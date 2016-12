28 ottobre 2015 Tutto Inter live - Mancini studia le mosse anti-Roma Fuori Melo, tornano Murillo e Medel. Jovetic titolare. Le altre possibili soluzioni





MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

COSI' CAMBIA L'INTER VERSO LA ROMAMattinata alla Pinetina. Pensando, subito, a sabato sera: Inter-Roma. Servirà un'altra Inter, è evidente: meglio, molto meglio di quella vista a Bologna. E un'altra Inter, perlomeno nei nomi, sarà. In difesa torna Murillo, dopo la squalifica, acantoa Miranda. E ai lati, saranno confermati Santon e Juan Jesus. A metà campo, al centro, ecco Medel (a riposo ieri), Melo è squalificato, ci sarà Guarin. La terza maglia a Kondogbia o Brozovic, più il secondo del primo. Infine Icardi riavrà al suo fianco Jovetic. Con Perisic favorito su Ljajic.

MANCINI IN DUBBIOCi sarà Roberto Mancini, sabato sera, in panchina per Inter-Roma? Verosimilmente sì. L'espulsione nel finale di Bologna-Inter dovrebbe costargli solo una ammenda, le deliberet del giudici sportivo saranno rese note domani, e un eventuale supplemento di indagine per eventuali parole di troppo farebbe slittare la sanzione alle prossime settimane.

MARTEDI' 27 OTTOBRE

ICARDI: "QUANDO I PALLONI MI ARRIVANO FACCIO GOL..."Dopo la vittoria di Bologna, Mauro Icardi lancia qualche frecciatina: "Dovevamo vincere e la partita si è messa male, ma per fortuna questo gol ci ha dato la vittoria - ha detto ai Microfoni di Premium Sport - Nel primo tempo abbiamo giocato a ritmi bassi, mentre nel secondo tempo siamo entrati in campo con la giusta cattiveria e abbiamo dimostrato che anche in 10 siamo competitivi, anche se è sempre meglio giocare in 11. Il mio gol una risposta a chi diceva che ero in crisi? Quando mi arrivano i palloni io posso fare gol: in 10 partite me ne sono arrivati 4 e ne ho fatti 3, quindi mi sembra una buona media... Ora inviterò Ljajic a cena, mi ha fatto un bel assist".

HANDANOVIC: "MIRACOLO? SONO IN PORTA PER QUELLO"Oltre a Icardi, anche Samir Handanovic grande protagonista del match al Dall'Ara: "Una parata importantissima perché la partita era quasi finita, ma io sono in porta per quello" ha detto a Premium Sport lo sloveno, commentando il miracolo su Destro. Ancora Handanovic: "Abbiamo giocato il primo tempo sotto tono un po' come a Palermo nella prima mezzora, dobbiamo cambiare atteggiamento ma l'importante alla fine è vincere. Sabato prossimo ci aspetta una grande sfida contro la Roma". Infine, sulla questione rinnovo di contratto: "Non ci sono problemi, siamo d'accordo con la società".

LJAJIC: "MI MANCAVA GIOCARE"Se Icardi ha segnato, l'assist decisivo è firmato Ljajic che a Premium Sport ha parlato così della partita: "Ho sempre detto che a me piace di più fare assist che gol. Nel primo tempo abbiamo giocato sottotono, nell'intervallo ci siamo guardati in faccia e alla fine siamo riusciti a vincere". Contro il Bologna il calciatore serbo partiva da sinistra, un ruolo che gli sta bene: "Quello è un ruolo che ho già ricoperto e posso farlo, ma è il mister che decide, l'importante per me è giocare. Sono felice perché mi mancavano le partite". Infine, sulle speranze scudetto: "Spero di sì, abbiamo una grande squadra, un grande allenatore e una grande società".

THOHIR IN DUBBIONon è ancora certa la presenza del presidente Thohir, sabato sera a San Siro, per Inter-Roma. Il presidente deciderà domani, mercoledì, se partire per l'Italia.

RECOBA, CINEMA E POLITICAIl futuro di Alvaro Recoba secondo Recoba. Un tweet per annunciare che, salvo ripensamenti, il suo dopo-calcio sarà su due fronti. Il primo riguarda il cinema, finanzierà un film su Martin Palermo, grande cannoniere argentino. Poi medita di candidarsi alla presidenza del Nacional di Montevideo.

LIPPI: INTERISTA E LAZIALEMarcello Lippi ha raccontato che nel 1999, quando decise di dire sì a Massimo Moratti per la sua avventura all'Inter, durata 14 mesi fino a ottobre 2000, accettò la proposta nerazzurra dopo aver parlato col presidente della Lazio, Cragnotti, ed essere stato sul punto di andare a Roma.