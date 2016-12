25 novembre 2015 Tutto Inter live - Lo Sporting vuole Ranocchia Dal Portogallo: Jorge Jesus lo ha chiesto per gennaio. Ma cʼè anche il Siviglia

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

MANCIO KO A PADDLE CONTRO SCARIOLO Mattinata in allegria per Roberto Mancini e il vice Sylvinho. L'allenatore dell'Inter e il suo vice hanno sfidato in una partita di paddle la coppia formata dal c.t. della Nazionale di basket spagnola, Sergio Scariolo, e dall'ex Nicola Berti. Il match, tiratissimo, è stato vinto da questi ultimi con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. Scariolo-Berti vs Silvinho-Mancini: 6-4, 5-7, 7-6! Nonostante la sconfitta, bel match al centro sportivo di Gianluca Zambrotta! Una foto pubblicata da Roberto Mancini (@mrmancini10) in data: 25 Nov 2015 alle ore 03:31 PST

LO SPORTING SU RANOCCHIADopo Aquilani e Schelotto, un altro azzurro potrebbe trasferirsi a Lisbona. È quanto sostiene il quotidiano portoghese O Jogo, che sottolinea come lo Sporting sia pronto a sferrare un assalto a gennaio per acquistare Andrea Ranocchia dall'Inter. Il difensore, poco utilizzato da Mancini, vuole giocare con continuità per avere la possibilità di essere convocato agli Europei. Dalla Spagna ieri erano risuonate altre voci: quelle che vogliono anche il Siviglia sulle tracce del centrale nerazzurro, nel mirino degli andalusi dopo il grave infortunio che ha colpito Andreolli.

MARTEDI' 24 NOVEMBRE

MANCINI: "IMPORTANTE METTERE MINUTI NELLE GAMBE""Abbiamo provato a fare il nostro calcio, ma in una manifestazione così la cosa fondamentale è divertirsi e mettere minuti nelle gambe". Mancini commenta così la prestazione dell'Inter nel 'Trofeo San Nicola'. "E' stato importante soprattutto per chi, come Guarin, aveva giocato meno. Anche Palacio ha trovato minuti ed è un aspetto positivo - ha proseguito - Sinisa ha vinto il derby? Vedremo chi vincerà quello di ritorno in campionato...".

ICARDI: "E' DIFFICILE ESSERE IL MIGLIORE IN ARGENTINA" Mauro Icardi sta attraversando un ottimo momento con l'Inter ed ora che ha ripreso a segnare con continuità è pronto a conquistare tutto con i nerazzurri. Raggiunto ad Appiano Gentile da Goal.Com ha fatto il punto sulla situazione attaccanti in Argentina: "Ci sono tanti attaccanti forti in Sudamerica. Essere l'attaccante più forte è molto difficile, soprattutto in Argentina dove ce ne sono tantissimi di ottimo livello. Penso che il migliore di tutti sia Leo Messi, lo ammiro molto, però non invidio nessuno, non fa parte del mio carattere. Mi piacerebbe però fare come Lewandowski che ha segnato 5 gol in 10 minuti".

PUYOL: MANCINI MI VOLEVA COME VICEAi microfoni di El Pais, Carles Puyol ha fatto una rivelazione: "Ricevetti un'offerta sorprendente da Mancini, mi voleva come suo vice all'Inter. Mi sorprese, ma mi rese orgoglioso. Però avevo bisogno di tranquillità dopo aver smesso di giocare".