16 novembre 2015 Tutto Inter live - Mancini promuove Sensi: "Ha personalità" Il tecnico sul regista del Cesena: "Eʼ bravo"

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

IN POLE PER FEGHOULISofiane Feghouli, centrocampista algerino del Valencia in scadenza a giugno 2016, fa gola a mezza Europa. In fila c'è anche l'Inter che, secondo deportevalenciano.com, sarebbe in pole position perché disposta a portarlo a Milano già a gennaio. Occhio alla concorrenza del Chelsea.

AGENTE PERISIC: "DIFFICILE PORTARLO ALL'INTER, ORA E' FELICE"Tonci Martic, l'agente di Ivan Perisic, in un'intervista esclusiva di TuttoMercatoWeb a margine del WyScout di Londra, ha detto: "Ivan è contento, è felice in nerazzurro. L'Inter in estate ha cambiato tanto la squadra e tanti giocatori, l'amalgama non è stata semplice da trovare ma poi tutto è andato per il meglio. Ha trovato la sua posizione, da esterno sinistro, ma può giocare anche sulla destra visto che è un giocatore polivalente". Difficile, come sappiamo, l'affare con Thohir: "La trattativa con l'Inter è stata dura per un motivo: il Wolfsburg non voleva cederlo. Ausilio, Fassone e Mirabelli hanno fatto un lavoro straordinario, senza lasciare qualcosa che sembrava perso. E' stata lunga ma tutti insieme siamo riusciti ad essere felici".

FELIPE MELO: "PIRLO? CORRERO' PER LUI"Felipe Melo torna a parlare della sua Inter e del rapporto con Mancini. Così a FoxSportsBrasil: "Roberto è un grande a prescindere dal fatto che mi abbia voluto dal Galatasaray. Lavora tantissimo sul campo e sono migliorato molto grazie a lui. Il mercato è molto importante e se dovesse arrivare Pirlo sarei molto felice, correrei anche per lui. Sogno lo scudetto e sono felice che i tifosi si rivedano in me, evidentemente incarno il loro spirito lottando su ogni pallone".

MANCINI SU SENSI: "HA PERSONALITA'"Roberto Mancini si è mosso in prima persona, insieme al ds Ausilio, per Stefano Sensi. L'allenatore dell'Inter era in tribuna per vedere il giovane regista bianconero in Cesena-Bari. Al termine del match il tecnico ha promosso il talento classe 1995: " "Bravo, tecnico, veloce e di personalità", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

ICARDI ALLERGICO AL GOLPer tanti motivi, sono momento che passano (quasi) sotto silenzio. E una partitella amichevole fra quanto resta dell'Inter di Mancio e la Primavera nerazzurra, finita 2-0 per i ragazzi-primavera ci può stare. E' accaduto sabato, tutto fa parte dei resoconti di poche righe, si parla di Dodò che, con la Primavera ha ben giocato. E si parla anche di Maurito Icardi che non ha segnato, ha sbagliato -dicono- tre occasioni da rete abbastanza facili, e insomma: a conferma del suo autunno-no e in attesa di un risveglio invernale, il capitano sta sempre sulle sue. Intrappolato da una crisi di vocazione al gol che la marcia-scudetto dell'Inter oscura. Ma non troppo.



MIRROR: "INTER SU HAZARD"Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Mirrror, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Eden Hazard. Già seguito dai nerazzurri ai tempi del Lille, il talento del Chelsea però ha un prezzo stellare (si parla di 75 milioni di euro) e i dubbi sull'operazione, vista anche l'eventuale concorrenza di Juve, Psg e Real, sembrano molti.

SABATO 14 NOVEMBRE

ALVARO PEREIRA E' DELL'ESTUDIANTESL'Inter saluta per sempre Alvaro Pereira. Il terzino uruguayano, infatti, ha raggiunto il numero di presenze prefissate con l'Estudiantes e quindi sarà riscattato dal club argentino. Lo ha confermato a Fcinter1908.it il suo agente. Nelle casse nerazzurre finiranno 2,5 milioni di euro.

TRAGEDIA PARIGI: MANCINI "CORDOGLIO PER LE VITTIME Incredulità per quello che è successo a Parigi. Cordoglio per le tante vittime innocenti, una preghiera per le loro famiglie! #PrayforParis — Roberto Mancini (@robymancio) 14 Novembre 2015

PARTITELLA IN FAMIGLIA AD APPIANOAllenamento nella nebbia di Appiano per l'Inter. Dopo una prima fase di riscaldamento i giocatori della prima squadra e della Primavera si sono affrontati in una partitella in famiglia. Due tempi da 30' con squadre miste e un gol per tempo, che hanno regalato ai 'Gialli' la vittoria sui 'Blu' grazie ai centri di Baldini e Zonta. Per i 'Blu' ci provano in diverse occasioni Icardi, Biabiany e Telles.

IDEA BIGLIA PER GENNAIOLucas Biglia potrebbe essere il grande colpo di gennaio per Mancini. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista biancoceleste potrebbe infatti arrivare all'Inter in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto mulitmilionario.