Tutto Inter live - Ljajic: "Spero che a Roma si mangino le mani"

SABATO 5 DICEMBRE

LJAJIC: "SPERO CHE A ROMA SI MANGINO LE MANI"

Frecciata di Adem Ljajic alla Roma dopo il successo sul Genoa. “Abbiamo dato il massimo perché sapevamo che era una partita difficile, ma siamo riusciti a ritornare alla vittoria e siamo contenti. A me non piace parlare degli arbitri, ma non mi sembra normale che ogni due o tre settimane giochiamo con un uomo in meno, però ci siamo abituati. Il mio riscatto? Io cerco di dare sempre il massimo per la squadra. Spero che qualcuno a Roma si stia mangiando le mani", ha detto a Premium Sport.

MELO ALL'HUMANITAS DI ROZZANO PER UNA TAC

Dopo lo scontro fortuito con Medel, Felipe Melo è stato acocmpagnato dal dottor Piero Volpi alla clinica Humanitas di Rozzano per una Tac di controlllo precauzionale, che ha dato esito negativo. Per il brasiliano lieve trauma cranico e qualche ora in osservazione.



ZANETTI: "SOGNIAMO QUALCOSA DI IMPORTANTE"

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti dichiara: “Altra panchina per Icardi? L’ho già detto, Mauro deve stare tranquillo e aspettare il suo momento. Tornerà presto al gol e tutti saremo contenti. Mancini vuole che anche gli attaccanti si sacrifichino, il suo ragionamento è giusto. La sfida col Napoli, nonostante il risultato negativo, ci ha dato grande consapevolezza della nostra forza. Vogliamo lottare fino alla fine per questo grande traguardo, la partita col Napoli potrebbe essere la svolta della stagione: col supporto della società possiamo sognare qualcosa di importante. Il mercato? Se ci saranno le opportunità, di comune accordo con Ausilio e Mancini, ci faremo un pensiero”.

DALL'ARGENTINA: "PALACIO E MEDEL HANNO GIA' RINNOVATO"

José Baraldi è uno dei candidati alla presidenza del Boca Juniors e, parlando del futuro del club, ha dato indicazioni preziosi anche in chiave Inter: "Vogliamo riportare a casa gente come Burdisso e Rojo mentre è impossibile per quanto riguarda Rodrigo Palacio e Medel: entrambi hanno rinnovato col club nerazzurro. Inoltre, se sarò eletto, blinderò Calleri: non lo venderei di certo".

FELIPE MELO: "CONCENTRATO PER VINCERE"

Felipe Melo è pronto alla sfida contro il Genoa. Il brasiliano l'ha confermato su Facebook, dove questa mattina ha pubblicato una foto dell'allenamento scrivendo "Concentrato per vincere". Appuntamento a San Siro.

AGENTE CALLERI: "IL PALERMO? NULLA CON LORO"

C'è l'ombra del Palermo su Jonathan Calleri, come ha confermato Maurizio Zamparini a Sportmediaset.it. Ma il padre agente, Guillermo Calleri, ha parlato a Calciomercato.it: "A oggi non mi risulta nulla sul Palermo, se ne parlò la scorsa estate. Diciamo che è uno dei due club più decisi e interessati con i quali stiamo parlando. È una squadra che ci piace molto. L'altro è un club inglese".

AGENTE TELLES: "PRESTO PER PARLARE DI RISCATTO"

Fernando Otto, procuratore di Alex Telles, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Fcinternews.it: "Credo sia presto per parlarne, abbiamo ancora tanti mesi davanti prima di discutere di questo argomento. Non abbiamo fretta. Quel che è certo è che Alex è molto felice di essere all'Inter ed è soddisfatto di questa prima parte di stagione. Certo, non è mancata qualche difficoltà, ma è assolutamente normale per un giocatore che arriva dall'estero trovare qualche problema".

PERIN: "HANDANOVIC E' AL TOP"

Mattia Perin domani si troverà di fronte un altro grande numero 1: il portiere dell'Inter Samir Handanovic. Il giovane nazionale italiano lo sa bene e definisce così il suo più esperto collega: "Samir si sta confermando uno dei portieri top d'Europa. Come carattere siamo due persone agli antipodi, lui è il ghiaccio e io sono il fuoco, ma è davvero molto forte". Poi sul match contro i nerazzurri: "Noi andremo lì per giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Davanti però hanno tanti giocatori che calciano bene, da Icardi a Guarin passando per Jovetic".

LJAJIC E TELLES: IL RISCATTO COSTA

20 milioni per confermare i prestiti - già onerosi - di Ljajic e Telles. A fine stagione l'Inter dovrà valutare chi riscattare. Oltre a Jovetic e Miranda, il cui prestito è obbligato, i nerazzurri potrebbero dover scegliere tra uno tra il serbo e il brasiliano. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il riscatto di entrambi comporterebbe una spesa troppo elevata che potrebbe compromettere la sessione estiva di mercato. Il riscatto del terzino brasiliano è fissato a 8,5 milioni, quello del fantasista a 11,5.