22 ottobre 2015 Tutto Inter live - Ljajic torna in gruppo. Ausilio e Stankovic, missione per Pjaca Il serbo vicino al rientro. Murillo stop: ma è solo raffreddore

GIOVEDI' 22 OTTOBRE

MURILLO A RIPOSOParziale riposo oggi per Murillo. Il difensore è alle prese con un forte raffreddore, ma senza febbre. Per questo sabato sera dovrebbe scendere regolarmente in campo.

APPIANO, LE ULTIME: LJAJIC TORNA IN GRUPPODa Appiano Gentile filtra ottimismo per le condizioni di Ljajic e Dodò. Secondo quanto riferito da Premium Sport, il serbo rientrerà in gruppo nell'allenamento di oggi pomeriggio dopo aver smaltito l'affaticamento il risentimento ai flessori della coscia. Sta bene anche Dodò, che ha dato segnali positivi nella gara di ieri contro il Milan, ma con il Palermo non dovrebbe ancora essere utilizzato.

SI SEGUE MARKO PJACAMarko Pjaca piace non poco all'Inter. Al punto che martedì sera il 20enne della Dinamo Zagabria è stato visionato in Croazia dal ds nerazzurro Piero Ausilio e dal club manager Dejan Stankovic. Il giocatore è già nel giro della sua Nazionale dove gioca come esterno alto di destra. Proprio uno dei tasselli che chiede Mancini per gennaio.

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

CARRIZO: "SEMPRE BELLO VINCERE IL DERBY"

THOHIR: "MANCINI VUOLE 4 GIOCATORI"Il buon avvio di campionato non basta a Mancini, che ha chiesto nuovi sforzi sul mercato a Thohir. "Mancini a gennaio mi ha chiesto quattro giocatori - ha svelato il presidente nerazzurro ai piccoli azionisti -. Prima dovremo pensare alle operazioni in uscita. Solo a sinistra abbiamo quattro terzini...". Nel dettaglio, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Sofiane Feghouli, Gregory Van der Wiel e Marko Pjaca.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

MANAJ: "MANCINI MI STA INSEGNANDO MOLTO"Al Berlusconi potrà esserci un'occasione per Rey Manaj: "Io cerco di imparare da tutti i miei compagni per diventare più forte. Domani sera non mi importa mettermi in mostra, a me interessa che la squadra faccia bene. Mi manca il gol, sicuramente. Le amichevoli sono come gli allenamenti, mi piace di più il gol in campionato e in gare ufficiali. Non valuto i miei miglioramenti, lo deve dire il mister. Io mi vedo sempre lo stesso, speriamo di fare bene domani sera. Ringrazio il mister per tutto quello che sta facendo con me fuori e dentro il campo", ha spiegato il giovane attaccante nell'intervista rilasciata ai microfoni di Inter Channel.