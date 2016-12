13 ottobre 2015 Tutto Inter live - Mancini sorride: Jovetic si allena in gruppo, con la Juve ci sarà Il montenegrino ha saltato solo la partitella per precauzione. A centrocampo recuperato anche Kondogbia

JOVETIC SI ALLENA IN GRUPPO: CON LA JUVE CI SARA'Buone notizie per Mancini: Stevan Jovetic è tornato ad allenarsi con i compagni dopo due giorni di terapie e lavoro differenziato. Il montenegrino aveva saltato le due gare con la sua Nazionale. Jovetic ha svolto quasi interamente la seduta odierna con la squadra, saltando per precauzione solo le partitelle finali. Al tecnico nerazzurro non resta che testarlo e decidere se schierarlo dall'inizio o farlo entrare a partita in corso nel big match contro la Juve. A centrocampo, recuperato anche Kondogbia.

TELLES: "SIAMO CONCENTRATI, PUO' ESSERE PARTITA CHIAVE" È da poco approdato in Serie A, ma Alex Telles ha già capito l'importanza del derby d'Italia: "Sono molto felice, questa settimana può dare la svolta al campionato", ha detto a Inter Channel. "Dovremo tenere la testa sulle spalle e rimanere concentrati, ci stiamo preparando bene e daremo il massimo per vincere", ha assicurato il terzino, che agli interisti promette: "Lavoreremo tanto, pensando solo ai tre punti. Per noi e per i tifosi".

MANAJ CONTRO DE BIASI: "NON LECCO NESSUNO"Attraverso il proprio profilo Facebook, Rej Manaj ha duramente attaccato il ct dell'Albania Gianni De Biasi. "Ho visto tanti articoli che mi hanno dato molto fastidio, cose non vere riportate da persone che rappresentano la nazionale maggiore. Gli articoli che sono usciti, e che stanno continuando a uscire non sono assolutamente veri, sono tutte bugie. La persona che ha detto che io gli scrivo tutti i fine settimana, per fargli vedere i minuti giocati, ha solo detto bugie. Non ho mai guadagnato le cose "leccando e pregando" nessuno, ho sempre guadagnato tutto con il sudore e la sincerità, insegnata dalla mia famiglia. Quindi visto che Gianni De Biasi dice che gli scrivo tutti i fine settimana, faccia vedere a tutti i messaggi. Gli ho scritto una volta sola dopo la partita contro la Serbia, fino a quella data non avevo nemmeno il suo numero. Pubblico questo perché non voglio che mi siano messi i piedi in testa con bugie su di me, le persone che mi vogliono bene e tutto lo stato albanese sanno che io do tutto per quella maglia, non attraverso i messaggi, di cui non ne ho mai mandati a Gianni De Biasi! Ho scritto questo perche sono consapevole di non aver mai venduto la faccia e il cuore a nessuno, ma per il mio popolo sono stato sempre sincero".

SEMAFORO VERDE PER JOVETICIl controllo effettuato questa mattina ha dato il semaforo verde per Stevan Jovetic e il tecnico dovrà decidere se impiegarlo o meno domenica sera contro la Juventus. E' quanto è stato riferito dal nostro Marco Barzaghi.

TOLDO: "AL LIVELLO DELLA JUVE, DEVONO TEMERCI"È stato Francesco Toldo il rappresentante dei nerazzurri alla presentazione del Trofeo Berlusconi, a Expo. “Il derby resta la partita delle partite, chi perde lo trasforma in amichevole ma per chi vince significa gloria”. Non sarà un intralcio nel calendario, insomma: “I tifosi hanno un entusiasmo incredibile e la società è stata rifondata, il Milan rischia affrontando noi”. Una battuta sui due tecnici e sul rilancio delle ambizioni delle milanesi: “Non è un caso che grandi giocatori diventino allenatori di club importanti, Milan e Inter stanno ripartendo dopo anni di riprogrammazione, il momento di crisi oltre a essere fisiologico dipende anche dalla crisi economica globale”.

Infine, sull'altro derby – quello d'Italia – che andrà in scena domenica sera a San Siro: "L'Inter sta lavorando bene nonostante i tanti convocati in Nazionale, penso che i livelli con la Juve si siano equilibrati: ora siamo temibili".

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE PER MEDELIl difensore dell'Inter Gary Medel ha dovuto saltare gli ultimi due allenamenti con la nazionale cilena a causa di un'intossicazione alimentare da frutti di mare. Nulla di grave però: già oggi il Pitbull tornerà a disposizione del ct Sampaoli in vista della gara contro il Perù.

MISSIONE MANCINI: RECUPERARE KONDOGBIALa nuova missione di Roberto Mancini, come riporta Tuttosport, è recuperare Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese fin qui ha deluso le attese ed è rimasto ad Appiano Gentile non essendo stato convocato da Didier Deschamps per le amichevoli della Francia. Il nerazzurro in questi giorni sta lavorando con intensità per presentarsi nel migliore dei modi alla super sfida di domenica sera contro la Juventus.

SFIDA ALLA JUVE PER WIDMERInter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per Widmer, esterno 22enne dell'Udinese. Il giocatore piace già a gennaio, ma ha un contratto col club friulano fino al 2019. La famiglia Pozzo lo valuta tra gli 8 e i 10 milioni.