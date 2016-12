1 dicembre 2015 Tutto Inter live - Mancini: "Higuain fa la differenza. E a Sacchi dico..." Il tecnico nerazzurro: "Se io alleno Gullit e Van Basten..."

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

MANCINI: "HIGUAIN FA LA DIFFERENZA. E A SACCHI DICO..."Roberto Mancini replica ad Arrigo Sacchi, che aveva definito "un calcio antico" quello dell'Inter. "Ognuno vede il calcio come crede, non esiste il depositario della verità nel calcio, non lo è Sacchi, non lo sono io, nessuno lo è - ha detto il tecnico dell'Inter in un forum del Corriere dello Sport - Si deve essere un po' realisti. Se io alleno Van Basten, Gullit, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni, Baresi, Maldini, Costacurta... Se invece sto costruendo una squadra e devo giocare contro un'altra che è più forte di me, non sono in grado di poterla mettere sotto a livello di gioco, perché affronto una squadra che è già forte, costruita e che ha delle certezze, cose che noi non abbiamo". Mancini torna poi sulla sconfitta del San Paolo: "Il Napoli è stato bravo, Higuain fa la differenza. Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo quarto d'ora poi è stata una partita equilibrata".

L'AGENTE DI MONTOYA: "FUTURO? ENTRO NATALE DECIDIAMO"L'agente di Martin Montoya, Juan de Dios Carrasco, ha fatto chiarezza sul futuro del difensore dell'Inter. "Il giocatore ha un contratto con l'Inter fino al prossimo giugno, ma vedremo cosa succederà e quello che potremo fare. Ora non posso sbilanciarmi, ma prossimamente, credo entro Natale, avremo un quadro più chiaro del suo futuro. Avremo una riunione e decideremo con tranquillità. Credo sia normale essere tristi, vorrebbe giocare. Ma Martin resta un grande professionista", ha detto a fcinternews.it.

DALL'INGHILTERRA: IVANOVIC VICINO ALL'INTERIl London Evening Standard lo dà praticamente per certo: Branislav Ivanovic, difensore del Chelsea, è ad un passo dall'Inter. Il 31enne serbo infatti andrà in scadenza nel giugno del 2016 e i nerazzurri gli avrebbero già proposto un pre-contratto. Potrà accordarsi da questo gennaio come fece anche Vidic quando arrivò dal Manchester United.

PASTORELLO: "SMENTISCO L'INTERESSAMENTO PER CANDREVA"Federico Pastorello, agente di Handanovic, Nagatomo e Candreva ha parlato ai microfoni di FcInterNews del futuro dei suoi assistiti: "Handanovic rinnoverà tra dicembre e gennaio, manca solo la definizione della durata del prolungamento. 4 anni? Vediamo". Per quanto riguarda un eventuale interessamento per Candreva, l'agente smentisce: "Il giocatore ha un contratto con la Lazio e rimarrà a Roma. Ho letto anche io sui giornali e sentito di questa possibilità tramite i vari organi di informazione, ma non c'è nulla". Il futuro di Nagatomo? "Parleremo con l'Inter, ma senza alcuna fretta. La società, comunque, ha aperto circa il rinnovo del contratto (attuale scadenza 2016, ndr). La situazione è cambiata".

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

AUSILIO CONTRO ORSATO: "PROTAGONISTA"Piero Ausilio, ds nerazzurro, non nasconde la rabbia per la sconfitta di Napoli: “Il dispiacere più grande è per come queste partite vengono gestite. Sarebbe stata una bellissima partita e non lo è stata perché qualcuno ha voluto fare il protagonista. Non era un'amichevole, per espellere in queste partite ci vuole un grande senso di responsabilità. Sono i fatti che dicono questo, siamo rimani in 10 sempre per falletti, come oggi o come a Palermo. Noi 11 contro 11 questa partita non l'avremmo persa. Complimenti ai ragazzi. Complotto contro l'Inter? Non ho parlato di disegno contro l'Inter, parlo di senso di responsabilità. Basta vedere come sono stati espulsi nel campionato Felipe melo, Murillo e Nagatomo: sono stati degli errori gravi ma non c'è nessun disegno contro di noi. Mi spiace solo che abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere. Loro bene nel primo tempo, noi nel secondo, in dieci, con l'handicap. Loro hanno fatto tre tiri con Higuain e noi abbiamo creato sei, sette occasioni da gol, colpendo due pali incredibili".

MANCINI: "CALLEJON HA SIMULATO"Prima in campo, poi nel post partita ai microfoni di Premium Sport. Roberto Mancini è esploso per l'espulsione di Nagatomo sul finire del primo tempo contro il Napoli: "Una partita rovinata dall'arbitro Orsato. Sembra che buttare fuori un uomo sia meglio di andare con una bella donna". L'allenatore dell'Inter ha contestato anche la moviola del nostro De Marco che ha promosso il fischietto del match: "Callejon ha simulato, devi dire la verità".