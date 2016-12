Tutto Inter live - Mancini: "Bene Telles e Melo"

GIOVEDI' 3 SETTEMBRE

MANCINI: "BENE MELO E TELLES"

Al triplice fischio, Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Inter Channel la partita contro il Lecco: "Il risultato non è per nulla importante, ciò che conta era mettere minuti nelle gambe e valutare qualche ragazzo. Melo e Telles sono andati bene. Abbiamo sperimentato diversi moduli, poi non volevamo far giocare più di sessanta minuti i senior, quindi abbiamo dato ampio spazio ai ragazzi che hanno fatto bene".

ALLENATORE GALA: "NON VOLEVO CEDERE MELO E TELLES"

Hamza Hamzaoglu, allenatore del Galatasaray, ha parlato delle cessioni di Alex Telles e Felipe Melo: "Le operazioni di calciomercato si sono sviluppate tutte nell'ultimo giorno e l'Inter ha presentato un'offerta che difficilmente si può rifiutare - si legge su Hurriyet - Io non avrei mai voluto lasciarli andare, ma la volontà di Felipe Melo e Alex Telles è stata determinante".

ZANETTI: "SCUDETTO? ANDIAMOCI PIANO"

Javier Zanetti, presente a Santa Margherita Ligure per un evento legato alla sua Fundacion Pupi, ha detto "Inter da scudetto? Piano, siamo solo alla seconda di campionato. L'importante è essere protagonisti, tornare a esserlo. Il mio nuovo ruolo? Faccio il mio lavoro con entusiasmo, volevo restare all'Inter e imparo, giorno dopo giorno".

MELO E TELLES: "SIAMO PRONTI"

E' il giorno di Felipe Melo e Telles, gli ultimi arrivati. La presentazione, prima del test a Lecco. Le prime parole di Felipe Melo: "L'Inter deve pensare allo scudetto, e io sono pronto. Sono un giocatore cattivo ed è un sogno giocare qui, nella squadra di un campione che mi ha ispirato: Simeone". E Telles: "So che in Italia conta molto l'assetto tattico. Ho scelto l'Inter per Mancini e sono pronto a giocare il derby".

E ancora Felipe Melo: "Ero stato vicino all'Inter già dai tempi di Mourinho, c'era stata una sorta di precontratto. Se sono cambiato? Non sono più il giocatore di un tempo, ho detto di essere cattivo in campo, ma la scorsa stagione non sono mai stati espulso. Una volta non era così, ma dopo dieci anni di professionismo si imparano tante cose. L'Inter ha fatto bene a prendere Telles, è un giocatore di rare qualità, sa difendere e fare assist".

ZANETTI SR MISURA LA NUOVA INTER

La curiosità del test Lecco-Inter, questa sera, è che alla guida del club lariano c'è Sergio Zanetti, fratello del vicepresidente e bandiera interista Javier. "Sarà una festa, per noi e per i tifosi", dice Zanetti, 48 anni, sei in più di Javier. Per due anni, dal 2011 al 2013, Sergio Zanetti ha lavorato all'Inter come tecnico della squadra Beretti.

OGGI TEST CON IL LECCO

Ci saranno anche Felipe Melo e Alex Telles nel test amichevole di questa sera contro il Lecco: alle 19:30 scenderanno in campo i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali (quindi niente debutto anche per Ljajic e Perisic), sarà la prima occasione di vedere il centrocampista e il terzino sinistro. Mancini non potrà ancora contare su Mauro Icardi, il problema alla coscia destra rimediato contro l'Atalanta è risolto ma il tecnico interista vuole andarci con i piedi di piombo, l'impiego nel derby è comunque scontato.

MERCOLEDI' 2 SETTEMBRE

LA LISTA PER IL CAMPIONATO

Ecco i 24 giocatori che Mancini potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni (per questo non compare Gnoukouri, che può giocare regolarmente), mentre sono obbligatori 8 giocatori over 21 formati in Italia. Giocatori over 21 formati in Italia: Berni, Santon, Ranocchia, D'Ambrosio, Icardi, Jovetic, Biabiany, Ljajic.

Giocatori over 21: Handanovic, Carrizo, Juan Jesus, Alex Telles, Montoya, Dodò, Murillo, Miranda, Nagatomo, Kondogbia, Guarin, Medel, Perisic, Brozovic, Felipe Melo, Palacio.



ALEX TELLES A MILANO: "PRONTISSIMO PER IL DERBY"

Sbarcato attorno alle 15, l'ultimo innesto di casa Inter si è detto "felicissimo di essere arrivato a Milano e di aver ritrovato l'ex compagno Felipe Melo". L'esterno guarda già al derby - "Non sono pronto, sono prontissimo" - e mostra tutto il suo ottimismo dichiarando che "questa Inter è da scudetto".



I NUMERI DI MAGLIA: A MELO L'83, PERISIC COL 44

Attraverso il proprio account Twitter, l'Inter ha ufficializzato i numeri di maglia dei nuovi acquisti: 83 per Felipe Melo (la propria data di nascita), Adem Ljajic il 20, Ivan Perisic il 44 e Alex Telles il 12.



VISITE MEDICHE PER MELO

E' iniziata presto la giornata di Felipe Melo. Il nuovo centrocampista dell'Inter si è recato all'Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche di rito e all'arrivo ha detto: "Forza Inter, amala. Sono molto contento". Poi sì sposterà alla centro di medicina dello sport per i test fisici. Infine il primo contatto con la Pinetina e Mancini.



MARTEDI' 1 SETTEMBRE

PERISIC: "SONO PRONTO PER IL DERBY"

Finora l'Inter l'ha potuta osservare dalla tribuna nella trasferta vincente contro il Carpi. Ma Ivan Perisic, ora con la nazionale croata, è già con la testa al derby col Milan: "L'Inter ha iniziato bene con sei punti nelle prime due partite e adesso avrò subito il mio primo derby contro il Milan. Non ho avuto molto tempo, perché ci sono state delle lunghe discussioni legate alla mia contrattazione, ma Brozovic mi aiuterà sicuramente, e poi ci sono tanti giocatori di questa regione, quindi sono certo che non avrò problemi di ambientamento. Il mio desiderio - ha colcluso l'ex Wolfsburg - era quello di cambiare, l'Inter è un grande club e penso che in questa stagione andrà ancora meglio".

IL SALUTO DI MELO: "CI VEDIAMO AL DERBY"

KOVACIC: "PERISIC-INTER PERFETTI"

Dal ritiro della Nazionale croata, l'ex interista Kovacic ha detto: "Tutto è grande, il Real Madrid è il club più grande e tutto funziona alla perfezione qui. All'inizio ho avuto una certa riluttanza, ma essere al Santiago Bernabeu è un sogno. Sono contento che Perisic sia andato all'Inter, per lui e per il club, e sono convinto che l'Inter sia il club ideale per lui".



EDER: IL MERCATO, IO, IL TELEFONO

Dal ritiro della Nazionale, il mancato interista Eder parla così: "L'Inter? Parliamo della Nazionale? Il mercato? Parliamo della Nazionale. Posso solo dire che lunedì ho passato tanto tempo al telefono, non è stata una giornata facile, ero nervoso, poi con la Samp abbiamo deciso di fare così. Sono contento che alla Samp sia rimasto anche Soriano".

TELLES: "PRONTO A LOTTARE PER TUTTI I TITOLI"

"La possibilità di trasferirmi all'Inter è emersa solo negli ultimi giorni. Sono molto contento perché lascio un grande club, il Galatasaray, per andare in un altro gigante, l'Inter. E' un momento speciale per me e, così si può dire, un nuovo inizio della mia carriera. Sono pronto per iniziare a lavorare a Milano e lottare per tutti i titoli in questa stagione". Alex Telles parla così, su Facebook, a poche ore dall'ufficializzazione del suo trasferimento all'Inter in prestito per una stagione. E' carico e pronto a dare il massimo, anche perché in nerazzurro ritroverà l'allenatore che lo chiamò dal Brasile per giocare al Galatasaray. "E' una grande gioia riscoprire il professore Roberto Mancini all'Inter. E' stato lui che ha chiesto la mia firma per il Galatasaray e che, fin dall'inizio, ha creduto nelle mie potenzialità anche in competizioni come la Champions. Sono molto motivato e pronto ad aiutare il club".



MELO: "L'INTER? SE NE PARLA DA ANNI"

Intervistato da Inter Channel, ecco Felipe Melo: "Sono molto felice, anche per la mia famiglia, si parla di Inter non da mesi, ma da anni, è un sogno che c'è da tempo e sono felice di essere qui, ringrazio Dio per questo momento molto. Mancini? Abbiamo vinto insieme al Galatasaray, è uno che vince sempre, lavorare per uno così esperto fa piacere. Non sono il preferito di nessuno, mi piace vincere e farlo in un club come l'Inter è il sogno di ogni giocatore. Una promessa? Lavorare tantissimo, non mollare mai. Io non sono sempre al 100% tecnicamente, ma correre per i compagni, lavorare duramente, è la mia forza. Sono sicuro che i tifosi mi saranno vicini, combatterò sul campo perché è il mio forte".

HERNANES: INTER, E' STATO BELLISSIMO

Hernanes ha salutato così l'Inter e gli interisti: "Prima di tutto volevo porgere il mio saluto alla famiglia interista e dire grazie a questa grande società che mi ha dato l'opportunità di vivere una esperienza di 1 anno e mezzo molto ricca e affascinante con la maglia nerazzurra! Volevo dire grazie a tutto lo staff tecnico, e al personale in Pinetina! Cucina, Inter Chanel, uffici (grande Fausto), magazzino, e altri settori che mi hanno sempre servito con il cuore! E ai tifosi nerazzurri per tutti gli affetti ricevuti allo stadio e al cancello in uscita della Pinetina! Grazie mille di cuore a tutti voi!".

MELO E' ARRIVATO ALLA MALPENSA

Felipe Melo è sbarcato alla Malpemnsa, dopo dopo le 14,30. Le sue prime parole "italiane": "Sono contento, vengo all'Inter che è una squadra da sogno".

MELO: RITORNO CON MANCINI

Felipe Melo, al momento del suo passaggio all'Inter, ha parlato coi dirigenti nerazzurri: "Volevo tornare in Italia, volevo tornare a lavorare co Mancini. Sono felice. Faremo grandi cose". Felipe Melo, al Galatasaray dal 2011, ha avuto Mancini allenatore nel corso della stagione 2013-14.

IL BENVENUTO DI THOHIR

Il presidente Thohir ha dato il benvenuto ai tre ultimi arrivati. Attraverso Internews.it le sue parole. "Diamo il nostro benvenuto a tre nuovi arrivi: Felipe Melo, Alex Telles e Adem Ljajic. La grande tenacia e forza fisica che caratterizzano Melo sono convinto possano rendere il nostro centrocampo ancor più competitivo. Roberto Mancini lo conosce molto bene... Telles può aggiungere qualità e freschezza alla squadra. Un terzino giovane e veloce come lui ben si innesta nella nostra rosa e grazie alle abilità in fase sia offensiva che difensiva potrà dare un contributo importante... Ljajic conosce molto bene il nostro campionato, questo gli consentirà di sicuro di inserirsi al meglio in squadra. Le sue doti offensive e la determinazione gli possono consentire di rendersi protagonista. In nerazzurro sono sicuro che potrà mostrare tutto il suo valore. Ben arrivati e forza Inter".