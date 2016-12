2 novembre 2015 Tutto Inter live - Mancini: "Felice di aver battuto la Roma" Il tecnico interista: "Mi sono complimentato, uno a uno, con i giocatori"





FALCAO NEL MIRINO DI AUSILIORadamel Falcao potrebbe avere un futuro nerazzurro. Secondo il quotidiano colombiano El Deportivo, l'attaccante di proprietà del Monaco ma in prestito al Chelsea sarebbe infatti finito nel mirino dell'Inter, pronta a muoversi sin da subito vista la sua probabile partenza in gennaio. Sull'ex Atletico Madrid la concorrenza è ampia, visto e considerato che potrebbe partire ancora in prestito, ma i nerazzurri avrebbero già fatto i primi sondaggi, trovando il gradimento del colombiano.



MEDEL CONVOCATO DAL CILEDopo il gol vittoria contro la Roma, Gary Medel è stato convocato dal Cile per le gare contro Colombia (12 novembre) e Uruguay (17 novembre), valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Russia nel 2018.

THOHIR SONDA IL TERRENO CON MORATTIErick Thohir ha pranzato con Massimo Moratti. In questo incontro il magnate indonesiano ha voluto capire la reale volontà del socio di minoranza di cedere le sue quote societarie. Thohir vorrebbe continuare la partnership con Moratti, ma vuole essere sicuro che l'ex presidente abbia le giuste motivazioni per continuare questa avventura. Inoltre, il tycoon indonesiano si vuole occupare in prima persona anche delle sponsorizzazioni commerciali, come con Pirelli in scadenza a giugno 2016.

MANCINI: "FELICE DI AVER BATTUTO LA ROMA"Da Ancona Roberto Mancini ha parlato della vittoria ottenuta contro la Roma e del balzo in classifica: "Sono contento del successo sui giallorossi, nonostante il pronostico contrario. Nello spogliatoio ho fatto i complimenti ai calciatori, uno a uno", ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri.

THOHIR A MILANO: INCONTRA MORATTIErick Thohir è arrivato a Milano questa mattina e, stando a quanto trapela, in giornata dovrebbe incontrare l'ex patron nerazzurro, Massimo Moratti. Sul tavolo della discussione dovrebbe essersi la questione delle quote societarie che Moratti sembra intenzionato a cedere. Proprio l'ex numero uno dell'Inter è sceso negli spogliatoi a San Siro sabato sera per fare i complimenti alla squadra dopo la vittoria sulla Roma e la conquista del primo posto in classifica con la Fiorentina. Thohir a Milano si occuperà in prima persona anche delle sponsorizzazioni commerciali, in particolare quella con Pirelli in scadenza a giugno 2016.

ICARDI: "BRAVI RAGAZZI" Bravi Ragazzi, una bella vittoria pic.twitter.com/ciFUNOKM15 — MauroIcardi (@MauroIcardi) 31 Ottobre 2015