ex di turno di Inter-Roma è Adem Ljajic, decisivo a suo modo a Bologna: "La Roma è un'ottima squadra - ha ammesso il serbo al CorSport -, con tanta qualità e giocatori che fanno la differenza in ogni momento. Loro sono forti, noi non siamo da meno e vogliamo batterli". Uno in particolare il punto forte: "Toglierei Pjanic, un vero fuoriclasse e un grande amico". In vantaggio per una maglia in attacco c'è Jovetic: "E' un leader di questa squadra, ha una testa da vero professionista e pensa sempre a come migliorare. Ho tanto da imparare da lui".

MEDEL: "RABBIA ICARDI? PRIMA LA SQUADRA"A San Siro arriva la Roma e per Medel è ritorno da titolare vista la squalifica di Melo: "E' una partita scudetto, ma poi bisogna battere anche le piccole - ha dichiarato a Gazzetta -. Battere la Roma però vorrebbe dire non lasciarli scappare e sorpassarli. Noi lottiamo per lo scudetto ma dobbiamo smetterla di fare certi errori, non bisogna più perdere punti come quelli di Palermo". Dopo Bologna ha tenuto banco lo sfogo di Icardi: "Gli arrivano pochi palloni, in questo momento c'è questo problema, ma non è colpa di uno o del tecnico. Dipende dalla squadra, tutta, nessuno al mondo è più importante della squadra". L'accusa maggiore è che l'Inter giochi male: "E' soggettivo, quello che serve è fare punti e creare occasioni da gol. Al momento però Roma e Napoli sono un gradino sopra l'Inter".

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

AG. HANDANOVIC: "RINNOVO TRA DICEMBRE E GENNAIO"Federico Pastorello, agente di Samir Handanovic, ha parlato a FcInterNews del suo assistito: "Per il rinnovo mancano solo piccoli dettagli legati ai bonus e ai diritti di immagine, ma in linea di massima ci siamo. Non abbiamo ancora fissato l'appuntamento con Ausilio, ma tra dicembre e gennaio tutto verrà formalizzato. Nessuna squadra ha cercato Samir, la situazione è sempre stata chiara: lui sarebbe comunque rimasto all'Inter".

ZANETTI: "ROMA? QUANTI BEI RICORDI"La vittoria contro il Bologna ha rilanciato le ambizioni dell'Inter e Javier Zanetti non ha alcuna voglia di abbassare la guardia: "Sono contento per il risultato, era molto importante vincere - ha dichiarato a Inter Channel -. La Roma? Mi porta ricordi belli, ma questa volta sarà un'altra partita. Vogliamo rimanere ai vertici della classifica e credo che Mancini preparerà al meglio questo match".

LAPORTA: "L'INTER VOLEVA PAGARE LA CLAUSOLA PER MESSI"Nel corso di un'intervista a Rmc Sport, Joan Laporta svela un retroscena riguardante Messi e l'Inter, che qualche anno fa avrebbe concretamente dato l'assalto alla Pulce: "Quando ero presidente, ho ricevuto tantissime proposte da parte di club, soprattutto l'Inter ma anche altri, che volevano pagare la clausola rescissoria - dice l'ex numero 1 del club catalano -. Ma io ho sempre detto loro che era una cosa impossibile. Se Lionel lascerà un giorno il club? Non penso proprio, è una parte di noi, del nostro cuore. La questione semmai è diversa per Neymar: la situazione della società non è buona e per bilanciare i conti il presidente attuale deve vendere giocatori o altre attività, e la soluzione migliore è vendere i grandi giocatori. Si dice che sia interessato il Manchester United; ma tutto questo è frutto della pessima gestione attuale".

LJAJIC: "MI MANCAVA GIOCARE"Se Icardi ha segnato, l'assist decisivo è firmato Ljajic che a Premium Sport ha parlato così della partita: "Ho sempre detto che a me piace di più fare assist che gol. Nel primo tempo abbiamo giocato sottotono, nell'intervallo ci siamo guardati in faccia e alla fine siamo riusciti a vincere". Contro il Bologna il calciatore serbo partiva da sinistra, un ruolo che gli sta bene: "Quello è un ruolo che ho già ricoperto e posso farlo, ma è il mister che decide, l'importante per me è giocare. Sono felice perché mi mancavano le partite". Infine, sulle speranze scudetto: "Spero di sì, abbiamo una grande squadra, un grande allenatore e una grande società".